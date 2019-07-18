 Кабмин ввел спецпошлину на импорт из России дизтоплива и сжиженного газа, - Герус

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Кабмин принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение Президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", - написал Герус.

Он отметил, что согласно соответствующему решению специальная пошлина на дизтопливо с 1 августа будет составлять 3,75%, а с 1 октября - 4%, в свою очередь специальные пошлины на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

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"Соответствующая пошлина снимет маржу трейдера-импортера, которая превышает рыночную, которая возникала по причине логистики и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл/т, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл/т.", - отметил представитель президента.

Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС. Все трейдеры будут в равных условиях.

"Повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому что сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны ЕС (Литва, Польша), поставки морем и т.д.", - написал Герус.

По его словам, украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год.

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