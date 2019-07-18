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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Судьба "Приватбанка" - решающий тест для Зеленского, - Financial Times

Дальнейшая судьба "Приватбанка", возвращения которого добивается его прежний хозяин, олигарх Игорь Коломойский, станет лакмусовым тестом для президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Месяц назад Зеленский обещал, что будет защищать исключительно интересы государства в этом деле, напоминает газета.

Денационализация банка создает риск потери кредита МВФ, о котором договорились в декабре 2018 года, это даже признает команда президента.

"Это лакмусовый тест для Украины", - говорит Алексей Гончарук, помощник Зеленского.

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Газета напоминает, что ФБР расследует дело о возможном отмывании денег через "Приватбанк" Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.

Несмотря на это, ситуация становится более благоприятной для Коломойского, отмечает газета. Во-первых, олигарх вернулся в Украину.

Недавно суд Киевской области под сомнительным предлогом приказал прекратить деятельность лоукостера (SkyUp), который является прямым конкурентом "Международным авиалиниям Украины", контролируемым Коломойским.

Затем он же отстранил заместительницу главы Нацбанка Екатерину Рожкову, которая помогала проводить национализацию "Приватбанка".

Коломойский отрицает причастность к обоим делам, однако сказал газете, что избрание Зеленского "возобновит право на справедливый суд".

"Зеленский не будет слушать советы Запада о том, кого сажать, кого грабить и у кого экспроприировать", - заявил он изданию.

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Самый большой вопрос в том, как будет вести себя Зеленский после выборов в парламент, пишет газета. Александр Данилюк, который присматривал за национализацией "Приватбанка", когда был министром финансов, является одним из кандидатов на пост премьер-министра нового правительства.

Лица, близкие к президенту, считают, что Зеленский хочет отстранить олигархов от власти, пишет издание.

"Он понимает, что люди с такими ценностями не должны находиться у власти, зарабатывая на стране", - сказал один из них.

Однако сам Коломойский покидать страну пока не собирается, добавляет газета.

