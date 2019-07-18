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 "Путин отметил территорию", - Тука о решении РФ раздавать паспорта на всем Донбассе

Указ Путина, расширяющий географию раздачи российских паспортов на всю территорию Донецкой и Луганской областей, лежит в рамках логики спецопераций, но не может изменить статус-кво на Донбассе.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Как правило, когда Россия предпринимает какие-либо действия, она преследует сразу несколько целей. Специалистам по спецоперациям во всем мире хорошо известен термин "метка территории". Еще в 2014 году, когда террористы захватывали какой-то населенный пункт, то сразу же на зданиях, на заборах, на столбах развешивались или георгиевские ленточки, или другие символы. Точно так же поступали и наши", - рассказал Тука.

"Кроме того, этот шаг абсолютно укладывается в ту канву, в те тезисы, которые постоянно звучат из уст так называемых лидеров "молодых республик", которые постоянно называют свободную территорию Донетчины и Луганщины "временно оккупированной Украиной", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кремль продемонстрировал откровенное намерение продолжать гибридную войну, - МИД о новой попытке РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

В то же время, по оценкам Туки, "с точки зрения безопасности здесь нет чего-то нового, что радикально изменило бы статус-кво".

Отвечая на вопрос, следует ли в ответ на это решение Кремля созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины, замминистра заметил: "Это прерогатива президента. Если есть какие-то идеи, каким образом на дипломатическом поприще можно реагировать, то, наверное, имеет смысл созвать. Но с точки зрения национальной безопасности, как ее понимает подавляющее большинство наших граждан - танки, ракеты, самолеты - прямой угрозы это не несет. С политической точки зрения - да, без сомнения".

Также на Цензор.НЕТ: За первые 5 месяцев текущего года гражданство Украины получили 1199 этнических украинцев, - Госмиграция

Накануне, 17 июля глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

Ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3138293
 
 
 Топ комментарии
 
пометил, как шелудивая псина, задрав лапу...
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Нужно было в 2014 году рекрыть все переходы с оккупированной территории. Изолировать этих скотов от цивилизации. Те кто предал один раз предаст ещё.
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рефреймируем - "хуйло обложил лугандоновских позорных шахтёров флажками" )))) писец теперь тамошним бурятам, пойдут на пазлы в его локальных конфликтах ))
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Союз венгров Закарпатья распечатал и растиражировал газету, в которой приписал всю территорию Закарпатской области к Венгрии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Божок. В газете "Карпаталия" наглядно иллюстрируется материал, в котором Венгрии пририсована часть территории Украины, а именно Закарпатская область. Он направил письма в разваленные продажной властью ЗЕбилов не на что неспособные СБУ и ГПУ, дабы там может таки отреагируют на неприкрытый преступный сепаратизм Союза венгров Закарпатья. Венгрия уже открыто готовится к "московскому сценарию капитуляции" на Закарпатье - Украину ждут серьезные потрясения. А в Польше раскрыли гнусный план правительства Венгрии по разделу Украины. Ведь " слуга" но не украинского народа эксклоун ...резидент украинофоб который преступно маниакально готовит под видом мира позорную капитуляцию Украины на милость нашего лютого врага оккупанта проклятой паРаши. Вот это и даёт возможность надеяться венграм безнаказанно оторвать часть суверенной Украинской земли Закарпатья в состав Венгрии как это преступно сделала ********* паРаша с Крымом и хочет сделать с Донбассом.
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пометил, как шелудивая псина, задрав лапу...
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рефреймируем - "***** обложил лугандоновских позорных шахтёров флажками" )))) писец теперь тамошним бурятам, пойдут на пазлы в его локальных конфликтах ))
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Нужно было в 2014 году рекрыть все переходы с оккупированной территории. Изолировать этих скотов от цивилизации. Те кто предал один раз предаст ещё.
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Как то фиолетово, кому раздают билеты на отплывающий "Титаник".
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«Президент Росії Володимир Путін підписав новий указ, згідно з яким спрощується видача російського громадянства жителям усіх районів Донецької та Луганської областей України - а не тільки тим, хто живе на окупованих територіях нашої країни.

