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 Болят почки, усилились отеки. Независимого врача к нему не пускают. Нам удалось только передать ему новые очки, - адвокат Динзе заявила об ухудшении состояния здоровья Балуха

У политзаключенного Владимира Балуха в российской колонии ухудшилось состояние здоровья, но диагноз ему до сих пор не поставили.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщила адвокат Ольга Динзе, которая 17 июля 2019 года посетила украинца, передает Цензор.НЕТ.

По ее информации, у Владимира болят почки, усилились отеки, но независимого врача и психолога, о допуске которых ранее заявлял Балух, к нему в колонию до сих пор не пускают.

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Ольга Динзе сообщила, что невозможно доставить Балуху необходимые после голодовки продукты питания, поскольку их передача теперь очень ограничена в связи с переводом украинца в помещение камерного типа (ПКТ).

"Нам удалось только передать ему (В. Балуху. — Ред.) новые очки. Мы продолжаем заявлять о допуске специалистов врача и психолога в колонию, а также устанавливаем обстоятельства, связанные с гражданством Балуха", — рассказала защитница.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138267
 
 
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолят почки, усилились отеки. Независимого врача к нему не пускают. Нам удалось только передать ему новые очки, - адвокат Динзе заявила об ухудшении состояния здоровья Балуха
 
 
 
 
 
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