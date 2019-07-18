 Новым командующим оперативного командования "Восток" вместо генерала Красноока стал полковник Нестеренко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Оперативного командования "Восток" ВСУ.

В сообщении отмечается: "18 июня первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнийчук представил личному составу Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины полковника Александра Нестеренко.

Приказом Министра обороны Украины, полковник Александр Нестеренко назначен командующим войск оперативного командования "Восток", а генерал-лейтенант Александр Красноок назначен на другую ответственную должность.

Полковник Александр Нестеренко прошел все командные должности от командира взвода до заместителя командующего войсками Командования "Север". Имеет реальный опыт участия в боевых действиях на востоке Украины".

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