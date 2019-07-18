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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:оружие (3726) легализация (94) Потураев (1)

 Речь идет не о легализации, а о введении ситуации в правовое поле, - советник Зеленского Потураев о подготовке закона о владении оружием

Команда президента Владимира Зеленского планирует инициировать законопроект о владении оружием.

Об этом в комментарии theБабелю рассказал Об этом сообщил советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, полный запрет оружия в Украине невозможен "в силу исторической традиции".

"Закон необходим, чтобы определить, кто может носить оружие, на каких основаниях, каким критериям этот человек должен соответствовать, каким правилам он должен следовать и какое оружие он может иметь", — сказал он.

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При этом Потураев против того, чтобы называть это "легализацией оружия".

"Речь идет не о легализации, а о введении этой ситуации с оружием, которое у нас продается, в правовое поле. Слово "легализация" пугает людей. А когда ты говоришь о том, что нужно ввести в правовое поле — это совершенно другая история. У людей ложное представление о сроке. Под легализацией понимают снятие некоторых барьеров, а в нашем случае — это как раз создание ограничений и правил. Как человек, у которого есть легальное оружие, я точно знаю, о чем говорю", — пояснил он.

По словам Потураева, сейчас есть два общественных законопроекта об оружии. Он предлагает объединить их в один, который "всех устроит".

Источник: https://censor.net.ua/n3138292
 
   
 Топ комментарии
 
Убрать важно двусмысленное трактование и чётко регламинтировать применение во время защиты себя, защиты семьи, своего имущества и территории.
Убрать кормушку для ментов, судей и прокуроров!!!
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Говорите внятно, речь о короткостволах, у меня допустим помимо дробовика три карабина разных, а пистолет купить я не могу, в чем смысл?
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Давати народу зброю? Вони ж вас за тиждень перестріляють і до Ростова не встигнете звалити.
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они не дураки: вначале свалят, потом дадут.
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Цей злодійкуватий мудак писатиме все що завгодно, аби лише виборці проголосували за ПЕС і він залишився біля корита.
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ДЛЯ ЮРЫ БИРЮКОВА - СВОЮ ЗАБОТУ! О НАШЕЙ АРМИИ НУЖНО БЫЛО ПРОВОДИТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ ПОРПОШЕНКОМ. ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ВСПОМИНАЕТЕ ШИРОКИЙ ЛАН - ГДЕ НАШИХ ВОЕННО СЛУЖАЩИХ ДЕРЖАЛИ ВОДЕ ПО ЩИКОЛОТКИ КАК СКОТ В ХЛЕВУ И.Т.Д. О СКЛАДАХ БОЕПРИПАСОВ ДАЖЕ НЕ СТАНУ НАПОМИНАТЬ.
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У народу вже є зброя. Як легальна так і нелегальна. І щось я не пам'ятаю жодного випадку, щоб грохнули корупціонера чи продажного суддю саме за їх злочини. Бувало вбивали в міжкланових розбірках, коли бандит проти бандита. Але випадків саме народної помсти здається за всю історію України не було жодного.
А закон потрібний. Бо зараз питання зброї віддали на відкуп мєнтам і вони творять що захотять. І питання самооборони не врегульоване. Застрелиш озброєного грабіжника - тебе посадять.
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сделают реальную гражданскую войну чтобы уничтожить все документы
для легализации награбленных сотен миллиардов долларов у себя дома
на запросы из США будет один ответ все документы уничтожены в войне
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. У людей ложное представление о сроке. Под легализацией понимают снятие некоторых барьеров, а в нашем случае - это как раз создание ограничений и правилИсточник: https://censor.net.ua/n3138292
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Боятся однако патриотов, прошедших АТО И правильно делают.
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Так то воно так..и патріотів багато и пройшовших АТО... а от від@издить Портнова нікому )))
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Только начнет реализовывать эти свои хотелки, так сразу и поймет в чем отличие сейчас и зимы 2013-2014.

