EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  5600  70
Материалы по теме:
Все про:Киевская область (1699) прокуратура (3559) убийство (5278) Кирилл Тлявов (15)

 Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Сообщено о подозрении 16-летнему парню, который также стрелял в этой местности

Сообщено о подозрении несовершеннолетнему, который также стрелял в местности, где находился 5-летний Кирилл Тлявов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Как уже сообщалось, во время досудебного расследования обстоятельств смерти 5-летнего мальчика, раненного 31 мая текущего года в Переяславе-Хмельницком, установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось четыре человека. Из них - двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний.

"Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где находился потерпевший 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение", - сообщают в прокуратуре.

В уголовном производстве трем лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.

Читайте: Полиция не покрывала подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова, - Шевченко

Сегодня, 18 июля, прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) 16-летнему парню, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оружие, из которого смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, пока не нашли, - ГБР

Источник: https://censor.net.ua/n3138272
 
 
 Топ комментарии
 
это что "козла отпущения" готовят?!
 показать весь комментарий
 
Наконец то нашли козлика опущения,теперь полицаи могут спать спокойно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та який терпіла. 16 років, вбивство по необережності. Срок буде умовний.
 показать весь комментарий
 
 
не буде ніякого срака - нема доказів шо вони взагалі стриляли
 показать весь комментарий
 
Наконец то нашли козлика опущения,теперь полицаи могут спать спокойно.
 показать весь комментарий
 
 
Ви знущаєтесь? Це 100% 119-та. Про що тут сперечатись?
 показать весь комментарий
 
то всьо емоції. Насправді навіть не встановлений факт стрільби - смивок продуктів горіння пороха не зроблено, а значить вся ця компанія може заявити, шо вони не тримали в руках ніякої зброї. А вистрілити в хлопчика міг хто завгодно (інопланетяни, наприклад, із паралельного виміру)
 показать весь комментарий
 
і хоча всім відомо шо їх брали в дупль бухими, тому теж нема доказів - кров на аналіз теж ніхто у них не взяв. Так шо перспектива рослідування нульова, попри резонанс і особистий контроль пріЗЄдєнта
 показать весь комментарий
 
З яких пір неможливість доведення вини, у нас стала казусом? 🤔
 показать весь комментарий
 
Не пытайся тут хитрить и отмазывать убийц в погонах,если оружия нет,то оно не потерялось,его спрятали,если спрятали - значит знают что виновны и умышленно избавляются от доказательств,что бы хитрожопые адвокаты вроде тебя сочинили сказку про третьего стрелявшего,это уже какое то убийство Кенеди получается,тайна нах и мрак.Конечно же это полицаи убили ребенка,и конечно же их отмажут,но я надеюсь что просто так они не отделаются и свой последний выстрел или выстрелы в этом деле сделает и должен сделать отец убитого ребенка.
 показать весь комментарий
 
 
ти правильний висновок зробив. Тут без пушки повний вісяк. Справедливість може навести тільки рідня хлопчика (в карму вірять тільки невиліковні наївні ідіоти)
 показать весь комментарий
 
А что если прилетел дрон а к нему был примотан самопал ? А что если стреляли за 5 км под углом 45 градусов и шальная пуля это долетела, а что если это инопланетяне были? Как человек много живший и видевший уже всяких юрыстов , могу сказать что это просто некачественная работа тех , кто собирал улики. Не обязательно умысел или нежелание работать, может просто удача отвернулась от оперов, бывает и такое
 показать весь комментарий
 
 
Не рви душу, коллега... Всё равно не поймут, а вот дураком и "покрывателем "бандитов в погонах", назовут обязательно... Меня тут таковым, уже не раз, "назначали"... Там и двух хватит подозреваемых - будут кивать друг на друга, и судья закроет дело, "за недоказанностью обвинения"... Даже, если-бы и "ствол" нашли... Скорее всего, "нерегистрированый"... А его держала вся компания, и от какого, по счёту, выстрела, попала в пацана, пуля, понять тут, трудно... (разве что, первая пуля... И то, если ствол, перед этим, чищеный был, поэтому на ней не будет нагара, а будут следы масла...)... Короче, не дело, а "говно", расползающееся между пальцами......
 показать весь комментарий
 
