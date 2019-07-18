 В 169-м центре ВСУ "Десна" 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе центра.

В сообщении отмечается: "Прошло 9 месяцев после перехода 169-го учебного центра "Десна" на новую систему питания по так называемому каталогу. Перед запуском и в течение функционирования системы столовой были полностью отреставрированы, установлено новое оборудование для приготовления пищи, хранения и подготовки товаров. Теперь на столах военнослужащих появились разнообразные блюда не хуже чем в ресторанах.

Ежедневное меню составляет начальник продовольственной службы 169 учебного центра - майор Андрей Чертов.

"Раньше было 36 наименований продуктов, сейчас - более 400. Все придумываю сам, помогает Google. Ищу блюда разных стран мира, подбираю нужные продукты и немного переделывают на украинский лад ", - рассказывает о системе начальник продслужбы.

Питанием личного состава в настоящее время занимаются военные повара, вместо гражданских фирм, как было раньше. К тому же одной из главных инноваций "каталога" было именно расширение перечня продуктов и блюд и повышение суточного количества калорий - от 3500 до 6000.

"Трехразовое питание на одного бойца составляет 84 гривны. Конечно стараемся экономить в обычные дни, без ущерба для рациона, чтобы позже закупить лучшие продукты. Например, на Новый год ребята ели горбушу. Поищите какую-то часть, в которой дают красную рыбу! Так скоро и на черную икру перейдем "- с гордостью говорит майор Чертов.

Сейчас одна столовая обслуживает 2500 человек, другая - 1,5 тысячи. Всего в день кормят 4000 военнослужащих. Из-за этого увеличилось и количество работников.

Сейчас повара ориентируются на потребности и пожелания личного состава. Для тех, кому необходима диета - готовят куриный бульон и отварное мясо.

"Если вы раньше бывали в наших столовых, при старой системе, то понимаете, что это - небо и земля. Теперь есть блюда на выбор, также появилось разнообразие фруктов, рыбы, утром ребята могут выпить кофе, а в обед или на ужин - сок. Йогурты, ананасы тоже даются по меню", - подчеркивает Андрей Чертов.









