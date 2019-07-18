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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:Институт нацпамяти (196) Вятрович (209)

 Вятрович предлагает защитить Институт нацпамяти от политической ситуации при помощи закона

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что Институт уязвим с политической точки зрения.

Об этом он заявил во время публичной дискуссии о будущем гуманитарной сферы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Надо готовить законодательную базу для обеспечения необратимой деятельности, в частности, Украинского института национальной памяти. Потому что Институт национальной памяти как центральный орган исполнительной власти сейчас достаточно уязвим с политической точки зрения. Соответственно, должно быть специальное законодательство, которое сделает его более независимым от политической ситуации", - подчеркнул Вятрович.

При этом он согласился, что Институту нацпамяти не хватает ресурсов в информационной борьбе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Заявления Разумкова о местных референдумах по декоммунизации свидетельствуют о его незнании законодательства, - Вятрович

"Мы проводим значительную информационную работу, содержание, наработанное нами, хорошее. А вот инструменты донесения этого содержания, к сожалению, достаточно слабы. Наше сотрудничество с Мининформполитики, с Общественным телевидением - этого совершенно недостаточно, когда мы соревнуемся с телеканалом "Интер" или другими телевизионными монстрами. Соответственно, с этим проблема", - констатировал глава УИНП.

Источник: https://censor.net.ua/n3138302
 
   
 Топ комментарии
 
Чому цього виродка ще не звільнили?!
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Давно пора, але нашим можновладним зе(де)білам воно не потрібно... ані парускі гаварят..
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Так вверхуж написали...за то ,что выродок)))))
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****))))
- ну что, решил шкуру свою спасать?
- офигеть!... а вы точно... дерматолог?
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Нелепо и бесполезно закреплять законом идеологию
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На лєнту.сру- це туди В'ятрович пропонує захистити Інститут нацпам'яті від політичної ситуації за допомогою закону - Цензор.НЕТ 4467 Там вас зрозуміють і похвалять. А скарбєєва,(зливний бачок), і в щочку чмокне А ми якось і тут і без сопливих розберемося...
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Давно пора, але нашим можновладним зе(де)білам воно не потрібно... ані парускі гаварят..
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Вятровичу уже недолго осталось. Скоро бомжевать пойдет.
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гузенко,іди на... ну я к би це так політкоректно сказонути,.. на палавой орган дєдушкі...якось так...
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Там уже сидят 24%.
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Право Вьятровича дрыстать в любом месте должно быть защищено законом.
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Нє,ну просто афігєть,вас шо,по команді -"В ружьё" підняли?
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Вятрович хочет узаконить свою брехню законом?
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Так называемую , историю украины, которую он каждый день вливает населению страны! Он пользуется случаем, когда идет гражданская война на востоке страны, превознести оун упа,всяких там бандер и шухевичей, в то время, когда в реальнлсти, эти нелюди, вырезали не угодных им людей!
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Уууу... как все запущено...
путин на Донбассе ни при чем?
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А майдан с убийствами ,с участием ваших же правителей, не при чем?
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Вятрович, ты с гепой судишься из-за жюкова?
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С какой стати украинцам иметь свою страну? Ни удмурты ни буряты своей страны не имеют, а уж они поумнее хохлов!
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Удобно сидеть на кадыркиной ялде, кацап? Круто?
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Законы прыймае ВРУ, Зеленский просил Паґубия созвать внеочередную сессию , но нет. Так что Вятрович пусть к Ляшку обратится, тот его утешит. И почему 5 лет не слышали от него таких предложений? Думал так будет всегда?В'ятрович пропонує захистити Інститут нацпам'яті від політичної ситуації за допомогою закону - Цензор.НЕТ 6421
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВятрович предлагает защитить Институт нацпамяти от политической ситуации при помощи закона
 
 
 
 
 
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