Йдеться не про легалізацію, а про введення ситуації в правове поле, - радник Зеленського Потураєв про підготовку закону про володіння зброєю - Цензор.НЕТ 5013
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Эсли это он написал, а не кто то за него, то можно только пожалеть беднягу, куда он впрягся...
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Портнов слов на ветер не бросает. На месте порохоботов я бы уже свалил в Польшу.
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Зачем в Польшу? В Италии климат лучше. Как погода в Воронеже?
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наконец-то хоть вытащили этот закон из-под скатерти.
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Убрать важно двусмысленное трактование и чётко регламинтировать применение во время защиты себя, защиты семьи, своего имущества и территории.
Убрать кормушку для ментов, судей и прокуроров!!!
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Оружие это хорошо,вымогает коррупционер взятку - выстрел в голову,ввел кабмин и верхзрада незаконные тарифы без предупреждения перед выборами - выстрел в пах каждому,пытаются податкивцы отобрать имущество у предпринимателя без решения суда - пять выстрелов в брюхо,пытается прокурор и судья отмазать убийц ребенка - каждому выстрел в грудь,порядок наведется сам собой за полгода.
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Отменяют решения относительно Коломойского - пук!
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А ты подержи заряженный пистолетик в руках 10 минут,подумай про мерзавцев и воров засирающих страну,другим человеком станешь.
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Українці в масі своїй виховані в лівацько-християнській парадигмі. Вони вірять що добро завжди перемагає зло, справедливість торжествує а злодії та мерзотники обов'язково будуть покарані. Такий світогляд відкидає саму потребу в самозахисті. Для чого, адже добро і так переможе зло, захистить слабких, відновить справедливість?
В той час, як світ влаштований зовсім інакше. Саме злодії та мерзотники частіше перемагають, займають найвищі місця в соціальній ієрархії та отримують найкращі куски. Досить глянути на нашу верхівку, на російську верхівку, навіть на гнилих і продажних європейських політиків.
І загроза звичайному обивателю йде не скільки з соціального дна, від якихось вуличних бандюків, скільки зверху, від корумпованих та мафіозних чинуш і силовиків. Держава-мафія страшніша за звичайних бандюків. Вона може і Голодомор влаштувати, і ГУЛАГ збудувати і масові вбивства. Нехай лише відчує слабкість підданих.
Здавалось би кривава історія 20-го століття повина б навчити українців відчувати зло та розвинути потребу в самозахисті. Але ні. Пацифістів у нас відсотків десь під 80%. Не хочуть вони захищатись самі, хочуть захисту від держави.
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Це маячня. Короткоствол це не зброя для війни, а карабіни і т.п. в нас і так дозволені.
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Для війни ні. Але чи дубасила б Беркутня людей на Майдані, якби знала що в багатьох із них може бути короткоствол? Навряд.
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якщо тобі є чим думати, то ствол тобі не потрібен.
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Твоя правда. Тебе грабують або вбивають а ти думай про майбутню перемогу добра і справедливості у всьому світі. І відразу стане легше.
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в 90% випадків тебе грабують, бо в тебе не має мізків. До речі, якщо тебе вирішать пограбувати, то "спили мушку"
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У 90% випадків я чесно заплатив податки, а якийсь чинуша купив за них лавочки по 10000$ баксів за штуку з яких 9500$ відкат. Мене пограбували - це факт. Але так тонко і уміло, що я навіть не знаю де і як.
Зараз мабуть 95% грабежів робиться не старим дідівським способом, коли тобі приставляють револьвер до бошки, а грамотно і елегантно - через державу. І ніякі мізки тобі не допоможуть уникнути державного грабунку, бо держава всюди. Хіба що вивчити іноземну мову та звалити в іншу країну. Але там напевно будуть інші державні бандити.
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бляхерам отсрочку, рембам о владении оружием, чтобы они слюни распустили перед выборами
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опять лохам дают намек на их мечты ходить со стволом чтоб проголосовали
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Говорите внятно, речь о короткостволах, у меня допустим помимо дробовика три карабина разных, а пистолет купить я не могу, в чем смысл?
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в тому, що з "дробовиком та карабінами" ти не зможеш спуститись у метро, зайти до дитячого садочку, школи, магазину в кабак і т.п., а з короткостволом - можеш. Ось і уся різниця - приховане носіння.
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Бандит и так зайдет, с незарегистрированным, а если уж мне из зарегистрированного шмальнуть захочется, то я возьму скоре карабин. ...Если человек с ружьем встречает чнловека с пистолетом, человек с пистолетом умирает...
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З нелегальним короткостволом я можу спуститись у метро, зайти до дитячого садка, школи, в будь-яке місце крім органів влади. І зможу розстріляти там кого захочу, саме тому, що в інших людей гарантовано не буде зброї. А злочинці користуються саме нелегальною зброєю.
Тому, забороняючи легальний короткоствол, держава не захищає людей а навпаки - робить їх легкими жертвами злочинців.
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Карабін складно сховати на відміну від пістолета.
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Собираются раздать боевое оружие охранным организациям и телохранителям.
Ибо защищаться травматиками и балончиками от АТОшников уже не смогут.

