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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Экономика
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Все про:выборы (22737) гривня (1771) курс (2050) НБУ (4462) Смолий (55)

 Выборы не повлияют на курс гривни, - НБУ

Проведение досрочных выборов в парламент не отразится на курсе гривни.

Об этом заявил на брифинге Национального банка Украины Яков Смолий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Двойные выборы, действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает делать это сейчас", - сказал Смолий.

По словам главы НБУ, укрепление гривни было вызвано благоприятными условиями для украинского экспорта и притоком иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги.

Также на Цензор.НЕТ: Курс доллара упал ниже 26 гривен впервые с апреля 2018-го

Это, по словам Смолия, "привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, к укреплению гривни".

Источник: https://censor.net.ua/n3138275
 
 
 Топ комментарии
 
Выборы нет, но потом... и да, годовой объём ОВГЗ уже продан Выборы не повлияют на курс гривни, - НБУ - Цензор.НЕТ 5398
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Самі вибори - ні, а от те, що треба в серпні віддавати борги МВФ - ще й як вплине...
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зебилы а это только благодаря Пороху - да,да - так ненавидимому вами Пороху - редиски вы большие ,не видящие реального - но нечего ,есть люди которые могут оценить по настоящему сделанное за 5 лет
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Совет форумчанПравила форума
 
Выборы нет, но потом... и да, годовой объём ОВГЗ уже продан
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Минфин осенью планирует еще одно размещение евробондов на $1 миллиард.По словам Сологуба, учитывая ряд факторов, для Министерства финансов может иметь смысл не ждать следующего года, а по возможности провести размещение евробондов уже к концу 2019 года.Так шо не бздиОтдавать будут усе!!!
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по факту гривна уже второй день дешевеет
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Самі вибори - ні, а от те, що треба в серпні віддавати борги МВФ - ще й як вплине...
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зебилы а это только благодаря Пороху - да,да - так ненавидимому вами Пороху - редиски вы большие ,не видящие реального - но нечего ,есть люди которые могут оценить по настоящему сделанное за 5 лет
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Выборы не влияют, а экономика влияет.

Для людей важен не курс, не то как на нем (на курсе) зарабатывают, с этими качелями, не то как его держат, А ЦЕНЫ.
Сейчас же сделать сбережения в стабильной валюте нельзя, бо доллар недооценивают и на него инфляция влияет так же. Ни в одно стране мира за заимствования не дают таких %. На качелях курсовых зарабатывают, на ОВГЗ зарабатывают, а народ л.х и его обдирают со всех сторон.

Да и возможности делать сбережения нет, вот что важно.
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Самі вибори не скинуть курс; а от результати виборів, до кінця року - попруть його...
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Вибори - ні, популізм і апетит "нових облич" - так. За якуневича курс теж тримався. Але казну підчистили, як добра прибиральниця порядний офіс.
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После выборов зебобики быренько поменяют главу нацбанка..( какой нить закон типа о лоюстрации примут)....засунут свои потные ладошки в казну....и курс полетит....
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