 
тільки не кажіть, що ви теж тут казус бачите...
 показать весь комментарий
 
"Казусу" я тут не бачу... "Казус" був-би, якби "стрільці" приїхали на облаштоване стрільбище, а в насипу кулевловлювача хтось, тихцем, собі лігво, влаштував, і так замаскував, що при його огляді, перед стрільбою, ніхто помітить не міг. Вистрелив, і вбив... Оце ще можна визнать "казусом"... Тому що "...винний не знав, і не міг передбачить шкідливих наслідків своїх дій...". А тут вони знали, що в населених пунктах заборонена стрільба, тому міг передбачить, що хтось може опиниться на лінії вогню...". Тут просто справу не доведуть до вироку, за браком доказів у справі, якщо сам убивця не признається, або винного не "назначать"...
 показать весь комментарий
 
Саме так, тому я здивувався, що ви його підтримали.
 показать весь комментарий
 
Я його підтримав зовсім по-іншому - сказав, що справа розвалиться, бо слабка доказова база... А от те, що він "істерить", ще й "капслоком", говорить про те, що він у судах або не сидів взагалі, або у нього вже настав "нервовий зрив" - в судах такі дуже часто втрачають витримку, і програють справи... Якщо він тут "істерики закочує", то як же він в судах себе веде? Такий виведе суддю з себе, настроїть проти себе, і суддя зробить йому назло, навіть якщо у нього виграшна позиція... Мені сподобалось оце: " ВЫ БЫЛИ НА ИСПОЛНЕНИИ КАЗНИ ПРИГОВОРА -РАССТРЕЛ...". Скільки ж йому років? На розстріли не допускали з кінця 60-х, згідно з рішенням Президії ВС СССР...(мені про це розповідав колишній військовий суддя).
 показать весь комментарий
 
Да и я немало "юмора" начитался... Такого, бывает, нагородят в итоговом документе ("отказняке", постановлении о прекращении дела, обвинительном заключении, или в приговоре), что за голову брался... То в Харьковском зоопарке "муфлон взлетел, сделал три круга, и улетел в неизвестном направлении", то в админпроизводстве судья, судя самогонщика, запрещает ему производство на три года... О проплаченных делах (особенно, уголовных), я даже и говорить не хочу...).
 показать весь комментарий
 
То есть если я набухаюсь с корешом решу постреллять по консервным банкам напротив жилища какого-то депутата, мента, прокурора, судьи и кто-то из нас случайно завалит ублюдка, то нам достаточно спрятать оружие - и все, никакой ответственности, ч правильно понимаю?
 показать весь комментарий
 
 
естественно без злого умысла, чисто ради развлечения. Люди, вы слышали что нам втирают юристы - главное чтобы "умысла" не было, оружие спрятать и чтобы было больше одного стрелляющего - и все, виноватых нет.
 показать весь комментарий
 
 
Боюсь, що підеш по теракту тоді. А якщо депутат від СН(К) буде то взагалі за державну зраду Повідомлено про підозру 16-річному хлопцю, який також стріляв у місцевості, де загинув 5-річний Кирило Тлявов - Цензор.НЕТ 6117
 показать весь комментарий
 
 
Та ну да. То точно, буде або злочинне організоване угрупування, з головним бандитом і розділенням ролей, яке теракт виконувала, або хтось, один чи два, іде як свідок і вкаже прямо на виконавця чи типу виконавця. В слідчих органах не зовсім дурні сидять, бува такі спеціалісти, що їх краще не дратувати.
 показать весь комментарий
 
 
дтп со смертельным исходом, я его не видел и нет никакого убийства про не осторожности?
 показать весь комментарий
 
Шось не те ти пишеш.
"вменять убийство по неосторожности также нельзя так для того чтобы прозвучало УБИЙСТВО стрелявший обязан видеть жертву....прямой визуальный контакт."

Якщо водій зіб'є пішохода на зебрі, а потім скаже, що він його не бачив, тому що нахилився щось-там підняти з пола - то він теж не бачить жертву.
Якби дитина залізла на полігон, де йдуть стрільби і її там вбило - тоді ти був би правий. А так як стрільба шла в забороненому місці, та ще й не були прийняті належні дії по безпеці оточуючих - то тут 119 залізно.
 показать весь комментарий
 
 
так, хєрню він написав саме про казус. Тут чиста 119 в діях однієї особи і 174 КУпАП в діях інших.
 показать весь комментарий
 
О! Вот и нашелся главный виновник, кто будет сидеть. Ну, или возьмет вину на себя и получит условно. Хорошо еще, если ему хорошо заплатят. А могут и просто запугать.
 показать весь комментарий
 
 
"Запугать" - це м'яко сказано. Пацан може зізнатися, щоб тупо припинилися тортури. Або щоб не кинули на прес-хату, де півнем роблять без зайвих розмов.
 показать весь комментарий
 
 
Ого, вот и начали мусорят отмазывать. Прекрасная реформа от партнера Коломойского, Бенито Мусорини. Врадиевки еще не раз прилетать будут
 показать весь комментарий
 
