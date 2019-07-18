 Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Сообщено о подозрении 16-летнему парню, который также стрелял в этой местности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Как уже сообщалось, во время досудебного расследования обстоятельств смерти 5-летнего мальчика, раненного 31 мая текущего года в Переяславе-Хмельницком, установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось четыре человека. Из них - двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний.
"Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где находился потерпевший 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение", - сообщают в прокуратуре.
В уголовном производстве трем лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.
Сегодня, 18 июля, прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) 16-летнему парню, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
"вменять убийство по неосторожности также нельзя так для того чтобы прозвучало УБИЙСТВО стрелявший обязан видеть жертву....прямой визуальный контакт."
Якщо водій зіб'є пішохода на зебрі, а потім скаже, що він його не бачив, тому що нахилився щось-там підняти з пола - то він теж не бачить жертву.
Якби дитина залізла на полігон, де йдуть стрільби і її там вбило - тоді ти був би правий. А так як стрільба шла в забороненому місці, та ще й не були прийняті належні дії по безпеці оточуючих - то тут 119 залізно.
а виноват партнер Коломойского?
ЗЫ: с другой стороны не понятно как собираются одно убийство на троих расписать..
оправдательные.....
для своих...
ментов...))))
Одна компания стреляла, теперь появилась другая и стреляла.....
У нас что, стрельба - национальное развлечение?
Кто видел несколько компаний, которые стреляют по банкам???
Бред. Вот оно правосудие по зелебобски…..
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без пушкі (шо заникали) і пулі (яку, на мою думку, підмінили) таке твердження хибне, і в суді зразу відпаде - їх нема за шо судити. Навіть факт стрільби нічим не підтверджений - смивок з рук не зроблено