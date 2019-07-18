 Кабмин утвердил новый порядок пересечения линии разграничения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Отмечается, что в ближайшее время для жителей временно оккупированных территорий и для лиц, которые планируют пересечь линию разграничения будут действовать новые правила на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
В частности, порядком определены процедуры пропуска лиц и транспортных средств с/на временно оккупированные территории, выдачи разрешений на пересечение линии разграничения, особенностей контроля за въездом-выездом из КПВВ, перемещения гуманитарных грузов на временно оккупированную часть Донбасса.
Также вводятся новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров с/на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях.
Единственное, что повлияет на гражданское население, будет изменение принципа определения перечня товаров, которые могут перевозиться с/на временно оккупированную территорию.
"По инициативе МТОТ, в порядок включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров. Это означает, что в соответствии с принятым порядком, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить любые товары с/на временно оккупированную часть Донбасса, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению", - говорится в сообщении.
Данное нововведение позволит обеспечить права гражданского населения и удовлетворить необходимые потребности.
"Это в свою очередь, остается одним из ключевых принципов поддержания связей с гражданами на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
Отдельной строкой следует учесть, что Медведчук обещал участникам боевых действий, читай - террористам, полную амнистию!
И все эти обещания и излияния были опубликованы и распространены в замечательном российском информационном сливном бачке - Московский комсомолец.
Таким образом, буквально за три дня до старта голосования в Верховну Раду, Виктор Медведчук выворачивает кожух, в полной мере демонстрируя то, какие у него, а точнее у его хозяев, планы на Донбасс. В принципе то, о чем многие, в том числе и я, неоднократно писали.
Оккупированные территории будут намереваться впихнуть в Украину под соусом автономии, но при отсутствии малейшей гигиены. Метастазу "русского мира" имплантируют, тем самым заразив весь организм.
Отдельно хотелось бы отметить, что такой план изначально вынашивал Владислав Сурков, но пальму первенства в этом вопросе у него и его работодателей ГРУ явно перехватили конкуренты из ФСБ, нынешнее недореспубликанское трио - Беседа-Козак-Бабич.
Так же примечательно и то, что Медведчук настолько открыто, стал говорить крайне непопулярные вещи в Украине именно сейчас. И на то есть как минимум две причины.
Во-первых, своими тирадами он, разумеется, не отвернет от "Оппозиционной платформы - За жизнь!" потенциальных избирателей. А вот тех, кто проживает на оккупированных территориях и ещё может голосовать, то есть, не сжег свой украинский паспорт в обмен на блокнотик "ДНР", вполне может сагитировать выехать на свободную территорию страны и отдать свой голос за его политическую силу. Тем более что ему нужно в срочном порядке компенсировать тот провал, что создался после бегства одесской, николаевской и херсонской партийных ячеек к конкурентам в "Оппозиционный блок".
Во-вторых, подобные заявления направлены на неизменный и по-прежнему актуальный план по хаотизации социально-общественной обстановки. И опять же, исходя из заявлений и их подтекста, моральный и демотивирующий урон наносится в первую очередь по патриотической части граждан Украины, которые и провоцируются.
А потому, проект "Медведчук" продолжает работу по расписанному, даже не по дням, а словно по часам, плану.
Автор: военно-политический обозреватель ІС Александр Коваленко - https://sprotyv.info/analitica/plan-medvedchuka-prevrashhenie-vsej-ukrainy-v-ldnr