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Все про:суд (22333) увольнение (1624) Высший совет правосудия (278) SkyUp (13)

 Судья Барышевского райсуда Литвиненко, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться

Судья Барышевского районного суда Киевской области Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиаперевозчика SkyUp, отозвала свое заявление об отставке.

Об этом сегодня стало известно на заседании Высшего совета правосудия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее судья подала заявление после того, как дело в отношении нее начало Государственное бюро расследований.

Во время заседания ВРУ 18 июля, где должен рассматриваться вопрос об отставке судьи Литвиненко, выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля.

"В соответствии с регламентом Высшего совета правосудия, вынесено определение об оставлении без рассмотрения заявления об увольнения судьи", - сообщил член ВРП Виктор Матвийчук.

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24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.

12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом".

Источник: https://censor.net.ua/n3138286
 
 
 Топ комментарии
 
Никак нельзя ей увольняться. У её троюродной бабушки тАкие успехи в бизнесе попёрли в последнее время! Судья Барышевского райсуда Литвиненко, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться - Цензор.НЕТ 3427
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Вовк, наверно, ей намекнул - В Украине мы теперь главные...
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Для них работы непочатый край. Сколько еще ех-рыгов и буркутни по СИЗО сидит. Нужно срочно освободить своих. Скоро пригодятся.

Судья Барышевского райсуда Литвиненко, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться - Цензор.НЕТ 62
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Никак нельзя ей увольняться. У её троюродной бабушки тАкие успехи в бизнесе попёрли в последнее время! Судья Барышевского райсуда Литвиненко, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться - Цензор.НЕТ 3427
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Вовк, наверно, ей намекнул - В Украине мы теперь главные...
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Портнов - Низя! Вы теперь важные лица в "новой" команде.
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Зебенятка, запитання на логіку: під ким тепер українські суди? ☺
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Портнов нужными кадрами не разбрасывается!
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"Такая корова нужна самому" (с)
И.В.Коломрйский
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А недавно кое-кто инвесторов манил на английском...
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нічого цінними кадрами бєні розкидатися.диви ще повисять
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Вся страна становится одним большим МММ МАУ.

Зеленский пообещал помочь с запуском рейсов МАУ в Николаев.



https://www.avianews.com/ukraine/2019/07/17/zelensky_mau_to_nikolaev/





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- Поручик, вы, говорят, в молодости были членом суда?
- Ах эта молодость! Членом - туда, членом - сюда...
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З великим сумом маю констатувати,що в нашій країні відсутня судова гілка влади...
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...Нетушки - нетушки! Умерла, так умерла.
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Крупным компаниям отбирают лицензии, а потом какая-то сопля с экрана вещает "инвестируйте в Украину"... Инвесторы не входят в 73%, даже не мечтайте.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСудья Барышевского райсуда Литвиненко, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться
 
 
 
 
 
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