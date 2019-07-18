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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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 Во время выборов во всех областях будут работать оперативные штабы СБУ

Служба безопасности Украины просит граждан быть бдительными накануне и во время выборов и сообщать о попытках сорвать процесс голосования.

Во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду в Службе безопасности Украины будут работать оперативные штабы на территории всех регионов страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.

"Накануне и во время проведения избирательного процесса СБУ призывает граждан Украины быть внимательными и осторожными. Для недопущения попыток дестабилизации общественного порядка и противодействия разведывательно-подрывной деятельности со стороны враждебных спецслужб просим граждан информировать правоохранителей…", - сказано в сообщении.

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В частности, в спецслужбе призывают граждан информировать правоохранительные органы в случаях наличия следующей информации:

- о подготовке к совершению терактов, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, а также субъектов избирательного процесса;

- о фактах посягательств на субъектов избирательного процесса, избирательные штабы, окружные или участковые избирательные комиссии;

- о преступлениях против избирательных прав и свобод гражданина, предусмотренных статьями 157-160 Уголовного кодекса Украины.

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"В случае поступления такой информации просим граждан обращаться по телефону "горячей линии" СБ Украины 0-800-501-482, (044) 256-99-91, или воспользоваться электронному адресу callcenter@ssu.gov.ua. Полученная информация будет тщательно проверена. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в пресс-центре.

Источник: https://censor.net.ua/n3138326
 
 
 Топ комментарии
 
21-го выберем очередных скотов.
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СБУ разоблачила завербованного агента ФСБ , ой этих ФСБшников на Юго востоке Украины на каждом шагу,,в общественном туалете сидят и слушают шумы и голоса,а сколько их возле РПЦ и ...ой надо тикать опять эти ФСБшники возле моей сумки крутятся Во время выборов во всех областях будут работать оперативные штабы СБУ - Цензор.НЕТ 5569
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СБУ разоблачила завербованного агента ФСБ , ой этих ФСБшников на Юго востоке Украины на каждом шагу,,в общественном туалете сидят и слушают шумы и голоса,а сколько их возле РПЦ и ...ой надо тикать опять эти ФСБшники возле моей сумки крутятся Во время выборов во всех областях будут работать оперативные штабы СБУ - Цензор.НЕТ 5569
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(с)"Послушал новые откровения Зеленского из теслы.
Вывод: Коломойский вместе со своим презЕдентом настолько уверены в целевой аудитории 95 квартала, сватов и 1+1 что лепят из нее уже что захотят.
Просто уже открытые и откровенные манипуляции, разговор с дураками, при чем и в кремле и у зеленского понимают, это дураки со знаком качества, КВН и технологии оболванивания брак не гонят.
Не смотрите телевизор, это диверсия против вашего мозга, просто убийство вашего разума, слив в унитаз.
Им нужен полностью деградировавший сброд, а не народ. Каждая шутка 95 квартала, каждый промотр новостей прокремлевских каналов, сватов и так далее - пуля в мозг.﻿"
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вазелин даже в чистке лайна будешь лишь имитировать деятельность, слушая наставления "на ушко" от богдана Під час виборів у всіх областях працюватимуть оперативні штаби СБУ - Цензор.НЕТ 5613
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невперше вам туфту підсовують. Україна - така країна, що вже виборці мають звикнути, що обов'язково підсунуть кусок лайна. І головне, що повернути його взад можна лише через 5 років.
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от побачиш тепер, кого обереш депутатом до того президента.
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И это правильно!
От озверевших соеголовых можно ожидать чего угодно.
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с)"Послушал новые откровения Зеленского из теслы.
Вывод: Коломойский вместе со своим презЕдентом настолько уверены в целевой аудитории 95 квартала, сватов и 1+1 что лепят из нее уже что захотят.
Просто уже открытые и откровенные манипуляции, разговор с дураками, при чем и в кремле и у зеленского понимают, это дураки со знаком качества, КВН и технологии оболванивания брак не гонят.
Не смотрите телевизор, это диверсия против вашего мозга, просто убийство вашего разума, слив в унитаз.
Им нужен полностью деградировавший сброд, а не народ. Каждая шутка 95 квартала, каждый промотр новостей прокремлевских каналов, сватов и так далее - пуля в мозг.﻿"
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Аггга, нада рубить липкие шаКАЛадныя ручки!
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И что....все будут звонить баканову..?? Під час виборів у всіх областях працюватимуть оперативні штаби СБУ - Цензор.НЕТ 7957
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВо время выборов во всех областях будут работать оперативные штабы СБУ
 
 
 
 
 
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