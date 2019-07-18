 Судьба "Приватбанка" - решающий тест для Зеленского, - Financial Times

Об этом говорится в статье Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Месяц назад Зеленский обещал, что будет защищать исключительно интересы государства в этом деле, напоминает газета.
Денационализация банка создает риск потери кредита МВФ, о котором договорились в декабре 2018 года, это даже признает команда президента.
"Это лакмусовый тест для Украины", - говорит Алексей Гончарук, помощник Зеленского.
Газета напоминает, что ФБР расследует дело о возможном отмывании денег через "Приватбанк" Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.
Несмотря на это, ситуация становится более благоприятной для Коломойского, отмечает газета. Во-первых, олигарх вернулся в Украину.
Недавно суд Киевской области под сомнительным предлогом приказал прекратить деятельность лоукостера (SkyUp), который является прямым конкурентом "Международным авиалиниям Украины", контролируемым Коломойским.
Затем он же отстранил заместительницу главы Нацбанка Екатерину Рожкову, которая помогала проводить национализацию "Приватбанка".
Коломойский отрицает причастность к обоим делам, однако сказал газете, что избрание Зеленского "возобновит право на справедливый суд".
"Зеленский не будет слушать советы Запада о том, кого сажать, кого грабить и у кого экспроприировать", - заявил он изданию.
Самый большой вопрос в том, как будет вести себя Зеленский после выборов в парламент, пишет газета. Александр Данилюк, который присматривал за национализацией "Приватбанка", когда был министром финансов, является одним из кандидатов на пост премьер-министра нового правительства.
Лица, близкие к президенту, считают, что Зеленский хочет отстранить олигархов от власти, пишет издание.
"Он понимает, что люди с такими ценностями не должны находиться у власти, зарабатывая на стране", - сказал один из них.
Однако сам Коломойский покидать страну пока не собирается, добавляет газета.
«Коломойский Коломойским, но Зеленский - самодостаточный, независимый президент, у которого нет руководителей и обязательств ни перед какой бизнес-структурой. И это правильно, так должно быть, за это голосовали люди, это дает шанс и вселяет надежду в нас всех».
Эти слова принадлежат представителю акционера В.М. Пинчука в проекте «Зеленский», новоиспеченному главе Набсовета «Укроборонпрома» Айварасу Абромавичусу.
Тому самому, которого Коломойский в мае 2015 года на заседании совета директоров Укрнафты назвал «обезьяной». Но Абромавичус не обиделся (один раз не Айварас) и сегодня заявляет, что Коломойский «человек умный, резкий, нестандартный, создал хороший интерфейс в Приватбанке».
Мы продолжим мысль Айвараса. Коломойский человек настолько резкий и нестандартный, что продолжает заниматься не только интерфейсом ограбленного им и национализированного государством банка, но и его, так сказать, программным кодом. Планируя отобрать его или получить отступные в виде ОВГЗ на 2 млрд долларов. А президент Зеленский настолько самодостаточный и независимый, что вводит в руководящие органы Приватбанка своих знакомых.....
продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2064455587192715
вон, даже в Левой колонке на Цензоре - Ю.Бутусов начал "что-то" подозревать")) Мол, зима близко - а вовАчка вазелином запасается в недостаточных объемах))
у Беня предъява на 15 млрд.долларов.. для начала.
И по 14 кг золота "в зубных коронках" - с каждого зебила... "слуга урода-3" - кучка золота.. как раз по 14 кг сброситься каждому зебилу))
а вот некоторые свинорылые прхватизировали всё что при союзе строили
вот это надо вернуть !!!
В следствии чего зебилы сразу стали в ТРИ раза беднее и тупее))
А вот когда Беня понял, что за Иловайский котел ему придется отвечать. как и за прочие финансовые делишки на посту главы Днепр.ОГА - Беня начал конвертировать гривны с депозитов зебилов - в доллары и выводить их в офшоры. Не вдаваясь в подробности схемы.
А теперь зебилы орут "обвалите гривну до 100, но верните Приват - Бене!".. Таки да, я только ЗА... зебилов нужно поиметь на одном и том же - ДВАЖДЫ, точнее - уже ТРИЖДЫ
Ну чего ты упоротое здесь позоришься, если нихрена не понимаешь???
- Сёма, не помню точно их названия, но вроде это «Бенина прислуга», «Последняя попытка бабушки», «За жиддя» и «Певец с чужого голоса».
(C)
@Anakoyher
😄
"Зеленский не будет слушать советы Запада о том, кого сажать, кого грабить и у кого экспроприировать", - заявил он изданию....
Питання до тих, хто може в іврит (ізраїльтян, наприклад).
Чи є якесь слово із значенням "всім хуцпам хуцпа"?
пролетели барыги с приватом )))
Украина КУПИЛА Приватбанк - когда Беня поставил ВСЕХ граждан Украины перед фактом: после "успешной" деятельности Бени - "дыра" в Привате около 200 млрд.гривен..
Про коррупцию властей в Украине теперь пишут Financial Times. А все доморощеные борцуны, шабунины, бигуси, схемы и проч. лещенки резко кудо-то делись...
Минулого року, за його авторства FT радівсно повідомляв про успіхи Вінниці в залученні інвесторів.