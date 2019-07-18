 Макрон и Путин обсудили по телефону "нормандский формат"

О беседе сообщает официальный сайт Кремля, информирует Цензор.НЕТ.Там подчеркивают, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.
"Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата", - сказано на сайте Кремля.
Кроме этого, стороны обсудили политическое урегулирование войны в Сирии и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.
Макрон пообещал принять участие в торжествах, которые состоятся в Москве 9 мая следующего года.
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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили освобождение украинских заложников в РФ, разведение сил у Станицы Луганской и транзит газа.
где парад, а где х.ло...(а ведь все под Богом ходим)