 Речь идет не о легализации, а о введении ситуации в правовое поле, - советник Зеленского Потураев о подготовке закона о владении оружием

Об этом в комментарии theБабелю рассказал Об этом сообщил советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, полный запрет оружия в Украине невозможен "в силу исторической традиции".
"Закон необходим, чтобы определить, кто может носить оружие, на каких основаниях, каким критериям этот человек должен соответствовать, каким правилам он должен следовать и какое оружие он может иметь", — сказал он.
При этом Потураев против того, чтобы называть это "легализацией оружия".
"Речь идет не о легализации, а о введении этой ситуации с оружием, которое у нас продается, в правовое поле. Слово "легализация" пугает людей. А когда ты говоришь о том, что нужно ввести в правовое поле — это совершенно другая история. У людей ложное представление о сроке. Под легализацией понимают снятие некоторых барьеров, а в нашем случае — это как раз создание ограничений и правил. Как человек, у которого есть легальное оружие, я точно знаю, о чем говорю", — пояснил он.
По словам Потураева, сейчас есть два общественных законопроекта об оружии. Он предлагает объединить их в один, который "всех устроит".
А закон потрібний. Бо зараз питання зброї віддали на відкуп мєнтам і вони творять що захотять. І питання самооборони не врегульоване. Застрелиш озброєного грабіжника - тебе посадять.
для легализации награбленных сотен миллиардов долларов у себя дома
на запросы из США будет один ответ все документы уничтожены в войне
Убрать кормушку для ментов, судей и прокуроров!!!
В той час, як світ влаштований зовсім інакше. Саме злодії та мерзотники частіше перемагають, займають найвищі місця в соціальній ієрархії та отримують найкращі куски. Досить глянути на нашу верхівку, на російську верхівку, навіть на гнилих і продажних європейських політиків.
І загроза звичайному обивателю йде не скільки з соціального дна, від якихось вуличних бандюків, скільки зверху, від корумпованих та мафіозних чинуш і силовиків. Держава-мафія страшніша за звичайних бандюків. Вона може і Голодомор влаштувати, і ГУЛАГ збудувати і масові вбивства. Нехай лише відчує слабкість підданих.
Здавалось би кривава історія 20-го століття повина б навчити українців відчувати зло та розвинути потребу в самозахисті. Але ні. Пацифістів у нас відсотків десь під 80%. Не хочуть вони захищатись самі, хочуть захисту від держави.
Зараз мабуть 95% грабежів робиться не старим дідівським способом, коли тобі приставляють револьвер до бошки, а грамотно і елегантно - через державу. І ніякі мізки тобі не допоможуть уникнути державного грабунку, бо держава всюди. Хіба що вивчити іноземну мову та звалити в іншу країну. Але там напевно будуть інші державні бандити.
Тому, забороняючи легальний короткоствол, держава не захищає людей а навпаки - робить їх легкими жертвами злочинців.
Ибо защищаться травматиками и балончиками от АТОшников уже не смогут.
Оружие только приближенным и лояльным
И снова разводится хайп. Плохая Верховная Рада не хочет принимать закон о незаконном обогащении за пять дней до выборов. Соцсети бурлят, особенно группы зеленого цвета. Зрада, зрада, а президент - молодец.
Но позвольте, за какой именно законопроект нужно голосовать? Кто его разработал, кто и когда внес в качестве предложения? Регламент принятия любого закона предполагает после внесения законопроекта сначала рассмотрение его в профильных комитетах на предмет внутренних соответствий и соответствий с других законодательством, затем внесение его в повестку дня (повестка формируется заранее, чтобы депутаты могли ознакомиться с текстом и возможно внести какие-то правки), затем обсуждение, затем голосование. Все это требует времени.
Голосовать за написанную непонятно кем на коленке писанину когда на рассмотрение остается 3 дня, а ведь с текстом нужно ознакомиться, понять о чем он, на что влияет (согласитесь, закон важный), нет ли в нем каких-то неприятных лазеек и так дальше... на это все требуется время. Если Верховная Рада поддержит хайп и проголосует за плохой закон - виновата будет Рада. Если начнут обсуждать и в результате не успеют принять нормальную версию закона - виновата будет снова Рада. Очень удобно, ведь эта (плохая) Рада уже практически все и является идеальным козлом отпущения.
В то же время у нас есть закон про незаконное обогащение. Написанный, проголосованный и подписанный президентом Украины. Только отмененный конституционным судом. Если суд прав, то в случае принятия такого же закона, его мгновенно отменит все тот же суд. Если суд не прав - нужно сместить судей, а закон просто восстановить в действии. Но Зеленскому не нужен закон, ему нужен хайп.
Шадрин: Боязно бросать, товарищ, не могу ее бросить.
(с) "Человек с ружьём"
Понятно желание людей поймать как можно больше преференций на поднимающейся волне, но откреститься от всех возможных негативных последствий. Но такие признания на публичной должности выглядят очень комично.