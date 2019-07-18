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 Новым командующим войсками оперативного командования "Восток" вместо генерала Красноока стал полковник Нестеренко

Командующим войсками Командования "Восток" Вооруженных Сил Украины назначен полковник Александр Нестеренко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Оперативного командования "Восток" ВСУ. 

В сообщении отмечается: "18 июня первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнийчук представил личному составу Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины полковника Александра Нестеренко.

Приказом Министра обороны Украины, полковник Александр Нестеренко назначен командующим войсками оперативного командования "Восток", а генерал-лейтенант Александр Красноок назначен на другую ответственную должность.

Полковник Александр Нестеренко прошел все командные должности от командира взвода до заместителя командующего войсками Командования "Север". Имеет реальный опыт участия в боевых действиях на востоке Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рапорт об отставке командующего ОК "Восток" Красноока, который провоцировал конфликты с подчиненными. ДОКУМЕНТ

Новым командующим войсками оперативного командования Восток вместо генерала Красноока стал полковник Нестеренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138306
 
   
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Процесс пошел : 18 июля 2019«Путин прокомментировал переговоры Медведева и Медведчука»
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смотрящий по Украине будут в ВР, а клоун будет согласовывать с ним каждый шаг. виляние булками - шухер на бамбасе. вафля воевать не хочет и не будет, всего боиться. ручной бобик.
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Так потрох и был смотрящим по Украине от *****.
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Ну мены якось насрати нп їх переговори... звиняйте за мій хранцузький...
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Это они поторопились! Могли и сантехника назначить. Вон Главнокомандующий , так тот вообще в армии не служил, и от повестки бегал.
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у кварталі нема своїх сантехників...вони арендують зали разом зі штатною обслугою Новим командувачем оперативного командування "Схід" замість генерала Красноокого став полковник Нестеренко - Цензор.НЕТ 8592
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Да кому тот полковник нужОн? Зеленский, давай лейтенанта!»

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Цензор.НЕТНовостиОбществоНовым командующим войсками оперативного командования "Восток" вместо генерала Красноока стал полковник Нестеренко
 
 
 
 
 
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