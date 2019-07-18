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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Правила провоза товаров на оккупированные территории изменятся, - Черныш

Кабинет министров утвердил новый Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе. Вместо "перечня разрешенных для перемещения товаров" перемещение грузов будет определять "перечень запрещенных для перемещения".

Об этом сообщил в Twitter министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, информирует Цензор.НЕТ.

"Отличная новость! Правительство утвердило новый Порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины. Ждем окончательной редакции. Но знаем, что инициатива МинВОТ об изменении принципа определения "перечня разрешенных для перемещения товаров" на "перечень запрещенных для перемещения" поддержана правительством", - написал он.

Правила провоза товаров на оккупированные территории изменятся, - Черныш 01

Черныш пояснил, что в соответствии с принятым Порядком, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить на временно оккупированную территорию любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению, над чем сейчас и работает МинВОТ.

Правила провоза товаров на оккупированные территории изменятся, - Черныш 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3138324
 
   
 Топ комментарии
 
В команде Зеленского определились с кандидатами на пост мэра Киева. Это бизнесмен Андрей Холодов и гендиректор «1+1» Александр Ткаченко. Холодов, кстати, является кумом Оксаны Марченко, она женой Виктора Медведчука, а Виктор Медведчук кумом Путина.
Чувствуете связь? Нащупали дно?
(С)
@ZeUkraine
🤔
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А зачем кормильцам из лугандона товары фашистов и бандеровцев?
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Приятно видеть что у руля Украины наконец-то мудрый человек. И мирные инициативы Президента окупятся сторицей.
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как в США называют "дождик" (ёлочное украшение)?
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Снаряды и потроны для убийства украинцев поставлять будут ? Продовольствием сепаров снабжать как это делает Тарута с тюлькой через свой колбасный заводик. А шиферы будут мультики снимать как украинцев убивают, что бы кацапов развлекать.
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Надо сдать на наварку, протектор износился, резко тормозили наверное
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або...быстро бегали )))
да и постромки уже клепанные (кто-то на пятки наступал...еще быстрее хотел побечь))))
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Стекломой и Бояра без ограничений!
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В команде Зеленского определились с кандидатами на пост мэра Киева. Это бизнесмен Андрей Холодов и гендиректор «1+1» Александр Ткаченко. Холодов, кстати, является кумом Оксаны Марченко, она женой Виктора Медведчука, а Виктор Медведчук кумом Путина.
Чувствуете связь? Нащупали дно?
(С)
@ZeUkraine
🤔
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Від тебе дуже тхне ******.
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Що народ України точно має розуміти - це те, що Ігор Коломойський жодного разу для народу нічого не зробив. Так що єірейські обіцянки - це щось близько до циганських. Як називають тих, які потрапили циганці в руки?
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а що свинарчукі з баригою зробили за 5 років?
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а що зробив Янукович і Ющенко? А що зробив Щербицький? Яка мені різниця, черговий баблокос нікому не треба.
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Странная радость у этого Черныша.
Разница в чем то?
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по нормаль вообще запретить любое движение на неопределенный срок. периметр с ДЫРАми заминировать и обтянуть колючей провалкой
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А зачем кормильцам из лугандона товары фашистов и бандеровцев?
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Ну так это и есть по сути - снятие блокады.. по-тихому... поздравляю .....
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ну вот...теперь главное кормильцам не надорваться))))
***
телеграмма:
Срочно вышли 500грн Твой кормилец Додик.
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"Вместо "перечня разрешенных для перемещения товаров" перемещение грузов будет определять "перечень запрещенных для перемещения" - "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО. Для чего коллаборационистов и боевиков какими-то товарами снабжать, чтобы им было проще наших убивать?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПравила провоза товаров на оккупированные территории изменятся, - Черныш
 
 
 
 
 
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