Цей указ уже був раніше анонсований в Кремлі, але те, що він підписаний як раз напередодні українських парламентських виборів, є чітким сигналом проросійським силам. І одночасно нагадуванням про те, що війна і дезінтеграція України триватиме.

Новий указ президента Путіна створює для російського президента прекрасні можливості маневру і вибору подальшої долі ворожої держави, яку очільник сусідньої країни хоче знищити. Путін може вибрати, наприклад, варіант "відновлення територіальної цілісності народних республік", про що неодноразово говорилося і в Донецьку, і в Луганську.
При цьому звільняти будуть не просто території, будуть допомагати російським громадянам.

Але є й інший варіант, більш мирний - об'єднання Донбасу і створення автономії, населеної громадянами сусідньої Росії. Після цього на майбутньому України, її європейської інтеграції і добробуті можна буде поставити жирний хрест.
А виборці Донбасу з колишніх виборців Януковича або Зеленського перетворяться просто на виборців Путіна. Ну або Медведєва.
Який варіант - відторгнення всієї території Донбасу від України або "впихування" окупованої частині з тим, щоб вона поглинула і підпорядкувала собі решту Донбасу - обере Путін, сказати поки що складно. Однак очевидно, що російський президент і його прихильники в Києві діють за чітким планом, якого немає в української влади та суспільства. Вже доводилося писати, що Україна взагалі виживала головним чином завдяки кремлівським помилкам. Якщо Путін перестане помилятися - нам буде непереливки.
Обрання новим українським президентом Володимира Зеленського і неминучий після парламентських виборів перехід влади до віртуальної партії "Слуга народу" і олігархічних угруповань створює для російського президента небувале вікно можливостей. Що думає президент України про закінчення війни, ми чергового разу почули вчора - Зеленський взагалі не розуміє, чому ця війна почалася і якими є її цілі. Хто буде протистояти Росії у виконавчій владі, ми взагалі не знаємо. Суспільство є деморалізованим і залежить від ілюзій люмпенізованої частини електорату. При цьому люди просто не хочуть помічати очевидних фактів - таких, як ось цей путінський указ. І зрозуміти, що такими речами не жартують».https://espreso.tv/article/2019/07/18/vitaliy_portnykov_putin_khoche_kontrolyuvaty_ves_donbas
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Самое важное: Паспорта будут раздаваться жителям не только оккупированных территорий.

"Президент Росії Володимир Путін підписав новий указ, згідно з яким спрощується видача російського громадянства жителям усіх районів Донецької та Луганської областей України - а не тільки тим, хто живе на окупованих територіях нашої країни."



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постоянно звучат из уст так называемых лидеров "молодых республик", которые постоянно называют свободную территорию Донетчины и Луганщины а"временно оккупированной Укриной
Источник: https://censor.net.ua/n3138293

Вчора гидотна істота Скабеєва саме так сказала.
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питання до ЗЕ--нафіга 5 років воювали?
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450 @удаков с сейшельские и еврейским гражданством примут патриотический закон?
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К сожалению, это правда. Любое дальнейшее перемирие с русскими в свете последнего указа тупина без весомых экономических санкций в отношении рассеи будет обозначать капитуляцию Украины и Европы. В свете новейших тезисов Зелени и его фанатов я вижу, что 73% укранских изберателей ничего не имеют против. Это видит и Запад и Америка.

Если хотитк видеть, как Запад и Америка реагируют на тотальное игнорирование прав человека при общем знаменателе "деньги", то посмотрите на Китай.
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а я думал слабость самой сильной армии европы, не возможность навязать сколь угодно существенную угрозу рф является причиной капитуляции, а не это все из за того что запад не те санкции установил. ясно
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Если ты думаешь, что самая сильная армия Европы должна любой ценой вступиться за Украину, которая на протяжении последнего как минимум десятилетия перед конфликтом откровенно просирала собственную армию, то это просто наивность, не имеющая отношентя к жизни.

