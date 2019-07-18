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 Сообщено о подозрении 16-летнему парню, который также стрелял в местности, где находился погибший 5-летний Кирилл Тлявов

Сообщено о подозрении несовершеннолетнему, который также стрелял в местности, где находился 5-летний Кирилл Тлявов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Как уже сообщалось, во время досудебного расследования обстоятельств смерти 5-летнего мальчика, раненного 31 мая текущего года в Переяславе-Хмельницком, установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось четыре человека. Из них - двое полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и двое гражданских лиц, в том числе несовершеннолетний.

"Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням в местности, где находился потерпевший 5-летний мальчик. В результате одного из выстрелов кого-то из этих лиц ребенок получил смертельное ранение", - сообщают в прокуратуре.

В уголовном производстве трем лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.

Читайте: Полиция не покрывала подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова, - Шевченко

Сегодня, 18 июля, прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) 16-летнему парню, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оружие, из которого смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, пока не нашли, - ГБР

Источник: https://censor.net.ua/n3138272
 
   
 Топ комментарии
 
это что "козла отпущения" готовят?!
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Наконец то нашли козлика опущения,теперь полицаи могут спать спокойно.
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О! Вот и нашелся главный виновник, кто будет сидеть. Ну, или возьмет вину на себя и получит условно. Хорошо еще, если ему хорошо заплатят. А могут и просто запугать.
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Та який терпіла. 16 років, вбивство по необережності. Срок буде умовний.
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Наконец то нашли козлика опущения,теперь полицаи могут спать спокойно.
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Я СКАЖУ ТО- ЧТО МНОГИМ НЕ ПОНРАВИТЬСЯ.. как юрист.. увы, но дело скорее имеет политический и раздутый резонанс - нежели юридический и правовой на перспективу...
полицейских отпустят рано или поздно вина их не доказана и доказаной не будет, как и пацана 16 лет пристегнули к этой теме.. когда сразу много людей подозреваются в шальной пуле (кто забыл напомню назовите мне по Майдану конкретику что Иванов выстрел в Петрова) такого нет и не будет...так и тут тут КАЗУС СЛУЧАЙ РОК.. максимум- что могли бы вменять, но суд все равно переквалифицирует на хулиганство, часть 4 повлекшее смерть.. и все- это если с умыслом.. косвенного умысла у хилиганки не бывает, а вот вменять убийство по неосторожности также нельзя так для того чтобы прозвучало УБИЙСТВО стрелявший обязан видеть жертву....прямой визуальный контакт..а так где то пиф -паф из -за кустов по кустам и банкам улет пули да еще на ЗАКУСКУ нет оружия к пулям..а без оружия то и онестрела нет, конкретики нет, только КАЗУС И НЕСЧАСТНЫЙ случай.... мне жаль ребенка, мне жаль его родителей... НО фактура сюжета и события такова, что увы..ИСТИНУ мы не получим никогда... одни версии и предположения... а это уже не Закон... да не исключаю, что тот или те кто убрал оружие от доступа к рукам следствия и суд были грамотными, НО У МЕНЯ ЕСТЬ СВОЯ ВЕРСИЯ - а что если допустить- что выстрел был произведен ТРЕТЬИМ из машины или откуда и тот выстрел просто как говорят в молоко, а пуля сделала свое дело а тот стрелявший собрался и ушел... и все..... я ПЫТАЮСЬ РАССУЖДАТЬ, ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИИ И НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ И НИКОГО НЕ ОБЕЛЯЮ ИЛИ ЗАЩИЩАЮ....я ПРОСТО ЗАДАЮ ВОПРОСЫ --НА КОТОРЫЕ ПОКА НЕТ И ВРЯД ЛИ БУДУТ ОТВЕТЫ... такие дела расскрываются по горячим следам в течении суток- трое, а потом шансы в минус в 20-30 % каждые сутки....говорю как юрист, как адвокат со стажем работы 25 лет у меня дел по убийству, тяжким телесным, огнестрелам было более 200 практика.. так что кое что могу судить и оценивать...и как работник прокуратуры 4 года также в следтвии по трупам- закатынными в бочки, бетон, огнестрелы......
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З яких пір неможливість доведення вини, у нас стала казусом? 🤔
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Не пытайся тут хитрить и отмазывать убийц в погонах,если оружия нет,то оно не потерялось,его спрятали,если спрятали - значит знают что виновны и умышленно избавляются от доказательств,что бы хитрожопые адвокаты вроде тебя сочинили сказку про третьего стрелявшего,это уже какое то убийство Кенеди получается,тайна нах и мрак.Конечно же это полицаи убили ребенка,и конечно же их отмажут,но я надеюсь что просто так они не отделаются и свой последний выстрел или выстрелы в этом деле сделает и должен сделать отец убитого ребенка.
