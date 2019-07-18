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 Общество
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Все про:дороги (1807) Луганщина (4124) протест (4470)

 "Власть, где дороги?" - активисты перекрыли трассу в Луганской области

Жители Луганской области перекрывали дорогу между Северодонецком и Старобельском возле села Нижнепокровка.

Участники акции держали плакаты с надписями "2018 был годом дорог", "Власть, где дороги?", "SOS Байдовка. Полное бездорожье". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Акция посвящена состоянию дорог в Луганской области и бездеятельности тех органов власти, которые отвечают за это", - сказал координатор мероприятия Евгений Васильев. "За 2018 год, который тогдашний глава ОГА Юрий Гарбуз объявил годом дорог, сделали всего 13 км пути. А в соседней Донецкой области сделали более 200 км. Более того, на той дороге, которую сделали в этом году - между станицей Луганской и Петропавловкой - на ней уже есть заплатки".

Начальник службы автомобильных дорог в Луганской области Юрий Бережно сообщил, что из 1200 км дорог государственного значения в ремонте нуждаются более 80%. Он объяснил это системным недофинансированием, влиянием войны и отсутствием железнодорожного сообщения, в результате которого всю фермерскую продукцию приходится перевозить автомобильным транспортом. А это, в свою очередь, сильно влияет на состояние дорожного полотна.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин утвердил программу развития дорог местного значения до 2024 года

"Когда формировался бюджет на этот год, нас, к сожалению, не услышали. Но если заработает и программа, которая уже была представлена в "Укравтодоре" и Кабинете министров, то за три года (будут отремонтированы. - Ред.) все основные дороги - а это 70-80% дорог, которые требуют капитального ремонта. Но если финансирование останется на том же уровне, то потребуется 10 лет. Но мы понимаем, что этого времени у нас нет".

Акция протеста окончилась тем, что советник главы ОГА и начальник областной службы автомобильных дорог пригласили ее участников на коллегию облгосадминистрации по проблемам автодорог, которая состоится 25 июля.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский поручил отремонтировать наиболее проблемные дороги на Николаевщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3138312
 
 
 Топ комментарии
 
От хохлов никогда не требовалось выходить на акции протеста или на защиту своих прав.
За них всегда это делали украинцы.
Всё что было нужно от 73% - это перестать голосовать за рашистов.
Но нет, блядь. Малороссы, с упорством осла, снова и снова выбирают их в президенты.
(C)
@JuntaChronikles
🤔
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как говорил ЗЕ дороги должны быть реальными, а не виртуальными..
и вообще, он ничего вам не должен и не обещал..
терпите 5 лет афериста дальше "Власть, где дороги?" - активисты перекрыли трассу в Луганской области - Цензор.НЕТ 9211
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Бобик, гонги дороги, ты уже 2 месяца, а результат НОЛЬ!
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как говорил ЗЕ дороги должны быть реальными, а не виртуальными..
и вообще, он ничего вам не должен и не обещал..
терпите 5 лет афериста дальше "Власть, где дороги?" - активисты перекрыли трассу в Луганской области - Цензор.НЕТ 9211
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Бобик, гонги дороги, ты уже 2 месяца, а результат НОЛЬ!
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От хохлов никогда не требовалось выходить на акции протеста или на защиту своих прав.
За них всегда это делали украинцы.
Всё что было нужно от 73% - это перестать голосовать за рашистов.
Но нет, *****. Малороссы, с упорством осла, снова и снова выбирают их в президенты.
(C)
@JuntaChronikles
🤔
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Цього разу російському шпигуну Порошенку - жодного голоса!!!
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"Ось і літо пройшло
мов його й не бувало..." (с) "Власть, где дороги?" - активисты перекрыли трассу в Луганской области - Цензор.НЕТ 4727
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А Грося позавчера таки признался, что обманул, с ремонтом трассы Мариуполь-Запорожье. Надо же... Два года врал, а тут- взял и признался. К чему бы это? Мне кажется к тому, чтобы об этой трассе- забыли, навсегда.
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наверное вы решили.шо зелебеня сделает лучше дороги,и нахаляву...впрочем,грех мариупольцев с запорожцами одних обвинять-73% страны так решило
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Да ну.

В прошлом году проезжал я по той дороге, и не видел ничего такого ужасного. Вот между Сватово и Купянском - это да. Там жуть жуткая.
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жители Луганской области... это там где "разведение сил"... Вот вы и есть силы, которых "разводят"... как котят.
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Дорогами займається прем'єр мародера Порошенка. Не треба скидувати з хворої голови на здорову.
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Разве? А тогда, как расценивать его трёп за тарифы и прочее? Как трёп по приколу для умственно отсталых его сторонников?
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Чучело старое, президент дорогами не занимается.
Это - ответственность коалиционного правительства во главе со ставленником Пети - ГРОЙСМАНА.
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ДА ВЫ ШО? "Владо, де дороги?" - активісти перекрили трасу в Луганській області - Цензор.НЕТ 5043
А с чего он вам, его сторонникам по ушам юзал тарифами в апреле, марте и феврале, если это не его компетенция? "Владо, де дороги?" - активісти перекрили трасу в Луганській області - Цензор.НЕТ 7598
Значит удон и спагетти вам на уши, за тарифы и прочее шо таки не в его компетенции, вешать ему можно, а дороги с него потребовать низяяя? "Владо, де дороги?" - активісти перекрили трасу в Луганській області - Цензор.НЕТ 4508
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жители луганщины, а вы еще раз проголосуйте за рыгов, может лучше станет на третий раз, говорят три - цифра счастливая.
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НУЛЬ голосів Порошену і його шоблі парубіїв! Повне перезавантаженя корумпованої влади Мародера!
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Мерси зебобикам Кривбаса* -за президента "ГОНДУРАСА"

* -І не тІлько...
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вот луганчане уже на себе ощущают суровую реальность 2019 года...они стремятся назад в прошлое, в 2018, когда была стабильность и уверенность, что их не сдают(((
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А ну назад в телевизор!!!
Щя вам Зеля ролик запилит про ваши дороги- не узнаете.
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Мародер Порошенко замість, щоб займатись економікою, всі державні гроші спрямував на скупку російських тролів. Ця практика вже дала свої плоди - мародер Порошенко пролетів на президентських з розгромним рахунком. Але Мародер ніяк не вгамується і продовжує бомбити мережі своїми платрними російськими тролями. Ню-ню...
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Уот .Точно. Правда троли во времени заплутали, и прибыли аккурат к Клоуну.
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Так у ПОПа спросите он был при власти пять лет.
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даааа, при парашенке таких плохих дорог небыло. Зе, шо ты творишь?
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Странно, а если верить мародёру и гросе, то уже всю Украину в три слоя укатали в асфальт...
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Как это, "Где дороги?" Там, где "Путин, приди, Путин, введи...", "Да мне похер, чья власть - лишь-бы, пенсию, вовремя, платили...".
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Бесплатные дороги только в мышеловке. В Днепре пробовали поставить весы на трассе, что бы контроллировать вес, так сразу все возмутились, типа зчем?
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Это лично к гройсману вопрос, а не вообще к власти.
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Лугандон пусть спросит за дороги у Бойко, мертвитчукович, Рабиновича, Ефремова и их каклов. В стойло пусть идут. Иш хавальники опять открыли, что им все должны.
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а що ж при пеці 5 років автобани набудували? а то все зе винуватий який тільки другий місяць при владі...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Власть, где дороги?" - активисты перекрыли трассу в Луганской области
 
 
 
 
 
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