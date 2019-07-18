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 Баку готов расширить военное сотрудничество с Киевом, - министр обороны Азербайджана

Баку рассчитывает на продолжение военного сотрудничества с Киевом, как в двустороннем формате, так и в рамках программ НАТО, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Гасанов в четверг встретился с новым послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Министр отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной проводится как в двустороннем формате, так и в рамках различных программ НАТО, и выразил надежду, что это сотрудничество будет продолжено", - подчеркивается в сообщении.

Гасанов пожелал Каневскому успехов в дипломатической деятельности и в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

"Посол со своей стороны подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-украинских отношений, в частности сотрудничества в военной области", - отмечает оборонное ведомство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138325
 
 
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https://www.youtube.com/watch?v=Yr4u5FGBIaY
Президент Володимир Зеленський повинен забезпечити розслідування захоплення Житомирської кондитерської фабрики за наказом Петра Порошенка. Публічне звернення до президента Володимира Зеленського американського інвестора
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он уже все суды выиграл. осталось наказать мародёра и ко.
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Це не той Азербайджан, який в ООН голосує проти територіальної цілісності України?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБаку готов расширить военное сотрудничество с Киевом, - министр обороны Азербайджана
 
 
 
 
 
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