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 Новым командующим оперативного командования "Восток" вместо генерала Красноока стал полковник Нестеренко

Командующим войск Командования "Восток" Вооруженных Сил Украины назначен полковник Александр Нестеренко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Оперативного командования "Восток" ВСУ. 

В сообщении отмечается: "18 июня первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Корнийчук представил личному составу Командование "Восток" Вооруженных Сил Украины полковника Александра Нестеренко.

Приказом Министра обороны Украины, полковник Александр Нестеренко назначен командующим войск оперативного командования "Восток", а генерал-лейтенант Александр Красноок назначен на другую ответственную должность.

Полковник Александр Нестеренко прошел все командные должности от командира взвода до заместителя командующего войсками Командования "Север". Имеет реальный опыт участия в боевых действиях на востоке Украины".

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Новым командующим оперативного командования Восток вместо генерала Красноока стал полковник Нестеренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138306
 
 
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Процесс пошел : 18 июля 2019«Путин прокомментировал переговоры Медведева и Медведчука»
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНовым командующим оперативного командования "Восток" вместо генерала Красноока стал полковник Нестеренко
 
 
 
 
 
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