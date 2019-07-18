 "Путин отметил территорию", - Тука о решении РФ раздавать паспорта на всем Донбассе

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
"Как правило, когда Россия предпринимает какие-либо действия, она преследует сразу несколько целей. Специалистам по спецоперациям во всем мире хорошо известен термин "метка территории". Еще в 2014 году, когда террористы захватывали какой-то населенный пункт, то сразу же на зданиях, на заборах, на столбах развешивались или георгиевские ленточки, или другие символы. Точно так же поступали и наши", - рассказал Тука.
"Кроме того, этот шаг абсолютно укладывается в ту канву, в те тезисы, которые постоянно звучат из уст так называемых лидеров "молодых республик", которые постоянно называют свободную территорию Донетчины и Луганщины "временно оккупированной Украиной", - добавил он.
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В то же время, по оценкам Туки, "с точки зрения безопасности здесь нет чего-то нового, что радикально изменило бы статус-кво".
Отвечая на вопрос, следует ли в ответ на это решение Кремля созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины, замминистра заметил: "Это прерогатива президента. Если есть какие-то идеи, каким образом на дипломатическом поприще можно реагировать, то, наверное, имеет смысл созвать. Но с точки зрения национальной безопасности, как ее понимает подавляющее большинство наших граждан - танки, ракеты, самолеты - прямой угрозы это не несет. С политической точки зрения - да, без сомнения".
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Накануне, 17 июля глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.
Ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Цей указ уже був раніше анонсований в Кремлі, але те, що він підписаний як раз напередодні українських парламентських виборів, є чітким сигналом проросійським силам. І одночасно нагадуванням про те, що війна і дезінтеграція України триватиме.
Новий указ президента Путіна створює для російського президента прекрасні можливості маневру і вибору подальшої долі ворожої держави, яку очільник сусідньої країни хоче знищити. Путін може вибрати, наприклад, варіант "відновлення територіальної цілісності народних республік", про що неодноразово говорилося і в Донецьку, і в Луганську.
При цьому звільняти будуть не просто території, будуть допомагати російським громадянам.
Але є й інший варіант, більш мирний - об'єднання Донбасу і створення автономії, населеної громадянами сусідньої Росії. Після цього на майбутньому України, її європейської інтеграції і добробуті можна буде поставити жирний хрест.
А виборці Донбасу з колишніх виборців Януковича або Зеленського перетворяться просто на виборців Путіна. Ну або Медведєва.
Який варіант - відторгнення всієї території Донбасу від України або "впихування" окупованої частині з тим, щоб вона поглинула і підпорядкувала собі решту Донбасу - обере Путін, сказати поки що складно. Однак очевидно, що російський президент і його прихильники в Києві діють за чітким планом, якого немає в української влади та суспільства. Вже доводилося писати, що Україна взагалі виживала головним чином завдяки кремлівським помилкам. Якщо Путін перестане помилятися - нам буде непереливки.
Обрання новим українським президентом Володимира Зеленського і неминучий після парламентських виборів перехід влади до віртуальної партії "Слуга народу" і олігархічних угруповань створює для російського президента небувале вікно можливостей. Що думає президент України про закінчення війни, ми чергового разу почули вчора - Зеленський взагалі не розуміє, чому ця війна почалася і якими є її цілі. Хто буде протистояти Росії у виконавчій владі, ми взагалі не знаємо. Суспільство є деморалізованим і залежить від ілюзій люмпенізованої частини електорату. При цьому люди просто не хочуть помічати очевидних фактів - таких, як ось цей путінський указ. І зрозуміти, що такими речами не жартують».https://espreso.tv/article/2019/07/18/vitaliy_portnykov_putin_khoche_kontrolyuvaty_ves_donbas
"Президент Росії Володимир Путін підписав новий указ, згідно з яким спрощується видача російського громадянства жителям усіх районів Донецької та Луганської областей України - а не тільки тим, хто живе на окупованих територіях нашої країни."
Источник: https://censor.net.ua/n3138293
Вчора гидотна істота Скабеєва саме так сказала.
Если хотитк видеть, как Запад и Америка реагируют на тотальное игнорирование прав человека при общем знаменателе "деньги", то посмотрите на Китай.
Представь себе, тебе говорят: "А теперь пойди и сдохни за независимость Албании, на которую коварно напали русские". Ну как?
жа албанию не пойду подыхать, мне на ту албанию срать с высокой колокольни
а ему то уже пора присматривать другую территорию - в мавзолее или в стене кремлевской
Отдельной строкой следует учесть, что Медведчук обещал участникам боевых действий, читай - террористам, полную амнистию!
И все эти обещания и излияния были опубликованы и распространены в замечательном российском информационном сливном бачке - Московский комсомолец.
Таким образом, буквально за три дня до старта голосования в Верховну Раду, Виктор Медведчук выворачивает кожух, в полной мере демонстрируя то, какие у него, а точнее у его хозяев, планы на Донбасс. В принципе то, о чем многие, в том числе и я, неоднократно писали.
Оккупированные территории будут намереваться впихнуть в Украину под соусом автономии, но при отсутствии малейшей гигиены. Метастазу "русского мира" имплантируют, тем самым заразив весь организм.
Отдельно хотелось бы отметить, что такой план изначально вынашивал Владислав Сурков, но пальму первенства в этом вопросе у него и его работодателей ГРУ явно перехватили конкуренты из ФСБ, нынешнее недореспубликанское трио - Беседа-Козак-Бабич.
Так же примечательно и то, что Медведчук настолько открыто, стал говорить крайне непопулярные вещи в Украине именно сейчас. И на то есть как минимум две причины.
Во-первых, своими тирадами он, разумеется, не отвернет от "Оппозиционной платформы - За жизнь!" потенциальных избирателей. А вот тех, кто проживает на оккупированных территориях и ещё может голосовать, то есть, не сжег свой украинский паспорт в обмен на блокнотик "ДНР", вполне может сагитировать выехать на свободную территорию страны и отдать свой голос за его политическую силу. Тем более что ему нужно в срочном порядке компенсировать тот провал, что создался после бегства одесской, николаевской и херсонской партийных ячеек к конкурентам в "Оппозиционный блок".
Во-вторых, подобные заявления направлены на неизменный и по-прежнему актуальный план по хаотизации социально-общественной обстановки. И опять же, исходя из заявлений и их подтекста, моральный и демотивирующий урон наносится в первую очередь по патриотической части граждан Украины, которые и провоцируются.
А потому, проект "Медведчук" продолжает работу по расписанному, даже не по дням, а словно по часам, плану.
Автор: военно-политический обозреватель ІС Александр Коваленко - https://sprotyv.info/analitica/plan-medvedchuka-prevrashhenie-vsej-ukrainy-v-ldnr