 "Путин отметил территорию", - Тука о решении РФ раздавать паспорта на всем Донбассе

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Как правило, когда Россия предпринимает какие-либо действия, она преследует сразу несколько целей. Специалистам по спецоперациям во всем мире хорошо известен термин "метка территории". Еще в 2014 году, когда террористы захватывали какой-то населенный пункт, то сразу же на зданиях, на заборах, на столбах развешивались или георгиевские ленточки, или другие символы. Точно так же поступали и наши", - рассказал Тука.

"Кроме того, этот шаг абсолютно укладывается в ту канву, в те тезисы, которые постоянно звучат из уст так называемых лидеров "молодых республик", которые постоянно называют свободную территорию Донетчины и Луганщины "временно оккупированной Украиной", - добавил он.

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В то же время, по оценкам Туки, "с точки зрения безопасности здесь нет чего-то нового, что радикально изменило бы статус-кво".

Отвечая на вопрос, следует ли в ответ на это решение Кремля созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины, замминистра заметил: "Это прерогатива президента. Если есть какие-то идеи, каким образом на дипломатическом поприще можно реагировать, то, наверное, имеет смысл созвать. Но с точки зрения национальной безопасности, как ее понимает подавляющее большинство наших граждан - танки, ракеты, самолеты - прямой угрозы это не несет. С политической точки зрения - да, без сомнения".

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Накануне, 17 июля глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

Ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.