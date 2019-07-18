 Кабмин утвердил новый порядок пересечения линии разграничения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что в ближайшее время для жителей временно оккупированных территорий и для лиц, которые планируют пересечь линию разграничения будут действовать новые правила на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

В частности, порядком определены процедуры пропуска лиц и транспортных средств с/на временно оккупированные территории, выдачи разрешений на пересечение линии разграничения, особенностей контроля за въездом-выездом из КПВВ, перемещения гуманитарных грузов на временно оккупированную часть Донбасса.

Также вводятся новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров с/на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях.

Единственное, что повлияет на гражданское население, будет изменение принципа определения перечня товаров, которые могут перевозиться с/на временно оккупированную территорию.

"По инициативе МТОТ, в порядок включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров. Это означает, что в соответствии с принятым порядком, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить любые товары с/на временно оккупированную часть Донбасса, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению", - говорится в сообщении.

Данное нововведение позволит обеспечить права гражданского населения и удовлетворить необходимые потребности.

"Это в свою очередь, остается одним из ключевых принципов поддержания связей с гражданами на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

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