Представь себе, тебе говорят: "А теперь пойди и сдохни за независимость Албании, на которую коварно напали русские". Ну как?
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эм самая сильная армия европы - це украинская, со слов петро пораженко правда.
жа албанию не пойду подыхать, мне на ту албанию срать с высокой колокольни
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шакал метит территорию...
а ему то уже пора присматривать другую территорию - в мавзолее или в стене кремлевской
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Итак, в то время как с одной стороны президент РФ Владимир Путин жалует жителям оккупированных территорий на Донбассе российские паспорта и упрощённую процедуру получения российского гражданства, его марионетка в самой Украине, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" Виктор Медведчук обещает террористам "л/днр" автономию, собственную конституцию, подобие "Верховной Рады" и свободную экономическую зону.

Отдельной строкой следует учесть, что Медведчук обещал участникам боевых действий, читай - террористам, полную амнистию!
И все эти обещания и излияния были опубликованы и распространены в замечательном российском информационном сливном бачке - Московский комсомолец.
Таким образом, буквально за три дня до старта голосования в Верховну Раду, Виктор Медведчук выворачивает кожух, в полной мере демонстрируя то, какие у него, а точнее у его хозяев, планы на Донбасс. В принципе то, о чем многие, в том числе и я, неоднократно писали.
Оккупированные территории будут намереваться впихнуть в Украину под соусом автономии, но при отсутствии малейшей гигиены. Метастазу "русского мира" имплантируют, тем самым заразив весь организм.
Отдельно хотелось бы отметить, что такой план изначально вынашивал Владислав Сурков, но пальму первенства в этом вопросе у него и его работодателей ГРУ явно перехватили конкуренты из ФСБ, нынешнее недореспубликанское трио - Беседа-Козак-Бабич.
Так же примечательно и то, что Медведчук настолько открыто, стал говорить крайне непопулярные вещи в Украине именно сейчас. И на то есть как минимум две причины.
Во-первых, своими тирадами он, разумеется, не отвернет от "Оппозиционной платформы - За жизнь!" потенциальных избирателей. А вот тех, кто проживает на оккупированных территориях и ещё может голосовать, то есть, не сжег свой украинский паспорт в обмен на блокнотик "ДНР", вполне может сагитировать выехать на свободную территорию страны и отдать свой голос за его политическую силу. Тем более что ему нужно в срочном порядке компенсировать тот провал, что создался после бегства одесской, николаевской и херсонской партийных ячеек к конкурентам в "Оппозиционный блок".
Во-вторых, подобные заявления направлены на неизменный и по-прежнему актуальный план по хаотизации социально-общественной обстановки. И опять же, исходя из заявлений и их подтекста, моральный и демотивирующий урон наносится в первую очередь по патриотической части граждан Украины, которые и провоцируются.
А потому, проект "Медведчук" продолжает работу по расписанному, даже не по дням, а словно по часам, плану.

Автор: военно-политический обозреватель ІС Александр Коваленко - https://sprotyv.info/analitica/plan-medvedchuka-prevrashhenie-vsej-ukrainy-v-ldnr
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Кто б его пришил нах, но таких не убивают, таких побеждают.
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а Харьковская область где? я тут понимаешь мучаюсь в биндеровском логове, меня постоянно избивают за то что я говорю на русском языке, а ***** мне паспорт расейский не даёт, всё пишу заявление в гейропейский суд на ущемление моих православных скреп, фашизм не пройдет деды ваивали.
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с государством, 73% населения которого во время войны выбирают гавнокомандующего из цирка, можно делдать все что угодно.
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с государством у котором командовал Рошен, вообще никто не хотел разговаривать.
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старый кремлевский педофил не стал брать Донбасс в 2014 вместе с Крымом когда он был целым.. навряд ли захочет брать его теперь когда он уничтожен экономически.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Путин отметил территорию", - Тука о решении РФ раздавать паспорта на всем Донбассе
 
 
 
 
 
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