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прийде зима будєм оружье давать, вєртє, голосуйтє!
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в нашем случае - это как раз создание ограничений и правил.

Оружие только приближенным и лояльным
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нєєєє...дайте зброю..ми зробимо поле правовим Йдеться не про легалізацію, а про введення ситуації в правове поле, - радник Зеленського Потураєв про підготовку закону про володіння зброєю - Цензор.НЕТ 6144
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Внеочередное собрание Верховной Рады
И снова разводится хайп. Плохая Верховная Рада не хочет принимать закон о незаконном обогащении за пять дней до выборов. Соцсети бурлят, особенно группы зеленого цвета. Зрада, зрада, а президент - молодец.

Но позвольте, за какой именно законопроект нужно голосовать? Кто его разработал, кто и когда внес в качестве предложения? Регламент принятия любого закона предполагает после внесения законопроекта сначала рассмотрение его в профильных комитетах на предмет внутренних соответствий и соответствий с других законодательством, затем внесение его в повестку дня (повестка формируется заранее, чтобы депутаты могли ознакомиться с текстом и возможно внести какие-то правки), затем обсуждение, затем голосование. Все это требует времени.

Голосовать за написанную непонятно кем на коленке писанину когда на рассмотрение остается 3 дня, а ведь с текстом нужно ознакомиться, понять о чем он, на что влияет (согласитесь, закон важный), нет ли в нем каких-то неприятных лазеек и так дальше... на это все требуется время. Если Верховная Рада поддержит хайп и проголосует за плохой закон - виновата будет Рада. Если начнут обсуждать и в результате не успеют принять нормальную версию закона - виновата будет снова Рада. Очень удобно, ведь эта (плохая) Рада уже практически все и является идеальным козлом отпущения.

В то же время у нас есть закон про незаконное обогащение. Написанный, проголосованный и подписанный президентом Украины. Только отмененный конституционным судом. Если суд прав, то в случае принятия такого же закона, его мгновенно отменит все тот же суд. Если суд не прав - нужно сместить судей, а закон просто восстановить в действии. Но Зеленскому не нужен закон, ему нужен хайп.
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Ленин: А винтовку бросать нельзя? Как, нельзя?
Шадрин: Боязно бросать, товарищ, не могу ее бросить.
(с) "Человек с ружьём"
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Лицемерие или "Я в команде депутата от Слуги народа, но это не моя партия"

Понятно желание людей поймать как можно больше преференций на поднимающейся волне, но откреститься от всех возможных негативных последствий. Но такие признания на публичной должности выглядят очень комично.

Йдеться не про легалізацію, а про введення ситуації в правове поле, - радник Зеленського Потураєв про підготовку закону про володіння зброєю - Цензор.НЕТ 8555

Йдеться не про легалізацію, а про введення ситуації в правове поле, - радник Зеленського Потураєв про підготовку закону про володіння зброєю - Цензор.НЕТ 5280

Йдеться не про легалізацію, а про введення ситуації в правове поле, - радник Зеленського Потураєв про підготовку закону про володіння зброєю - Цензор.НЕТ 2616
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лишилось тільки 73% неадекватів волини роздати...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРечь идет не о легализации, а о введении ситуации в правовое поле, - советник Зеленского Потураев о подготовке закона о владении оружием
 
 
 
 
 
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