 Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность"

Об этом говорится в заявлении политсилы "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.
"Дело передано на рассмотрение Окружного административного суда города Киева. Иск шит белыми нитками, и нам очевидно, что он не имеет никаких правовых перспектив. Его можно было бы рассматривать как курьез в ряду препятствий, которые создают "Европейской Солидарности" на протяжении всей избирательной кампании правоохранительные органы и "кремлевские агенты" за абсурдные заявления и необоснованные претензии. Но в то же время мы очень хорошо знаем скандальную репутацию Окружного административного суда города Киева и его председателя – Павла Вовка. Избежав в незаконный способ оценивания и аттестации, этот орган превратился в конвейер, который штампует одно одиозное решение за другим. Очевидно, что новая власть, вместо того, чтобы завершить реформирование, решила законсервировать этот суд и поставить его себе на службу", - говорится в заявлении.
"Именно этот суд "прославился" позорными решениями, которые вызвали резонанс в обществе. Он признавал, в частности, незаконной национализацию "Приватбанка", приостановил процесс переименования УПЦ Московского патриархата и восстановил в должностях беркутовцев, которые разгоняли Евромайдан. Учитывая такой "бэкграунд" суда, партия "Европейская Солидарность" расценивает намерение снятия с выборов лидера партии Петра Порошенко как элемент давления на нашу политическую силу, которая ведет активную кампанию и последовательно противостоит российскому реванша. Решение Шестого апелляционного административного суда Киева будет обжаловано в Верховном Суде. Никто и ничто не остановит "Европейскую Солидарность" и ее лидера от противодействия российскому реванша и защиты курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО", - подчеркнули в партии.
Порошенко за 5 лет 20%, Кучма за 10 лет 17%, Зеленский за 1,5 месяца 6%
глупоту...
😁
На каких полудурков тут рассчитано показівая, что фигляр Зе что то сделал для Украины?
Ще такі є?
🤣🤣
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Чего бояться честному человеку в лично отреформированном суде?
Из за его договорняков со всеми и его коллаборационизма, и пришли все эти Зе-реваншисты и тупые клоуны...
Он должен страдать и мучится....
хез шо у него в голове
походу пеця решил пропиариться накануне выборов
страдальца из себя изобразить
а если Вовк реально признает шо Пеця шарлатан?)
ДУМАЙ!)))
Камеру ему на южной стороне с Медведчуком и Рабиновицем!
ПРОПАЛИ АККАУНТИ ТОП-ПОРОХОБОТІВ
В ЭТОМ СУД НЕ ВИДИТ НАРУШЕНИЙ, ДА?
все за ЕС голосовать!