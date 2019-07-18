 Компания ІТО заявляет об отсутствии сговора с Днепровским металлургическим комбинатом о выводе средств

Об говорится в заявлении компании International Transit S.A.L. (Offshore), сообщает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечается, что веб-сайт beztabu.net и ряд других медиа сообщили, что ливанский инвестор, компания International Transit S.A.L. (Offshore) (ITO) и ее бенефициарный владелец г. Рафик Дау якобы вступили в незаконный сговор с г. Олегом Мкртчаном, бывшим руководителем корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) - материнской компании ДМК. Такой заговор, по мнению СМИ, заключалась в заключении "фиктивного" договора поставки и последующего вывода средств, полученных в качестве предоплаты, на Кипр, что в дальнейшем могло привести к банкротству ДМК. Некоторые медиа ресурсы основывали свои выводы о "заговоре" на неправдивой информации о существовании родственных связей между господином Рафиком Дау и господином Олегом Мкртчаном.

Компания International Transit S.A.L. (Offshore) подчеркивает, что описанная выше информация, распространенная некоторыми медиа, не соответствует действительности. В частности, господа Рафик Дау и Олег Мкртчан не имеют родственной связи.

К тому же, отдельно следует заметить, что нет оснований утверждать, что договор поставки между ДМК и ливанской компанией является фиктивным. Соглашение было заключено в 2014 году и к началу 2017 года ДМК полностью выполнял ее условия и поставлял металлопродукцию, за которую ITO вовремя перечисляла оплату. Однако, в 2017 году ДМК прекратил выполнение своих обязательств по договору. Приведенные факты четко иллюстрируют, что ДМК частично выполнил условия договора, не имея никаких возражений насчет последнего, что, в свою очередь, отвергает все ложные утверждения о "фиктивности" такого договора и подтверждает неисполнение обязательств со стороны ДМК. В связи с этими обстоятельствами компания ITO была вынуждена обратиться за защитой своих прав и интересов в международный коммерческий арбитраж в Стокгольме, с соблюдением независимого юридического процесса принял решение в ее пользу.

Более того, утверждение о намерениях ИТО вывести капитал из ДМК не имеют и не могли иметь под собой никаких оснований. ДМК является отдельным и независимым юридическим лицом, а потому ни г. Рафик Дау, ни ITO не могли влиять на движение средств, принадлежавших ДМК.

На протяжении арбитражного процесса в Стокгольме ни ИСД, ни ДМК не приводили никаких аргументов относительно искусственного характера договора поставки, тем самым признавая его силу. Своим решением Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма не признал договор поставки между ГТК и ITO искусственным или фиктивным, более того, не было никаких спекуляций относительно якобы "искусственности" или "фиктивности" соответствующего договора. Кроме того, 19 апреля 2019 года Восточный апелляционный хозяйственный суд в Харькове вынес решение в пользу ITO, подтвердив действие договора поставки.

Необходимо заметить, что законные действия ITO, направленные на возврат средств, перечисленных ДМК в качестве предоплаты за так и не поставленную продукцию, ни при каких обстоятельствах не могли стать причиной банкротства комбината, ведь эти средства были уплачены против соответствующих обязательств ДМК, а потому требование по их возврату вследствие невыполнения ДМК своих обязательств перед ІТО является справедливым и обоснованным.

Более того, информация из Единого государственного реестра судебных решений свидетельствует о том, что ITO не является крупнейшим кредитором ГТК. Ежемесячно против комбината суды принимали десятки решений в пользу различных кредиторов. Так, несмотря на длительную невыплату долга ДМК, ITO не стала инициатором его банкротства, ведь была и остается заинтересованной в возврате собственных средств, что является возможным при условии надлежащего функционирования комбината.

В заключение подчеркиваем, что именно ливанская компания ІТО пострадала вследствие недобросовестных действий ГТК, ведь была вынуждена признать резерв в размере 38 миллионов долларов в своей финансовой отчетности, что существенно влияет на финансовые показатели, кредитоспособность и инвестиционную привлекательность компании.

Подчеркиваем, что правомерные действия и законные интересы ливанской компании International Transit S.A.L. (Offshore) и ее бенефициарного владельца г. Рафика Дау были некорректно отражены в СМИ и изображены как "сговор" с целью незаконного вывода средств из ДМК и доведения последнего до банкротства, что не соответствует действительности. Подчеркиваем, что International Transit S.A.L. (Offshore) и ее бенефициарный владелец господин Рафик Дау не имеют целью ничего иного, кроме защиты своих законных интересов и деловой репутации.

International Transit S.A.L. (Offshore) является частью LITAT Group, одного из крупнейших инвесторов в Украине, возглавляемой господином Рафиком Дау (Rafic Daou), известным бизнесменом в Украине и Ливане, который в течение многих лет осуществляет значительные инвестиции в Украину, организовывает и спонсирует социальные и коммерческие проекты, а в 2002 году подарил Украине земельный участок в городе Бейруте для размещения Посольства Украины в Ливанской Республике. Господин Рафик Дау также осуществил строительство Посольства Украины в Ливанской Республике и подарил здание правительству Украины.

О ПАО "Днепрвский металлургическийй комбинат", согласно официальному сайту компании является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины, которое насчитыват 129 лет истории. Входит в число шести ведущих металлургических комбинатов страны по объемам производства и реализации металлопродукции. Комбинат находится в городе Каменское, Украина.