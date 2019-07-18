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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Военнопленные моряки находятся за рамками минского процесса. По ним есть решение Международного трибунала, - Безсмертный

Освобождение пленных Россией 24 украинских моряков находится за пределами минских переговоров, по ним Российская Федерация должна выполнить решение Международного трибунала.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается моряков - они находятся за рамками этого (минского. - Ред.) процесса. По ним есть решение Международного трибунала, по ним есть диалог между президентом Зеленским и президентом Путиным, и украинская сторона настаивает на безусловном выполнении этого судебного решения", - сказал он.

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Вместе с тем Безсмертный призвал не "анонсировать" любые даты увольнения, несмотря на всю сложность этого процесса.

"Я очень прошу вас всех: давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождения через день, через два и пр. Это не просто тяжелый процесс, это чрезвычайно тяжелый процесс", - подчеркнул он.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

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30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3138299
 
 
 Топ комментарии
 
путєн- ху# ло...А Захід,який йому потурає,ще більше хуй#ло,бо їх історія так нічому і не навчила...
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Порошенко у власти:
Когда мародёр и вор обменяешь наших пленных у своего торгового партнёра!!!

Зелемойский у власти:
""Я очень прошу вас всех: давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождения через день, через два и пр. Это не просто тяжелый процесс, это чрезвычайно тяжелый процесс", - подчеркнул он.

Источник:https://censor.net.ua/n3138299"
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Лахта, за рамками Минского процесса, а должны быть освобождены по решению трибунала.
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ааа...т.е сидеть будут...ибо рашке плевать на все решения, если они ей...ну не нравятся...
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путєн- ху# ло...А Захід,який йому потурає,ще більше ***#ло,бо їх історія так нічому і не навчила...
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Порошенко точно знал или в значительной степени предполагал дальнейшую судьбу моряков, умышленно толкая их на оккупированную территорию. Он сознательно рисковал их захватом в плен, потерей жизни или здоровья.

И делал он это исключительно для сохранения власти и продолжения личного контроля над финансами и ресурсами страны.

Он толкал их в плен, чтобы создать публичные условия для введения военного положения и срыва президентских выборов.

Порошенко этим дал poSSии дополнительные рычаги влияния на внутри и внешнеполитическую ситуацию в Украине, ухудшил обороноспособность и нанёс удар по национальной безопасности Украины, заставил нового Президента вести более сложные переговоры с РФ и ослабил переговорные позиции по другим украинским заключенным в роSSии.
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Конечно знал, а твой Зелемойский знал, что паРаша оккупирует Крым - на корпоративах подслушал, и молчал.
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Ты картоху окучивай пока твой бацька
***** счас в парашке удовлетворяет!
😁
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Я розумію твою ненависть до Пороха, інколи мені здається що вона пов"язана з якимось сексуальним насиллям у дитинстві, але сри на нього по суті, а не по своїй розумовій убогості. Навіщо так ганьбитись? Військовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 4601
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Здається? Іди свічечку 🐷 постав!
Казанова петтінгу!
І не провокую своїми збоченними дурницями!
😁
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Зебіл, яка окупірованная тєріторія! Уже є рішення міжнародного трибуналу? Як вам, зебілам, ще мізки вправити? Може через клізму?
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Свої методи на собі використовуй, три рази
на день!
Знай своє місце, клізма!
😁
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Решение морского Трибунала при ООН - заноза в заднице Ху.ла ибо санкции вплоть до не приема российских кораблей в портах уже чувствительны. Поэтому Ху.ло ищет варианты выдачи 24 моряков под другим соусом, а не как выполнение решения Трибунала, потому что перед кацапами надо ему "марку держать".
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Порошенко у власти:
Когда мародёр и вор обменяешь наших пленных у своего торгового партнёра!!!

Зелемойский у власти:
""Я очень прошу вас всех: давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождения через день, через два и пр. Это не просто тяжелый процесс, это чрезвычайно тяжелый процесс", - подчеркнул он.

Источник:https://censor.net.ua/n3138299"
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Ага, моряки за рамками інтересів визволення.
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Лахта, за рамками Минского процесса, а должны быть освобождены по решению трибунала.
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русня атаковала корабли и похитила их в нейтральных международных вода, как обыкновенные пираты
Військовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2585
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоеннопленные моряки находятся за рамками минского процесса. По ним есть решение Международного трибунала, - Безсмертный
 
 
 
 
 
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