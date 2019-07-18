 Вопрос украинских моряков стал токсичным для России, - Зеркаль

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила в интервью ZN.UA, что существует мало шансов, что Россия передаст Украине украинских моряков до парламентских выборов 21 июля, передает Цензор.НЕТ.

"С каждым днем все меньше и меньше шансов, что это произойдет до парламентских выборов", — сказала Зеркаль.

"Почему вы не думаете, что вопрос украинских моряков является для России очень токсичным? Самым токсичным из всех", — сказала Зеркаль.

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По ее словам, с принятием Международным трибуналом по морскому праву приказа по морякам теперь даже сомневающиеся страны и политики будут априори давить на Россию для исполнения этого решения. "Поэтому данный приказ и ситуация с моряками стали токсичными для РФ", — говорит Зеркаль.

Отвечая на вопрос "Если он настолько токсичен, то, наверное, Россия могла бы уже и выпустить моряков?", Зеркаль заметила, что "тогда Владимир Владимирович не был бы Владимиром Владимировичем, не поддающимся давлению".

При этом, комментируя слова омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что Украина рассматривает возможность обмена наших моряков, замглавы МИД сказала, что хотя для Украины важно получить моряков, вопрос их обмена вообще не должен подниматься. "Я бы хотела поставить раз и навсегда точку: вопрос обмена вообще не должен стоять как таковой. Моряки должны просто вернуться в Украину", — утверждает Зеркаль.

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Замглавы МИД полагает, что речь может идти только о неких действиях украинской стороны по возвращению моряков в Украину, которые юридически не должны быть привязаны к действиям России: "Касательно каких-то действий — может быть. Но называть это обменом — априори неправильно".

Поясняя позицию украинского МИД, Зеркаль отметила, что МИД РФ в своей ноте от 25 июня говорил не об обмене, а гарантиях. "Мы рассказали, о каких гарантиях может идти речь — в рамках международного права. Россияне осознали, что не может быть гарантий в их понимании этого слова. Они начинают понимать нашу логику, и в течение последних трех недель идет поиск формата возвращения моряков", — сказала замглавы МИД.

По словам замглавы МИД, трудность заключается в нахождении такого формата, чтобы исполнить решение Трибунала о возвращении моряков, не нарушая при этом позиции сторон, поскольку судебный процесс в РФ продолжается и он будет длиться очень долго. "Это сложно, но возможно", — убеждена Зеркаль.

"То, что предлагает омбудсмен — это шпионский формат: на мост вывели и обменяли. Но на него накладывается и юридический аспект: если обмен, то когда? После оглашения российским судом приговора? Но россияне только-только завершили следствие по морякам, после чего те теперь должны ознакомиться с материалами. Это займет еще, как минимум, четыре месяца. Так что, мы будем ждать еще год-полтора, когда им вынесут приговор?", — недоумевает Зеркаль. По ее мнению, обмены и прочие "параллельные треки", способны только помешать и в возвращении моряков, и в отстаивании наших прав в суде.

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В то же время Зеркаль подчеркнула: "Моя цель — вернуть их домой. И я буду использовать любые инструменты, которые могут сработать. Кто в результате повесит себе медальки, это для меня дело десятое".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

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30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.