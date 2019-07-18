 "Власть, где дороги?" - активисты перекрыли трассу в Луганской области

Участники акции держали плакаты с надписями "2018 был годом дорог", "Власть, где дороги?", "SOS Байдовка. Полное бездорожье". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

"Акция посвящена состоянию дорог в Луганской области и бездеятельности тех органов власти, которые отвечают за это", - сказал координатор мероприятия Евгений Васильев. "За 2018 год, который тогдашний глава ОГА Юрий Гарбуз объявил годом дорог, сделали всего 13 км пути. А в соседней Донецкой области сделали более 200 км. Более того, на той дороге, которую сделали в этом году - между станицей Луганской и Петропавловкой - на ней уже есть заплатки".

Начальник службы автомобильных дорог в Луганской области Юрий Бережно сообщил, что из 1200 км дорог государственного значения в ремонте нуждаются более 80%. Он объяснил это системным недофинансированием, влиянием войны и отсутствием железнодорожного сообщения, в результате которого всю фермерскую продукцию приходится перевозить автомобильным транспортом. А это, в свою очередь, сильно влияет на состояние дорожного полотна.

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"Когда формировался бюджет на этот год, нас, к сожалению, не услышали. Но если заработает и программа, которая уже была представлена в "Укравтодоре" и Кабинете министров, то за три года (будут отремонтированы. - Ред.) все основные дороги - а это 70-80% дорог, которые требуют капитального ремонта. Но если финансирование останется на том же уровне, то потребуется 10 лет. Но мы понимаем, что этого времени у нас нет".

Акция протеста окончилась тем, что советник главы ОГА и начальник областной службы автомобильных дорог пригласили ее участников на коллегию облгосадминистрации по проблемам автодорог, которая состоится 25 июля.

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