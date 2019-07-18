 Речь идет не о легализации, а о введении ситуации в правовое поле, - советник Зеленского Потураев о подготовке закона о владении оружием

Об этом в комментарии theБабелю рассказал Об этом сообщил советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, полный запрет оружия в Украине невозможен "в силу исторической традиции".

"Закон необходим, чтобы определить, кто может носить оружие, на каких основаниях, каким критериям этот человек должен соответствовать, каким правилам он должен следовать и какое оружие он может иметь", — сказал он.

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При этом Потураев против того, чтобы называть это "легализацией оружия".

"Речь идет не о легализации, а о введении этой ситуации с оружием, которое у нас продается, в правовое поле. Слово "легализация" пугает людей. А когда ты говоришь о том, что нужно ввести в правовое поле — это совершенно другая история. У людей ложное представление о сроке. Под легализацией понимают снятие некоторых барьеров, а в нашем случае — это как раз создание ограничений и правил. Как человек, у которого есть легальное оружие, я точно знаю, о чем говорю", — пояснил он.

По словам Потураева, сейчас есть два общественных законопроекта об оружии. Он предлагает объединить их в один, который "всех устроит".