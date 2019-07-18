 На округе в Кировоградской области распространяют фейковую социологию, - "Рейтинг". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом группа "Рейтинг" сообщила в Facebook, приведя листовку из округа №100 в Кировоградской области.

По словам жительницы города Бобринец, которая обратилась к социологам, такие листовки с данными социологии развешены по всему городу.

"Это наглая фальшивка! Никакого опроса группа Рейтинг там не проводила! Обращайтесь в правоохранительные органы, только так можно выявить и привлечь к ответственности лиц, которые загадили этим дерьмом город", - написали в "Рейтинге".

На опубликованной листовке "социология" показывал преимущество кандидата от "Слуги народа" на этом округе Игоря Мурдия.

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