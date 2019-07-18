 Сообщено о подозрении 16-летнему парню, который также стрелял в местности, где находился погибший 5-летний Кирилл Тлявов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Как уже сообщалось, во время досудебного расследования обстоятельств смерти 5-летнего мальчика, раненного 31 мая текущего года в Переяславе-Хмельницком, установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось четыре человека. Из них - двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний.

"Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где находился потерпевший 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение", - сообщают в прокуратуре.

В уголовном производстве трем лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.

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Сегодня, 18 июля, прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) 16-летнему парню, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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