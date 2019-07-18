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 Происшествия, Общество
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Все про:взятка (4626) РГА (170) Варченко Ольга (39) ГБР (442)

 ГБР задержало на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко

Госбюро расследований взяло с поличным главу Рокитновской РГА в Ривненской области в момент получения им взятки в размере 100 тысяч долларов.

Об этом сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи нашего Центрального аппарата предварительно установили, что чиновник незаконно предоставил в аренду 486 га земли подконтрольном ему частному предприятию. Земля принадлежала к невостребованных земельных паев Сновидовские и Биловизькои сельсоветов.

Чиновник обманул предпринимателя, убедив его, что получить право аренды на эти земельные паи он может только заплатив 300 тыс. долларов США. В итоге председатель Рокитновской РГА увеличил свое состояние на 110 000 долларов", - написала Варченко.

Смотрите: Чиновник Управления организации таможенного контроля ГФС задержан на взятке 1,6 тыс. долл., - ГБР. ФОТОрепортаж

Чиновника взяли с поличным, как раз когда он получал второй транш неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов.

Но это не единственное нарушение закона со стороны чиновника. Дело в том, что предоставлять землю в аренду он на тот момент уже не имел права по закону. С января 2019 года эти полномочия были переданы сельским советам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР завершила досудебное расследование в отношении сотрудников запорожской СБУ, которые вымогали деньги у иностранцев, - Варченко

ГБР задержало на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138319
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский говорил " Он такой же президент как и я ! "
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ГБР взяло на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко - Цензор.НЕТ 2588
обманул предпренемателя...
Я такая наивная, меня так легко обмануть..
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Зебілам це непотрібно. Їм покуй, вони податки не сплачують... це ми потім заплатимо йому за вимушений прогул...
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а потім, якщо виявиться, що це мусарська підстава? воскресив би?
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Зеленский говорил " Он такой же президент как и я ! "
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и еще говорил, что - исландская сборная по футболу
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не имел права, ведь с января 2019 года вступили в силу изменения, по которым полномочия выделять паи в аренду перешли к сельсоветам# Так єто получается обокрал главу сельсовета?
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их постоянно берут - уже 5 лет и потом отпускают - зачем тогда показывать
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"предоставил в аренду 486 га земли подконтрольному ему частному предприятию. Источник: https://censor.net.ua/n3138319"
"что получить право на аренду земли он может только уплатив ему 300 тысяч долларов взятки.Источник: https://censor.net.ua/n3138319"
одно с другим не вяжется
взятка самому себе?
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посмотрите, Зеленский его ещё и восстановит в должности.. и будет он идти от ЗЕ команды по какому то там округу дальше
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ГБР взяло на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко - Цензор.НЕТ 2588
обманул предпренемателя...
Я такая наивная, меня так легко обмануть..
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"16 июля он был уволен с занимаемой должности президентским указом за взяточничество". Где решение суда, в котором доказано, что он взял взятку?
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Зебілам це непотрібно. Їм покуй, вони податки не сплачують... це ми потім заплатимо йому за вимушений прогул...
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Припинення трудових відносин голів державних адміністрацій та їх призначення на посади розпочинається у триденний строк після оприлюднення відповідного розпорядження Президента України, адже саме він наділений правом звільнення голів місцевих державних адміністрацій.РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №208/2019-рп

Звільнити КУШНІРА Миколу Захаровича з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

16 липня 2019 рокуГде здесь о взятке?
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Який же це хабар, якщо він не має права виділяти? Це шахрайство, у ліпшому випадку.
Скасуйте нах.р усі ці оренди, надання, виділення - тільки аукціон! Невже ви не бачите що відбувається? Суддів, прокурорів, слідчих беруть на хабарях від 100 до 5000 доларів, а усякі сільські урюки, менше ніж соткою, не оперують. Усувайте причини!!!
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новая власть оказалась такой же....ворье и вымогатели...это еще они в раду не зашли эти новые лица
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Где порохоботы ?

Це ж політичні переслідування членів свинокоманди.
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"ГБР взяло на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко" - молодцы, а дальше что, спустим на тормозах, как всегда?
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https://www.youtube.com/watch?v=Yr4u5FGBIaY
Президент Володимир Зеленський повинен забезпечити розслідування захоплення Житомирської кондитерської фабрики за наказом Петра Порошенка. Публічне звернення до президента Володимира Зеленського американського інвестора
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Он любил деньги и страдал от их недостатка.
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Нічого ***** не доходить, нічого не розуміють, тільки хапають, хапають і хапають. Це зупинить тільки кара через ампутації рук і не потрібно садити, нехай ходить махає обрубками і показує іншим, що з ними буде, якщо будуть красти у своїх і з своєї держави!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГБР задержало на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко
 
 
 
 
 
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