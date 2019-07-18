 ГБР задержало на взятке $100 тыс. главу РГА в Ривненской области, - Варченко

Об этом сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Следователи нашего Центрального аппарата предварительно установили, что чиновник незаконно предоставил в аренду 486 га земли подконтрольном ему частному предприятию. Земля принадлежала к невостребованных земельных паев Сновидовские и Биловизькои сельсоветов.
Чиновник обманул предпринимателя, убедив его, что получить право аренды на эти земельные паи он может только заплатив 300 тыс. долларов США. В итоге председатель Рокитновской РГА увеличил свое состояние на 110 000 долларов", - написала Варченко.
Чиновника взяли с поличным, как раз когда он получал второй транш неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов.
Но это не единственное нарушение закона со стороны чиновника. Дело в том, что предоставлять землю в аренду он на тот момент уже не имел права по закону. С января 2019 года эти полномочия были переданы сельским советам.
"что получить право на аренду земли он может только уплатив ему 300 тысяч долларов взятки.Источник: https://censor.net.ua/n3138319"
одно с другим не вяжется
взятка самому себе?
обманул предпренемателя...
Я такая наивная, меня так легко обмануть..
Звільнити КУШНІРА Миколу Захаровича з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
16 липня 2019 рокуГде здесь о взятке?
Скасуйте нах.р усі ці оренди, надання, виділення - тільки аукціон! Невже ви не бачите що відбувається? Суддів, прокурорів, слідчих беруть на хабарях від 100 до 5000 доларів, а усякі сільські урюки, менше ніж соткою, не оперують. Усувайте причини!!!
Це ж політичні переслідування членів свинокоманди.
Президент Володимир Зеленський повинен забезпечити розслідування захоплення Житомирської кондитерської фабрики за наказом Петра Порошенка. Публічне звернення до президента Володимира Зеленського американського інвестора