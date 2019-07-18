 Сообщено о подозрении 16-летнему парню, который также стрелял в местности, где находился погибший 5-летний Кирилл Тлявов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Как уже сообщалось, во время досудебного расследования обстоятельств смерти 5-летнего мальчика, раненного 31 мая текущего года в Переяславе-Хмельницком, установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось четыре человека. Из них - двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний.
"Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где находился потерпевший 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение", - сообщают в прокуратуре.
В уголовном производстве трем лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.
Сегодня, 18 июля, прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) 16-летнему парню, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
полицейских отпустят рано или поздно вина их не доказана и доказаной не будет, как и пацана 16 лет пристегнули к этой теме.. когда сразу много людей подозреваются в шальной пуле (кто забыл напомню назовите мне по Майдану конкретику что Иванов выстрел в Петрова) такого нет и не будет...так и тут тут КАЗУС СЛУЧАЙ РОК.. максимум- что могли бы вменять, но суд все равно переквалифицирует на хулиганство, часть 4 повлекшее смерть.. и все- это если с умыслом.. косвенного умысла у хилиганки не бывает, а вот вменять убийство по неосторожности также нельзя так для того чтобы прозвучало УБИЙСТВО стрелявший обязан видеть жертву....прямой визуальный контакт..а так где то пиф -паф из -за кустов по кустам и банкам улет пули да еще на ЗАКУСКУ нет оружия к пулям..а без оружия то и онестрела нет, конкретики нет, только КАЗУС И НЕСЧАСТНЫЙ случай.... мне жаль ребенка, мне жаль его родителей... НО фактура сюжета и события такова, что увы..ИСТИНУ мы не получим никогда... одни версии и предположения... а это уже не Закон... да не исключаю, что тот или те кто убрал оружие от доступа к рукам следствия и суд были грамотными, НО У МЕНЯ ЕСТЬ СВОЯ ВЕРСИЯ - а что если допустить- что выстрел был произведен ТРЕТЬИМ из машины или откуда и тот выстрел просто как говорят в молоко, а пуля сделала свое дело а тот стрелявший собрался и ушел... и все..... я ПЫТАЮСЬ РАССУЖДАТЬ, ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИИ И НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ И НИКОГО НЕ ОБЕЛЯЮ ИЛИ ЗАЩИЩАЮ....я ПРОСТО ЗАДАЮ ВОПРОСЫ --НА КОТОРЫЕ ПОКА НЕТ И ВРЯД ЛИ БУДУТ ОТВЕТЫ... такие дела расскрываются по горячим следам в течении суток- трое, а потом шансы в минус в 20-30 % каждые сутки....говорю как юрист, как адвокат со стажем работы 25 лет у меня дел по убийству, тяжким телесным, огнестрелам было более 200 практика.. так что кое что могу судить и оценивать...и как работник прокуратуры 4 года также в следтвии по трупам- закатынными в бочки, бетон, огнестрелы......
"вменять убийство по неосторожности также нельзя так для того чтобы прозвучало УБИЙСТВО стрелявший обязан видеть жертву....прямой визуальный контакт."
Якщо водій зіб'є пішохода на зебрі, а потім скаже, що він його не бачив, тому що нахилився щось-там підняти з пола - то він теж не бачить жертву.
Якби дитина залізла на полігон, де йдуть стрільби і її там вбило - тоді ти був би правий. А так як стрільба шла в забороненому місці, та ще й не були прийняті належні дії по безпеці оточуючих - то тут 119 залізно.
а виноват партнер Коломойского?
ЗЫ: с другой стороны не понятно как собираются одно убийство на троих расписать..
оправдательные.....
для своих...
ментов...))))
Одна компания стреляла, теперь появилась другая и стреляла.....
У нас что, стрельба - национальное развлечение?
Кто видел несколько компаний, которые стреляют по банкам???
Бред. Вот оно правосудие по зелебобски…..