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 На Керченском мосту оккупанты закончили укладку рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Об этом проинформировали в инфоцентре "Крымский мост", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Две бригады - со стороны Керчи и Тамани - встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление)", - сообщили в инфоцентре.

Суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.

"Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы - их будет более 3 тысяч - шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным", - цитирует инфоцентр руководителя подрядной организации Евгения Чибышева.

Читайте на Цензор.НЕТ: Скорость поездов на Керченском мосту не должна превышать 20 км/ч, - оккупационные власти Крыма

Протяженность железной дороги через Керченский пролив составляет 19 км - это два железнодорожных пути встречных направлений.

14 июля 2019 года строители завершили укладку рельсов первого из них, по которому поезда будут ходить с оккупированного полуострова на территорию РФ.

Мост с территории России на оккупированный полуостров открыли в 2018 году. Согласно результатам опроса российского "Левада-центра", 47% респондентов-россиян считают открытие моста главным событием прошлого года.

Также на Цензор.НЕТ: Разрушение Керченского моста может привести к замелению, а фрагменты перекроют судоходство, - Тука

При этом, по данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.

В случае обрушения моста его фрагменты могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, отрезав Черное море от Азовского, считают в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3138284
 
   
 Топ комментарии
 
Ну тепер чекаємо,коли він,нарешті, наїб#ться...
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Дык, по Минстецю, он уже почти упал...
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и будет как янык семки так зеленский шаурму ему предлагать
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Ну тепер чекаємо,коли він,нарешті, наїб#ться...
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когда русские закончили строительство железной дороги в абхазии и обустроили рокский тоннель осетий, грузия вероломно напала
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а тут завершили железку в крым...олимпиады, правда, нет, но президент пообещал похлопотать за нее
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Вазелин поедет на открытие вместе с ******?
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и будет как янык семки так зеленский шаурму ему предлагать
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от мнения по Мосту из России https://www.youtube.com/watch?v=psaURYMW4sA&t=519s
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https://www.youtube.com/watch?v=uwwiwCDsq_E мнение Макаревича..о Мосте и Крыме
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Вот теперь будет формироватца ударная группа юг ,запад думает это для туристов,ага щас.
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Такой вот нынче оккупант пошел... построил в Крыму самый большой в Европе мост, трассу Таврида и современный аэропорт в Симферополе.. получается что он грабит тех кого оккупировал а наоборот.
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Да хоть телепорт в другое соизмерение,насрать что он построил! расисия окупант и точка!
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На расее что все мосты построины? Или он перестал быть оккупантом... иди дуни в кофе шоп, на другое у тебя мозгов нету.
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Четыре года аннексии Крыма. Сторонники Путина на полуострове получили то, чего хотели - возможность "умереть в России". Украинцы получили репрессии, убийства и постоянный страх. Безразличные - резкое ухудшение качества жизни. Как выглядит Крым теперь - в спецпроекте LIGA.net.
https://project.liga.net/projects/fear/
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Ещё 2 электростанции, энергомост и газопровод. Вот.
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Мінус тисячі гектарів садів, ну нехай рельси жують.
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ну воды все-равно не навозишься..а танки..да можно....
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Ну, тяперячя турыст как попрётъ, как попрётъ.
Усем мало места на пляжу будетъ. На Керченському мосту окупанти закінчили укладання рейок - Цензор.НЕТ 3695
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Шліфуют, бо сцут вібрацій, от которых мост будет пучіть.
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смешные мацкали рельсы положили, ведь известно всем шо моста то нету, его на мосфильме снимали, там ведь невозможно мост строить, дна нету, гитлер не смог, куда вы лапти лезите, а зимой там небесная ось ваш мост разнесет, которого нету конечно)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Керченском мосту оккупанты закончили укладку рельсов
 
 
 
 
 
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