Источник: https://censor.net.ua/n3138279
 
   
 Топ комментарии
 
Хотеть не вредно. Это раз. Хочет ли Зеленский отстранить олигархов от власти? Это два. Приват отожмут, это три. За этим и приехали, и настроены приехавшие серьезно. Получив Кабмин, Парламент. СБУ(про президента нет смысла упоминать, там все очевидно и так) и остальное в свое распоряжение, у привата(по сути страны) просто нет шансов что-то противопоставить этой своре. Затем последует удар со стороны Путина, военный или экономический. Финита. Так рушатся страны и формируются новые империи - незаметно и руками самих жителей этих стран. Раньше для этого нужна была война, сейчас - интернет и тотальная дебилизация населения. Просто, красиво, элегантно, но при этом эффективно.
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ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРНЁТ КОЛОМОЙСКОМУ ТО, ЧТО У НЕГО ТАМ ЛЕЖАЛО
«Коломойский Коломойским, но Зеленский - самодостаточный, независимый президент, у которого нет руководителей и обязательств ни перед какой бизнес-структурой. И это правильно, так должно быть, за это голосовали люди, это дает шанс и вселяет надежду в нас всех».
Эти слова принадлежат представителю акционера В.М. Пинчука в проекте «Зеленский», новоиспеченному главе Набсовета «Укроборонпрома» Айварасу Абромавичусу.
Тому самому, которого Коломойский в мае 2015 года на заседании совета директоров Укрнафты назвал «обезьяной». Но Абромавичус не обиделся (один раз не Айварас) и сегодня заявляет, что Коломойский «человек умный, резкий, нестандартный, создал хороший интерфейс в Приватбанке».
Мы продолжим мысль Айвараса. Коломойский человек настолько резкий и нестандартный, что продолжает заниматься не только интерфейсом ограбленного им и национализированного государством банка, но и его, так сказать, программным кодом. Планируя отобрать его или получить отступные в виде ОВГЗ на 2 млрд долларов. А президент Зеленский настолько самодостаточный и независимый, что вводит в руководящие органы Приватбанка своих знакомых.....
продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2064455587192715
Судьба "Приватбанка" – решающий тест для Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6698
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банк надо вернуть !!! Судьба "Приватбанка" – решающий тест для Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7921
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пэтя с облигацией пусть погасят долги !!! Судьба "Приватбанка" – решающий тест для Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4903
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Ну так пойди и верни, что там у тебя есть?
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Беня крал, а петя с облигацией пусть гасят? У тебя зеленые сопли вместо мозга?
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Віддасть Бєні 2 млрд баксів і залишить Приват державі. От і все.
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Можна. Після того, як Беня поверне державі 7,5 млрд баксів.
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Щось мені підказує, що не поверне.
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но с зебилов возьмет в 2 раза больше)) то-то они обрадуются... Доля "Приватбанку" - вирішальний тест для Зеленського, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1212
вон, даже в Левой колонке на Цензоре - Ю.Бутусов начал "что-то" подозревать")) Мол, зима близко - а вовАчка вазелином запасается в недостаточных объемах))
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зебилы в это верят?))
у Беня предъява на 15 млрд.долларов.. для начала.
И по 14 кг золота "в зубных коронках" - с каждого зебила... "слуга урода-3" - кучка золота.. как раз по 14 кг сброситься каждому зебилу))
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Суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
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та зачем ему тот банк... достаточно "справедливой компенсации")))
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15 млрд.баксов+ 700 тыс тонн золота.. как в слуге урода-3)
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Зелёный цвет лакмусовой бумажки показывает цвет несданных анализов...
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Хотеть не вредно. Это раз. Хочет ли Зеленский отстранить олигархов от власти? Это два. Приват отожмут, это три. За этим и приехали, и настроены приехавшие серьезно. Получив Кабмин, Парламент. СБУ(про президента нет смысла упоминать, там все очевидно и так) и остальное в свое распоряжение, у привата(по сути страны) просто нет шансов что-то противопоставить этой своре. Затем последует удар со стороны Путина, военный или экономический. Финита. Так рушатся страны и формируются новые империи - незаметно и руками самих жителей этих стран. Раньше для этого нужна была война, сейчас - интернет и тотальная дебилизация населения. Просто, красиво, элегантно, но при этом эффективно.
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Игорь этот банк сделал с нуля,поэтому придётся вернуть !!!
а вот некоторые свинорылые прхватизировали всё что при союзе строили
вот это надо вернуть !!!
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зебилы стараются "не вспоминать", как беня только в ноябре-декаюре 2014 года вывел из Приватбанка 5.5 млрд.долларов ИХ денег, обвалив курс гривны с 12-13 до 40 гривен..
В следствии чего зебилы сразу стали в ТРИ раза беднее и тупее))
