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 Общество
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 В 169-м центре ВСУ "Десна" 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400

В 169-м учебном центре "Десна" отмечают 9 месяцев внедрения новой системы питания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе центра.

В сообщении отмечается: "Прошло 9 месяцев после перехода 169-го учебного центра "Десна" на новую систему питания по так называемому каталогу. Перед запуском и в течение функционирования системы столовой были полностью отреставрированы, установлено новое оборудование для приготовления пищи, хранения и подготовки товаров. Теперь на столах военнослужащих появились разнообразные блюда не хуже чем в ресторанах.

Ежедневное меню составляет начальник продовольственной службы 169 учебного центра - майор Андрей Чертов.

"Раньше было 36 наименований продуктов, сейчас - более 400. Все придумываю сам, помогает Google. Ищу блюда разных стран мира, подбираю нужные продукты и немного переделывают на украинский лад ", - рассказывает о системе начальник продслужбы.

Питанием личного состава в настоящее время занимаются военные повара, вместо гражданских фирм, как было раньше. К тому же одной из главных инноваций "каталога" было именно расширение перечня продуктов и блюд и повышение суточного количества калорий - от 3500 до 6000.

"Трехразовое питание на одного бойца составляет 84 гривны. Конечно стараемся экономить в обычные дни, без ущерба для рациона, чтобы позже закупить лучшие продукты. Например, на Новый год ребята ели горбушу. Поищите какую-то часть, в которой дают красную рыбу! Так скоро и на черную икру перейдем "- с гордостью говорит майор Чертов.

Сейчас одна столовая обслуживает 2500 человек, другая - 1,5 тысячи. Всего в  день кормят 4000 военнослужащих. Из-за этого увеличилось и количество работников.

Сейчас повара ориентируются на потребности и пожелания личного состава. Для тех, кому необходима диета - готовят куриный бульон и отварное мясо.

"Если вы раньше бывали в наших столовых, при старой системе, то понимаете, что это - небо и земля. Теперь есть блюда на выбор, также появилось разнообразие фруктов, рыбы, утром ребята могут выпить кофе, а в обед или на ужин - сок. Йогурты, ананасы тоже даются по меню", - подчеркивает Андрей Чертов.

В 169-м центре ВСУ Десна 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400 01
В 169-м центре ВСУ Десна 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400 02
В 169-м центре ВСУ Десна 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400 03
В 169-м центре ВСУ Десна 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400 04
В 169-м центре ВСУ Десна 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400 05

Источник: https://censor.net.ua/n3138323
 
   
 Топ комментарии
 
Нормальне харчування.
Не те що раніше було до 2014 року
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Моя жена только 300 блюд умеет готовить, пойду ввалю ей.
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Умеет готовить, но не готовит. По факту имею три, картошка, сосиска и пельмени.
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Нормальне харчування.
Не те що раніше було до 2014 року
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да только не везде. Десна всегда был образцово-показательным центром. А что твориться в регионах ещё посмотреть надо. Хотя - да, при Порохе стало однозначно лучше. Просто народ стал смелее, чуть что - журналистам/активистам скажут - и начальство могут и "жахнуть"
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Ну як сказати, 10 років тому у Десні теж було лайно...
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Раніше, до Гриценка, в армії було одне найменування - лайно. Просто подавалось вони під фірмовими брендами: капуста варена, сєчка, сухарі замість хлібу і сало замість масла.
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Бачте як класно стали харчуватись солдати при Зе? В 169-м центр ВСУ "Десна" 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400 - Цензор.НЕТ 4141
Потрібно було не так багато, просто Баригу прибрати, який тільки крав...
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Ивану Петровичу Сидорову достался Сухой паёк/ индивидуальный боевой рацион французский подогреваемый .Вес-2 кг, срок годности 3 года. Содержимое1.банка -тушонка говяжья, 300г.2.банка- соленая свинина и чечевица,300г. 3. банка- паштет из скумбрии , 80 г. 4.Пакет овсянки, 100 г.5.Пакет Овощной бульйон, 20 г. 6.2 пакета соли. 7. 2 пакета перца 8. Галеты разные ,200 г.9.Пакет Какао. 20г.10.2 пакета Кофе по 2 г.11.Пакет Тонизирующий напиток вкус цитрусовых,25г.12.2 пакетика чая из Цейлона и Китая 13.2 пакета сахара.14.Банка шоколада ,120 г. 15 Батончик мармелада 30 г.16,17,18 Два сладких батончика по 21г., сладкий батончик 30 г. 19.Плитка шоколада, 25 г. 20.Клубничный конфитюр 25г. 21. Комплект для подогрева.22. Таблетки для очистки воды.23.Салфетки./ Вкус так себе, сладости и кофе-невкусные.
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Моя жена только 300 блюд умеет готовить, пойду ввалю ей.
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Я, честно говоря, даже долго подумав, больше сотни- никак не смогу припомнить, А можэ даже и больше пятидесяти не смогу.
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Умеет готовить, но не готовит. По факту имею три, картошка, сосиска и пельмени.
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Посмотрите до чего ВСУ довела порошенкивська злочынна влада.
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це солдат хліб у борщ покришив?? чи що за страва така не зрозумію)
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Помню в конце 90 там была жопа. Пехота была реально как из концлагеря, тощая. Видел в бане как то. Относительно лучше кормили только медбат и разведбат. Хуже всех пехоту.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 169-м центре ВСУ "Десна" 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400
 
 
 
 
 
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