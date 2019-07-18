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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", - центр Разумкова опубликовал свою социологию

Исследование проведенное социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года, в результате которого было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, показало электоральные настроения украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, такие результаты опубликованы центром Разумкова. 

Как отмечают социологи, выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Чаще всего избиратели намерены отдать свой голос на выборах в Верховную Раду Украины за политическую партию "Слуга народа" (35,4% всех респондентов и 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать ). За партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" намерены проголосовать соответственно 10,7% и 13,3%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - соответственно 6,7% и 8,5%, за партию "Европейская Солидарность" - соответственно 5,8% и 7,5%, за партию "Голос" - соответственно 5,4% и 6,8%, за партию "Сила и честь" - соответственно 3,6% и 4,5%, за радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 3,1% и 3,3%. Каждую из других партий намерены поддержать менее 3% избирателей. На время проведения опроса 11,0% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Наибольшую поддержку партия "Слуга народа" имеет в Южном регионе (здесь ее собираются голосовать 56,4% всех опрошенных) и в Центральном регионе (37,8%). Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в наибольшей степени поддерживают на Востоке (22,4%) и на юге (13,3%). За Всеукраинское объединение "Батькивщина" чаще всего готовы голосовать жители Центрального (10%) и Западного (7,4%) регионов, это же же касается и партии "Европейская солидарность" (соответственно 6,9% и 8,9%). За партию "Голос" чаще всего готовы голосовать жители Западного региона (12,1%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос Центра Разумкова

Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию "Слуга народа" (ее поддержка растет от 25,3% среди тех, кому 60 и более лет, до 48,1% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет). Партия "Голос" также имеет самую высокую поддержку в младшей возрастной группе (18-29 лет). Электоральная поддержка партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", ВО "Батькивщина", "Сила и честь" больше выражена в старших возрастных группах.

Слуга народа, Оппозиционная платформа, Батькивщина, Европейская солидарность и Голос, - центр Разумкова опубликовал свою социологию 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138316
 
 
 Топ комментарии
 
Если отбросить погрешность, то ПЕС в пролете.
Та и пес с ними😀
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Центр Разумкова за Разумкова(младшего)
Молодые Рехионы,мать вашу и отца в придачу "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и Голос", - центр Разумкова опубликовал свою социологию - Цензор.НЕТ 9128 "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и Голос", - центр Разумкова опубликовал свою социологию - Цензор.НЕТ 9128
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очередной опрос-опорос...
центр Разумкова....совсем не предвзято про Разумкова на первом месте..
совпадение? не думаю...)))))))))))
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а чем кремлеботы отличаются от порохоботов? те же яйца только в профиль.. такие же хамовитые и не далекие.. даже Бирюков сказал что от порохоботов вреда больше чем пользы.
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А проплати "рейтинг" по іншому...і всі ці "прохідні партії" пролетіли б з тріском.
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Але стадо на Сході саме за них знову проголосує, тому що вони защітят рускій язик Стаду плювати, що воно живе в злиднях саме дякуючи Бойку та попоблоку і що до їх бідності російський язик та українська мова відношення не мають.
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Я теж колись був. Але після Махницького цієї партії для мене більше не існує.
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само собою. Там не тільки Махніцький, а й Тенюх... але для мене ворогами стали ті, хто кидав лимонки (і організовував цей злочин!) в шеренгу оцеплення нацгвардійців 31 серпня 2014-року.
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Не буде у Вовіка в Раді 50+%. Прийдеться Вовіку брати когось у компанію для створення коаліції. Чотири фракції на вибір. Що Вовік обере?
___________________
Як на мою думку Вовік піде у коаліцію з Вакарчуком. Той теж за вільний продаж землі. А це - Клондайк. Одні китайоси і араби можуть скупити за конкретні гроші більшу частину України.
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Вовик , якщо не буде телепнем , обере максимум партнерів.
Бо є ще каламутні мажоритарники. А їх у Слуги тільки 70-90 ... з 199 .
З яких, якусь частину зможуть перекупити різні олігархи.
"Безробітний" добре продається.
Тому Вові потрібно коаліцію не з 230, а як мінімум з 250, а краще 270.
Так шо - доведеться і "Батьківщину" брати ...
Й від продажу землі "соросятам" відмовитися !!!
Сорос й Ко. йдут гайем !
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Надо только понять , что это только 225 мандатов так делятся , а остальные 199 это мутные мажоритарщики ...
А там Макс Бужанский (якобы от СН) , который если "Слуга" откажется от коалиции с "Лехаймом" и Бойко премьером , то Макс откажется от СН !
А с другой стороны в "Батькивщине" и в СН супруги идут Шкрум .
А "Батькивщина" , разумеется, никогда с бывшей рыготой в коалицию не согласится ...
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Ахаха! Мне интересно будет сравнить с результатом!)
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Первая двойка практически железобетонно. Следующие трое могут быть в любом порядке. Совсем недавно президентские выборы были. Ни одна известная контора сильно не налажала. Так что и тут ничего смешного не будет.
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Покажите мне дегенерата,который голосует за опозиционный блок рыговский
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В Мозамбике, кстати, в 1994-м, поперся вечером в город, придурок! А у них, оказывается, только сегодня выборы прошли какие-то... Ну, сижу тихо, попиваю пиво... Тут в пивняк заходят трое, все с АК-47, похоже- бухие. Ну и что-то начинают спрашивать, у каждого столика, у посетителей. А там же португальский язык, в котором я- 0(ноль). Они и у меня что-то спросили, но мадам(хозяйка заведения) им что-то ответила, вместо меня и они дальше пошли спрашивать. Я потом у неё поинтересовался- что был за вопрос??? Оказалось- они как раз и спрашивали- кто и за кого сегодня проголосовал! Наверное, все проголосовали правильно, ибо никаких эксцессов я не заметил. А вы тут о каком-то Центре Разумкова. О, как надо!
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"Речи не раз уже слышали модные -
Мол, перемены грядут,
Только по-прежнему слуги народные
Лучше хозяев живут!" КВН ДПУ 1989г
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"Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и Голос", - центр Разумкова опубликовал свою социологию" - надеюсь, что украинцы (имею в виду не только по национальности, а по менталитету) всё таки проголосуют за "Голос", хотя картина не очень оптимистичная, к сожалению, в современной Украине больше хохлов (хохол,в моём понятии - это гнилой украинец), чем украинцев, но надежда всё таки есть, чтобы "Голос" вышел на второе место.
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А Аграрная партия с Поплавским? Вон по всей стране Винника за собой возит с кончерами))) Ото и я понимаю. А то Голос... Да ну его))
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сорян) с концертами)) Да так возит, что аж дороги перекрывают в городах))
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Якби Вакарчук прямо заявив, що не ні за яких умов піде в коаліцію зі слугою народу, він би мав своє 2 місце легко... Тоді б його підтримало набагато більше патріотичних українців, яким не подобається засилля у владі цих самих хохлів (а ще негідних представників інших національностей).
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картавый певец и его Голос- проект ФСБ!!! только ОТЕЦ НАЦИИ ПОРОШЕНКО способен сломать хребет Путину!!!!
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"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос", - центр Разумкова опублікував свою соціологію - Цензор.НЕТ 7990Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 8 ч.8 часов назад