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А что если прилетел дрон а к нему был примотан самопал ? А что если стреляли за 5 км под углом 45 градусов и шальная пуля это долетела, а что если это инопланетяне были? Как человек много живший и видевший уже всяких юрыстов , могу сказать что это просто некачественная работа тех , кто собирал улики. Не обязательно умысел или нежелание работать, может просто удача отвернулась от оперов, бывает и такое
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Не рви душу, коллега... Всё равно не поймут, а вот дураком и "покрывателем "бандитов в погонах", назовут обязательно... Меня тут таковым, уже не раз, "назначали"... Там и двух хватит подозреваемых - будут кивать друг на друга, и судья закроет дело, "за недоказанностью обвинения"... Даже, если-бы и "ствол" нашли... Скорее всего, "нерегистрированый"... А его держала вся компания, и от какого, по счёту, выстрела, попала в пацана, пуля, понять тут, трудно... (разве что, первая пуля... И то, если ствол, перед этим, чищеный был, поэтому на ней не будет нагара, а будут следы масла...)... Короче, не дело, а "говно", расползающееся между пальцами......
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тільки не кажіть, що ви теж тут казус бачите...
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да не рву я ничего я ВЫСКАЗАЛ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ И СОГЛАСИТЕСЬ ОНА БОЛЕЕ ЧИТАЕМАЯ БОЛЕЕ ЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТРОЕННАЯ НА ФАКТАХ И РЕАЛИЯХ НЕЖЕЛИ ПОРОЙ ПИШУТ В ОБВИНИТЕЛЬНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ ВЫСНОВКЕ СЛЕДСТВИЕ С ПРОКУРПОРОМ ВКУПЕ ФАНТАСТИК НА ГАЛИМАТЬЕ А КАКИЕ ПЕРЛЫ ПИШУТ ПОТОМ ДЕБИЛЬНЫЕ ПРОДАЖНО СКУРВЛЕННЫЕ СУДЬИ проблема КАДРЫ КАДР РЕШАЮТ ВСЕ ПОГАННЫЙ МУСОР МОЕНТ В 10000000 РАЗ УМНЕЕ БЫЛ НЕ ПУТАТЬ ОПЫТ ОПЕРАТИВНИКА С КОРРУПЦИЕЙ.. А ТЕМ КАКИЕ "ПРИМАТЫ" РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ПОЛИЦИИ И КАКИЕ ТОП ПРОСТИТУТКИ РАБОТАЮТ В ПРОКУРАТУРЕ ПРЕСКУРАНТ ЦЕН ВАМ ОГЛАСИТЬ или сами знаеете с 70.000 штук зеленкой тариф стартует.. а про судей которым ВСЕМ 99, 9%только и осталось что- ВИСЕТЬ на фонарных столбах ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ПУЛЯ В ЛОБ молчу вовсе.... я в системе права с 1981 года..... сколько я "реформ" пересомтрел" сколько я видел рост прескурантов на взятки услуги звания посады погоны должности заслуженный и перезаслуженный.. и так далее вам за 100 лет такого не увидеть.... и тут некоторых мамка с папкой еще не настругали даже сами бигалы до школы.... А они со мной "какшками" бросаются вумный делаютт вы дауны поймите более 200 престулпений УБИЙСТВА ТЕЖЯКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВЛЕКШИИ СМЕРТЬ БАНДИТИЗМ СМОУБИЙСТВА ИЗНЕАСИЛОВАНИЯ СОВМЕЩЕННЫЕ С УБИЙСТВОМ ПОХИЩЕНИЯ. ЗЩАКАЗНЫЕ УБИЙСТВА МАНЬЯКИ РАССТРЕЛЫ ПОХИЩЕНИЯ ЗАКАТЫВАНИЕ ТРУПОВ В БОЧКИ С ЦЕМЕНТОМ И В ОЗЕРА И В БЕТОННЫЙ ПОЛ да что вы вообще то знаетет о ТОЙ стороне Закона нифуя вы были в БЛОКЕ ДЛЯ РАССТРЕЛЬНЫХ.... ВЫ БЫЛИ НА ИСПОЛНЕНИИ КАЗНИ ПРИГОВОРА -РАССТРЕЛ......
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То есть если я набухаюсь с корешом решу постреллять по консервным банкам напротив жилища какого-то депутата, мента, прокурора, судьи и кто-то из нас случайно завалит ублюдка, то нам достаточно спрятать оружие - и все, никакой ответственности, ч правильно понимаю?
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естественно без злого умысла, чисто ради развлечения. Люди, вы слышали что нам втирают юристы - главное чтобы "умысла" не было, оружие спрятать и чтобы было больше одного стрелляющего - и все, виноватых нет.
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Боюсь, що підеш по теракту тоді. А якщо депутат від СН(К) буде то взагалі за державну зраду Повідомлено про підозру 16-річному хлопцю, який також стріляв у місцевості, де загинув 5-річний Кирило Тлявов - Цензор.НЕТ 6117
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Та ну да. То точно, буде або злочинне організоване угрупування, з головним бандитом і розділенням ролей, яке теракт виконувала, або хтось, один чи два, іде як свідок і вкаже прямо на виконавця чи типу виконавця. В слідчих органах не зовсім дурні сидять, бува такі спеціалісти, що їх краще не дратувати.
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дтп со смертельным исходом, я его не видел и нет никакого убийства про не осторожности?
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Шось не те ти пишеш.
"вменять убийство по неосторожности также нельзя так для того чтобы прозвучало УБИЙСТВО стрелявший обязан видеть жертву....прямой визуальный контакт."