 
5 лет мусорят пестовал партнер полногоПэ-бэбэбэков.
а виноват партнер Коломойского?
 показать весь комментарий
 
оооооо, ну теперь "порядок", Аваков и прихлебатели браво!!! законопатят парня малолетку, а беспредельщики пьяные мусара - огодом)))
 показать весь комментарий
 
 
мусора, чтобы отмазаться, подставили 16-летнего, а суд примет во внимание возраст и т. п.
 показать весь комментарий
 
 
Мусоров начинают выгораживать, нашли малолетку - ему много не дадут.
 показать весь комментарий
 
 
какое совпадение в этом небольшом городе: и в том же месте, в тот же час...где зеленский, почему не отчитает руководство?...или народ против?
 показать весь комментарий
 
 
Через 2 месяца внезапно обнаружился. Тупые мусорские отмазки, совсем народ за идиотов держат.
 показать весь комментарий
 
 
Мусора знайшли козла відпущення. Діло Авакова процвітає. Агов, люстратори!
 показать весь комментарий
 
 
Переяславські мусора спромоглися знайти лівака для відмазки. Скоріше за все, якогось наріка притиснули, або в картішечки сопляк програвся.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот видите, а вы говорите ,что новая влада покрывать будет или скрывать не дай Бог! Нашелся таки ! Цельных два месяца искали и думали на благороднейшую пАлицЫю! Уууу злодей! А главное шашнаццать годков всего то, не совершеннолетний, а из садика взять не могли?! Страшный **** район там!
 показать весь комментарий
 
 
Это да... Полициянты набухаются и давай по приколу стрелять, малолетки стреляют шо снайперы. И оружие ведь для занятий хренью где-то находится, которое мистическим образом потом исчезает.
 показать весь комментарий
 
кого еще можно втиснуть в это домовладение? Где Семен Семенченко?
 показать весь комментарий
 
 
Странные комментаторы. Пацан 100% близкий родственник палицаев, с чего вы взяли, что их отмазывают?

ЗЫ: с другой стороны не понятно как собираются одно убийство на троих расписать..
 показать весь комментарий
 
 
несовершеннолетнему "надерут уши" и отпустят, а реальные бандюки - быки-полицаи продолжат с удвоенной преданностью цепной собаки кошмарить лохов, в благодарочку хазяину за "крышу и кости".. непотопляемое аваковское - не тонет
 показать весь комментарий
 
 
Доказів не має, ось і використовують тиск. Будуть вимагати від батька взяти вину на себе.
 показать весь комментарий
 
Если только этот парень не сын полицаев
 показать весь комментарий
 
Якби пацану вміняли 119 то так, а йому вішають ч.4 *********.
 показать весь комментарий
 
що за місце таке, де стріляють всі, кому не ліньки? ще зараз знайдуть з десяток снайперів від 6 до 90 років. Казкарі такі казкарі..
 показать весь комментарий
 
 
4 человека отстреляли где єкспертиза стреляного оружия и патронов?Что вы людей за дебилов держите ?!Любая експертиза сразу же покажет кто и что!
 показать весь комментарий
 
Короче, я так понял, что виновным сделают погибшего мальчика, потому-что он гулял в неположенном месте.
 показать весь комментарий
 
 
зеля борется...))) за приговоры...
оправдательные.....
для своих...
ментов...))))
 показать весь комментарий
 
Какой-то бред.....
Одна компания стреляла, теперь появилась другая и стреляла.....
У нас что, стрельба - национальное развлечение?
Кто видел несколько компаний, которые стреляют по банкам???

Бред. Вот оно правосудие по зелебобски…..
 показать весь комментарий
 
 
Значит всю компанию на зону, на 10 лет без Удо. И пусть между собой разбираются, чья там пуля.
 показать весь комментарий
 
В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение Источник: https://censor.net.ua/n3138272
===========================
без пушкі (шо заникали) і пулі (яку, на мою думку, підмінили) таке твердження хибне, і в суді зразу відпаде - їх нема за шо судити. Навіть факт стрільби нічим не підтверджений - смивок з рук не зроблено
 показать весь комментарий
 
Да, нашли малолетку, видимо из небогатой семьи ,дали ему люлей ,родителей запугали и ОПС ,мусора уже не виноватые ...в итоге невиновный пацан пойдёт на десятку в зону а убийцы-мусора будут посмеиваться в сторонке...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбийство 5-летнего Кирилла Тлявова: Сообщено о подозрении 16-летнему парню, который также стрелял в этой местности
 
 
 
 
 
 вверх