От хохлов никогда не требовалось выходить на акции протеста или на защиту своих прав. За них всегда это делали украинцы. Всё что было нужно от 73% - это перестать голосовать за рашистов. Но нет, блдь. Малороссы, с упорством осла, снова и снова выбирают их в президенты.
"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос", - центр Разумкова опублікував свою соціологію - Цензор.НЕТ 6966
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ладно еще писюньковый пианист но кацапские мерзости занимают второе место в рейтинге
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Видишь ли в чем дело... Перед моими глазами до сих пор кадры, когда порохоботка Черновол делает заявление, что вышки Бойко - это уже не вышки Бойко, а вышки Януковича. А Бойко - кристально чистый перед законом и приличный человек. Поэтому сейчас кацапские мерзости занимают второе место, что в свое время Порошенко взял кацапов в подельники.
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шо ти брешеш?

Ніби Бойко і Янукович - сапог і лапоть. Та там насправді - лапоть і шнурок до нього.
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Это надо быть дебилом,что бы голосовать "за життя!"
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Один из самых низких показателей за "Слугу Народа" среди всех контор.) Пете 7,5% дают, что тоже не самый низкий показатель. Шоу не так?
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Саакашвили где? Нафиг мне Ляшко ваше нужно, я людей хочу видеть в парламенте!
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После последних 5 лет, покажите мне того,кто будет голосовать за Европейскую солидарность.
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5-6% дегенератов. К сожалению, это обычный процент дегенератов в нормальном обществе, от них никуда не денешься. Успокаивает, что не 86%, как в Раше.
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Фейковые опросы для зомбонутых на всю голову зебилоидов.
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Правильно! Не иди на выборы, ПЕС все равно 99% наберет. "В один тур" так сказать. "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос", - центр Разумкова опублікував свою соціологію - Цензор.НЕТ 4814
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«Наибольшую поддержку партия "Слуга народа" имеет в Южном регионе (здесь ее собираются голосовать 56,4% всех опрошенных). Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в наибольшей степени поддерживают на Востоке (22,4%) и на юге (13,3%)»

Це все, що потрібно знати про лохторат. І які ворожі Україні партії ним підтримуються.
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А чо так возбудились любители шоколадного очка??? Я уже давно писал, что шоколадное РЫГО-УБЛЮДИЩЕ шло стопами позорного Дрыща, когда тот дал воскреснуть РЫГАМ и в результате сам посадил на трон прокремлядьского Овоща. И шоколадное РЫГО-УБЛЮДИЩЕ, мог поучиться на ошибках своего папередника-Мыздобула, да бы недопустить реванша. Но нет! Ублюдина даже и не думала этого делать! Да и сами завсегдатающие здесь любители шоколадного очка не менее виновны, когда в темах, например про Миху или Тюльку, на пару с ольгинскими писарями верещали, рвя себе гарлянки. Не нравятся вам Грыценко, Миха и Тягнывбок??? Получите «слугу народа», прокремлядьских бойку, мертведчука и жопоблок - ЗА ЖЫДДЯ!!! Кушайте и не скулите, приддурки!!! "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос", - центр Разумкова опублікував свою соціологію - Цензор.НЕТ 86
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зебіл, твої завивання за диктаторською рукою в Україні нафік нікому не потрібні.
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з результату цього опоросу ясно, що його замовляла юлька. І не тільки її процентами це зрозуміло - а й смешковими (вони пасуться на одному електоральному полі).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", - центр Разумкова опубликовал свою социологию
 
 
 
 
 
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