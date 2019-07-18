 Комитет избирателей назвал 8 округов, где наблюдается недобросовестная конкуренция и используются манипулятивные технологии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КИУ в Фейсбуке.

"Комитет избирателей назвал вероятные проблемные округи на выборах. К проблемным отнесены те округа, где наблюдается напряженная недобросовестные конкурентная борьба или активно используются манипулятивные технологии вроде косвенного подкупа избирателей. Всего в списке 8 одномандатных округов", - об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции 18 июля.

Так, сообщается, что среди проблемных - ОИО №73 на Закарпатье, к агитации в котором активно привлечены представители венгерских властей.

"К примеру, 12 июля Премьер-министр Венгрии лично встретился с лидером Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) и кандидатом в народные депутаты В.Брензовичем в Будайской крепости Будапешта. В ОИО №73 также были проведены обыски у одного из кандидатов, которого подозревают в подкупе избирателей", - сообщают в КИУ.

Также проблемы наблюдаются в ОИО №107 на Луганщине, в котором зарегистрированы четыре человека с фамилией Рыбак (один из них - действующий народный депутат Украины). В Комитете избирателей фиксируют, что с начала избирательной кампании в округе системно раздаются продуктовые товары для граждан, а именно сахар. Также активно распространены материалы с признаками черного пиара, в том числе, поддельные газеты от имени "Европейской солидарности" и Радикальной партии Олега Ляшко, в которых критикуется деятельность Сергея Рыбака. В КИУ передают, что по информации местных СМИ в округе задействовано значительное количество так называемых титушек и представителей местного криминалитета, в частности, из оккупированных территорий.

Комитет избирателей также отмечает округ №113 в Одесской области, в котором баллотируется рекордное количество кандидатов-клонов - 9 человек. Всего же в округе - 45 кандидатов.

"Среди проблемных - ОИО №20 на Волыни, где основная конкуренция происходит между действующим народным депутатом С.Мартынюком (самовыдвиженец) и руководителем фракции УКРОП в Волынском областном совете В.Рублевым (выдвинут партией "Слуга народа"). По информации местных СМИ выборы сопровождаются элементами криминализации избирательного процесса и попытками физического давления на представителей кандидатов (в частности, сообщалось о попытках физического давления и запугивания помощника одного из кандидатов)", - сообщают в Комитете избирателей.

В организации отмечают, что проблемным также является округ №80 в Запорожье, где наблюдается недобросовестные конкуренция со стороны кандидатов Евгения Балицкого и Сергея Минько.

"Е.Балицкого обвиняют в использовании технологии подкупа избирателей и использовании на эти цели средств из депутатского фонда. При этом С.Минько (действующий мэр Мелитополя) обвиняют в использовании административного ресурса на выборах. В округе присутствует значительное количество материалов без исходных данных, а также регулярно еженедельно распространяется новая волна материалов черного PR", - говорится в сообщении.

Проблемным называют и ОИО №182 Херсонской области, где происходит противостояние между кандидатами Владимиром Сальдо (бывший мэр, глава организации "Партии Регионов", бывший народний депутат от ПР, голосовал за законы 16 января) и кандидатом от партии "Слуга народа". Среди прочего распространяется информация о возможных фальсификациях в день выборов, под предлогом чего происходит мобилизация противников "Партии регионов" в Херсоне.

По информации КИУ проблемным также является округ №210 с центром в Прилуках на Черниговщине.

"В этом округе представители одного из адвокатских офисов, работающих с кандидатом-самовыдвиженцем, заявляют о попытках вмешательства в их работу представителей Национальной полиции. По информации адвоката С.Хоменко полиция де-факто блокировала работу помещения, прикрываясь "анонимными заявлениями". Адвокат добавил, что обратился в Государственное бюро расследований из-за неправомерных действий правоохранителей", - говорится в сообщении.

В округе № 51 в Донецкой области, который находится рядом с оккупированными территориями, зарегистрировано только 3105 избирателей. В КИУ отмечают, что в округе имеет место использование технологии непрямого подкупа избирателей от имени кандидата Александра Ковалева, которым организован регулярный подвоз питьевой воды для жителей.

Как отмечают в Комитете избирателей, из-за близости к линии фронта и угрозы обстрелов в округе ожидается минимальное внимание украинских и международных наблюдателей.

В день голосования наблюдатели КИУ будут уделять особое внимание выборам на территории этих округов.

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