Якщо водій зіб'є пішохода на зебрі, а потім скаже, що він його не бачив, тому що нахилився щось-там підняти з пола - то він теж не бачить жертву.
Якби дитина залізла на полігон, де йдуть стрільби і її там вбило - тоді ти був би правий. А так як стрільба шла в забороненому місці, та ще й не були прийняті належні дії по безпеці оточуючих - то тут 119 залізно.
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так, хєрню він написав саме про казус. Тут чиста 119 в діях однієї особи і 174 КУпАП в діях інших.
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О! Вот и нашелся главный виновник, кто будет сидеть. Ну, или возьмет вину на себя и получит условно. Хорошо еще, если ему хорошо заплатят. А могут и просто запугать.
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"Запугать" - це м'яко сказано. Пацан може зізнатися, щоб тупо припинилися тортури. Або щоб не кинули на прес-хату, де півнем роблять без зайвих розмов.
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Ого, вот и начали мусорят отмазывать. Прекрасная реформа от партнера Коломойского, Бенито Мусорини. Врадиевки еще не раз прилетать будут
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5 лет мусорят пестовал партнер полногоПэ-бэбэбэков.
а виноват партнер Коломойского?
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оооооо, ну теперь "порядок", Аваков и прихлебатели браво!!! законопатят парня малолетку, а беспредельщики пьяные мусара - огодом)))
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мусора, чтобы отмазаться, подставили 16-летнего, а суд примет во внимание возраст и т. п.
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Мусоров начинают выгораживать, нашли малолетку - ему много не дадут.
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какое совпадение в этом небольшом городе: и в том же месте, в тот же час...где зеленский, почему не отчитает руководство?...или народ против?
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Через 2 месяца внезапно обнаружился. Тупые мусорские отмазки, совсем народ за идиотов держат.
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Мусора знайшли козла відпущення. Діло Авакова процвітає. Агов, люстратори!
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Переяславські мусора спромоглися знайти лівака для відмазки. Скоріше за все, якогось наріка притиснули, або в картішечки сопляк програвся.
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Ну вот видите, а вы говорите ,что новая влада покрывать будет или скрывать не дай Бог! Нашелся таки ! Цельных два месяца искали и думали на благороднейшую пАлицЫю! Уууу злодей! А главное шашнаццать годков всего то, не совершеннолетний, а из садика взять не могли?! Страшный **** район там!
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Это да... Полициянты набухаются и давай по приколу стрелять, малолетки стреляют шо снайперы. И оружие ведь для занятий хренью где-то находится, которое мистическим образом потом исчезает.
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кого еще можно втиснуть в это домовладение? Где Семен Семенченко?
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Странные комментаторы. Пацан 100% близкий родственник палицаев, с чего вы взяли, что их отмазывают?

ЗЫ: с другой стороны не понятно как собираются одно убийство на троих расписать..
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несовершеннолетнему "надерут уши" и отпустят, а реальные бандюки - быки-полицаи продолжат с удвоенной преданностью цепной собаки кошмарить лохов, в благодарочку хазяину за "крышу и кости".. непотопляемое аваковское - не тонет
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Доказів не має, ось і використовують тиск. Будуть вимагати від батька взяти вину на себе.
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Если только этот парень не сын полицаев
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Якби пацану вміняли 119 то так, а йому вішають ч.4 *********.
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що за місце таке, де стріляють всі, кому не ліньки? ще зараз знайдуть з десяток снайперів від 6 до 90 років. Казкарі такі казкарі..
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4 человека отстреляли где єкспертиза стреляного оружия и патронов?Что вы людей за дебилов держите ?!Любая експертиза сразу же покажет кто и что!
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Короче, я так понял, что виновным сделают погибшего мальчика, потому-что он гулял в неположенном месте.
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зеля борется...))) за приговоры...
оправдательные.....
для своих...
ментов...))))
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Какой-то бред.....
Одна компания стреляла, теперь появилась другая и стреляла.....
У нас что, стрельба - национальное развлечение?
Кто видел несколько компаний, которые стреляют по банкам???

Бред. Вот оно правосудие по зелебобски…..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСообщено о подозрении 16-летнему парню, который также стрелял в местности, где находился погибший 5-летний Кирилл Тлявов
 
 
 
 
 
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