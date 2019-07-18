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Все про:Кировоградщина (294) рейтинг (1243) социология (408)

 На округе в Кировоградской области распространяют фейковую социологию, - "Рейтинг". ФОТО

В мажоритарных округах в Кировоградской области распространяют фейковую "социологию", которую будто бы провела социологическая группа "Рейтинг".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом группа "Рейтинг" сообщила в Facebook, приведя листовку из округа №100 в Кировоградской области.

На округе в Кировоградской области распространяют фейковую социологию, - Рейтинг 01

По словам жительницы города Бобринец, которая обратилась к социологам, такие листовки с данными социологии развешены по всему городу.

"Это наглая фальшивка! Никакого опроса группа Рейтинг там не проводила! Обращайтесь в правоохранительные органы, только так можно выявить и привлечь к ответственности лиц, которые загадили этим дерьмом город", - написали в "Рейтинге".

На опубликованной листовке "социология" показывал преимущество кандидата от "Слуги народа" на этом округе Игоря Мурдия.

Читайте также: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3138307
 
 
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с марта МВД винтит исключительно тех, кто против зелёного недоразумения. На округе в Кировоградской области распространяют фейковую социологию, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2943
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Лахто, чи тобі не байдуже? Піди до вікна- яка там погода на дворі?
Горілки, як завжди нема!
Нехай щастить!
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От і провокаціїї пішли. Де поліція, в них на очах все клеїлося.
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Меня в этой листовке бы сразу смутило первая строчка. Имя и фамилия большими буквами. Все остальные нормально. Явный бред.
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только "Рейтинг" имеет право, развешивать лапшу
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Ну так ЗЕ кругом побеждает, что удивительного? И у партии под 50% но вы же не вешаетесь оттого что старые нафталиновые партии майдана просрали и рейтинг и доверие избирателей, что люди скорее за столб телеграфный проголосуют чем за какого-то яроша или белецкого с парубием
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа округе в Кировоградской области распространяют фейковую социологию, - "Рейтинг". ФОТО
 
 
 
 
 
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