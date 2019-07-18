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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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Все про:Путин (24923) нормандская четверка (590) Макрон (279)

 Макрон и Путин обсудили по телефону "нормандский формат"

Президенты Франции и России обсудили решение конфликта в рамках "нормандского формата".

О беседе сообщает официальный сайт Кремля, информирует Цензор.НЕТ.Там подчеркивают, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

"Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата", - сказано на сайте Кремля.

Кроме этого, стороны обсудили политическое урегулирование войны в Сирии и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

Макрон пообещал принять участие в торжествах, которые состоятся в Москве 9 мая следующего года.

Также на Цензор.НЕТ: "Путин отметил территорию", - Тука о решении РФ раздавать паспорта на всем Донбассе

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили освобождение украинских заложников в РФ, разведение сил у Станицы Луганской и транзит газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3138308
 
 
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главное...на парад на 9-мая пригласил...
где парад, а где х.ло...(а ведь все под Богом ходим)
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Ну так ударили по рукам и решили. Только в конце Украину не забудьте проинформировать о ее судьбе
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Скажіть хтось Зєлєнскому, щойно знову за скобки" винесли, як він мову і віру.
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конструктивный диалог закончился фразой путин-*****, при этом первое лицо Франции часто произносило фразу ла-ла-ла приводя переводчиков в неловкое положение.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМакрон и Путин обсудили по телефону "нормандский формат"
 
 
 
 
 
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