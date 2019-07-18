 Военнопленные моряки находятся за рамками минского процесса. По ним есть решение Международного трибунала, - Безсмертный

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается моряков - они находятся за рамками этого (минского. - Ред.) процесса. По ним есть решение Международного трибунала, по ним есть диалог между президентом Зеленским и президентом Путиным, и украинская сторона настаивает на безусловном выполнении этого судебного решения", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Берлин заинтересован в освобождении Россией украинских моряков, - глава МИД ФРГ Маас

Вместе с тем Безсмертный призвал не "анонсировать" любые даты увольнения, несмотря на всю сложность этого процесса.

"Я очень прошу вас всех: давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождения через день, через два и пр. Это не просто тяжелый процесс, это чрезвычайно тяжелый процесс", - подчеркнул он.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: Решение суда в Москве о продлении ареста 24 украинских моряков обостряет спор между Россией и Украиной

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.