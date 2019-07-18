 "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", - центр Разумкова опубликовал свою социологию

Как передает Цензор.НЕТ, такие результаты опубликованы центром Разумкова.
Как отмечают социологи, выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Чаще всего избиратели намерены отдать свой голос на выборах в Верховную Раду Украины за политическую партию "Слуга народа" (35,4% всех респондентов и 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать ). За партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" намерены проголосовать соответственно 10,7% и 13,3%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - соответственно 6,7% и 8,5%, за партию "Европейская Солидарность" - соответственно 5,8% и 7,5%, за партию "Голос" - соответственно 5,4% и 6,8%, за партию "Сила и честь" - соответственно 3,6% и 4,5%, за радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 3,1% и 3,3%. Каждую из других партий намерены поддержать менее 3% избирателей. На время проведения опроса 11,0% респондентов еще не определились, за кого голосовать.
Наибольшую поддержку партия "Слуга народа" имеет в Южном регионе (здесь ее собираются голосовать 56,4% всех опрошенных) и в Центральном регионе (37,8%). Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в наибольшей степени поддерживают на Востоке (22,4%) и на юге (13,3%). За Всеукраинское объединение "Батькивщина" чаще всего готовы голосовать жители Центрального (10%) и Западного (7,4%) регионов, это же же касается и партии "Европейская солидарность" (соответственно 6,9% и 8,9%). За партию "Голос" чаще всего готовы голосовать жители Западного региона (12,1%).
Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию "Слуга народа" (ее поддержка растет от 25,3% среди тех, кому 60 и более лет, до 48,1% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет). Партия "Голос" также имеет самую высокую поддержку в младшей возрастной группе (18-29 лет). Электоральная поддержка партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", ВО "Батькивщина", "Сила и честь" больше выражена в старших возрастных группах.
___________________
Як на мою думку Вовік піде у коаліцію з Вакарчуком. Той теж за вільний продаж землі. А це - Клондайк. Одні китайоси і араби можуть скупити за конкретні гроші більшу частину України.
Бо є ще каламутні мажоритарники. А їх у Слуги тільки 70-90 ... з 199 .
З яких, якусь частину зможуть перекупити різні олігархи.
"Безробітний" добре продається.
Тому Вові потрібно коаліцію не з 230, а як мінімум з 250, а краще 270.
Так шо - доведеться і "Батьківщину" брати ...
Й від продажу землі "соросятам" відмовитися !!!
Сорос й Ко. йдут гайем !
А там Макс Бужанский (якобы от СН) , который если "Слуга" откажется от коалиции с "Лехаймом" и Бойко премьером , то Макс откажется от СН !
А с другой стороны в "Батькивщине" и в СН супруги идут Шкрум .
А "Батькивщина" , разумеется, никогда с бывшей рыготой в коалицию не согласится ...
Мол, перемены грядут,
Только по-прежнему слуги народные
Лучше хозяев живут!" КВН ДПУ 1989г
От хохлов никогда не требовалось выходить на акции протеста или на защиту своих прав. За них всегда это делали украинцы. Всё что было нужно от 73% - это перестать голосовать за рашистов. Но нет, блдь. Малороссы, с упорством осла, снова и снова выбирают их в президенты.
Ніби Бойко і Янукович - сапог і лапоть. Та там насправді - лапоть і шнурок до нього.
Це все, що потрібно знати про лохторат. І які ворожі Україні партії ним підтримуються.