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не по адресу гав )))все вопросы к дякуле и к лерке )))
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или зебилы уже не помнят, что курс гривны упал в феврале-марте до 10..12 и оставался СТАБИЛЬНЫМ до ноября 2014.. в самый разгар боёв с расейскими боевиками..
А вот когда Беня понял, что за Иловайский котел ему придется отвечать. как и за прочие финансовые делишки на посту главы Днепр.ОГА - Беня начал конвертировать гривны с депозитов зебилов - в доллары и выводить их в офшоры. Не вдаваясь в подробности схемы.
А теперь зебилы орут "обвалите гривну до 100, но верните Приват - Бене!".. Таки да, я только ЗА... зебилов нужно поиметь на одном и том же - ДВАЖДЫ, точнее - уже ТРИЖДЫ
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Слово декапитализация тебе понятно не знакомо, и сколько средсв из бюджета влили в банк "с нуля", тебе тоже неизвестно.
Ну чего ты упоротое здесь позоришься, если нихрена не понимаешь???
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Без нового Майдану нічого хорошого не буде.
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- Изя, а какие партии еще проходят в Раду кроме Европейской солидарности?
- Сёма, не помню точно их названия, но вроде это «Бенина прислуга», «Последняя попытка бабушки», «За жиддя» и «Певец с чужого голоса».
(C)
@Anakoyher
😄
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Вові, мабуть, трішки лячно їхати в Штати, там йому можуть показати деякі формуляри ФБР, після яких прийдеться надовго поринути туди, після чого соромно здавати аналізи волосся і нігтів.
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На что намекают? Суды у нас независимые!
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Коломойский отрицает причастность к обоим делам, однако сказал газете, что избрание Зеленского "возобновит право на справедливый суд".
"Зеленский не будет слушать советы Запада о том, кого сажать, кого грабить и у кого экспроприировать", - заявил он изданию....
Питання до тих, хто може в іврит (ізраїльтян, наприклад).
Чи є якесь слово із значенням "всім хуцпам хуцпа"?
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Приватбанк, незаконно отжатый барыгами, нужно вернуть хотя бы для того что бы показать инвесторам что Украина уважает собственность.
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та да...потекло по бороде ,а в рот не попало.
пролетели барыги с приватом ))) Судьба "Приватбанка" - решающий тест для Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1093
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Проблема ПриватБака в его успешности. МВФ и ЕС боялись давть деньги стране где 80% банковской ситемы находиться в руках одного человека, что волне логично. В таких случаех Государство ПОКУПАЕТ этот банк, но не отбирает как это сделал Петя с Гонтаревой.
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Ну теперь то все будет хорошо, - Беня чесно отберет госбанк, а у зебилов глазки и так жолтенькие
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для зебилов:
Украина КУПИЛА Приватбанк - когда Беня поставил ВСЕХ граждан Украины перед фактом: после "успешной" деятельности Бени - "дыра" в Привате около 200 млрд.гривен..
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Ничего Украина не покупала. Она довела до ИСКУСТВЕННОГО банкротвва и забарал. Как это делал Петя свосими заводками и банками раньше. Одним словом это называется РЕЙДЕРСТВО.
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в финансовый кризис 2014-2015 года, приват сидел без капитала и просил рефинансирования. ( деньги привата перекочевали в беню с боголюбом фирмы и офшоры). После 50 млрд. рефинансирования, чтобы 400 тыс приватовских юр. лиц. не вызвали экономический крах Украины, МВФ выделил денег на условия национализации привата, чтобы спасти положения в экономике. Коломойша еще та гнида и 2014 году он не Украину защищал, а территорию, где он стал миллиардером, потому, что в других местах мира он никто.
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в финансовый кризис 2014-2015 года все сидели без капитала и просили рефинасирование. МВФ выделил денег на условия национализации привата, а не для его воровоства как это сдеал Петя с Гонтаревой.
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Ай бросьте!Вас послушать так все евреи кругом воры, кроме Коломойского и Боголюбова Доля "Приватбанку" - вирішальний тест для Зеленського, - Financial Times - Цензор.НЕТ 841

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Кстати заметь-те.
Про коррупцию властей в Украине теперь пишут Financial Times. А все доморощеные борцуны, шабунины, бигуси, схемы и проч. лещенки резко кудо-то делись...
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хозяин Украины теперь Беня, поэтому и приватБанк его будет
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Стаття не виглядає на "оцінку провідних експертів", а є лиш думкою авторів публікації, одним з яких є Роман Олеарчик - постійний автор "Файненшл Таймс" з України.
Минулого року, за його авторства FT радівсно повідомляв про успіхи Вінниці в залученні інвесторів.
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Еще не распробовали говно? Что, уже не лезет? Ну, не спешите с выводами, дайте ему шанс, дождитесь последнего, "лакмусового" теста! А до тех пор - ЖРИТЕ, ГОИ ЛОХОВАТЫЕ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьба "Приватбанка" - решающий тест для Зеленского, - Financial Times
 
 
 
 
 
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