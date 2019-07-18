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 Политика Украины
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 Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность"

Шестой Апелляционный административный суд Киева рассмотрел иск против лидера партии "Европейская Солидарность" с требованием снять Петра Порошенко с регистрации якобы за нарушение порядка ведения предвыборной агитации.

Об этом говорится в заявлении политсилы "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Дело передано на рассмотрение Окружного административного суда города Киева. Иск шит белыми нитками, и нам очевидно, что он не имеет никаких правовых перспектив. Его можно было бы рассматривать как курьез в ряду препятствий, которые создают "Европейской Солидарности" на протяжении всей избирательной кампании правоохранительные органы и "кремлевские агенты" за абсурдные заявления и необоснованные претензии. Но в то же время мы очень хорошо знаем скандальную репутацию Окружного административного суда города Киева и его председателя – Павла Вовка. Избежав в незаконный способ оценивания и аттестации, этот орган превратился в конвейер, который штампует одно одиозное решение за другим. Очевидно, что новая власть, вместо того, чтобы завершить реформирование, решила законсервировать этот суд и поставить его себе на службу", - говорится в заявлении.

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"Именно этот суд "прославился" позорными решениями, которые вызвали резонанс в обществе. Он признавал, в частности, незаконной национализацию "Приватбанка", приостановил процесс переименования УПЦ Московского патриархата и восстановил в должностях беркутовцев, которые разгоняли Евромайдан. Учитывая такой "бэкграунд" суда, партия "Европейская Солидарность" расценивает намерение снятия с выборов лидера партии Петра Порошенко как элемент давления на нашу политическую силу, которая ведет активную кампанию и последовательно противостоит российскому реванша. Решение Шестого апелляционного административного суда Киева будет обжаловано в Верховном Суде. Никто и ничто не остановит "Европейскую Солидарность" и ее лидера от противодействия российскому реванша и защиты курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО", - подчеркнули в партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3138261
 
   
 Топ комментарии
 
Беда то какая.... бедный зайчик-выбегайчик....
Чего бояться честному человеку в лично отреформированном суде? Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 2494
Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 2048
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вот это поворот. Классссссс. Снимайте
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Хорошие цифры.
Порошенко за 5 лет 20%, Кучма за 10 лет 17%, Зеленский за 1,5 месяца 6% Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 7550
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1,5% - его потолок, дальше в минуса пойдет Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 381
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еще не вечер, успеет догнать Яныка в Ростове
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В Мінстеці криза - вже і дурнів набирають.
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Так вони й не переводилися, просто поглиблюють
глупоту...
😁
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ну, янукович тоже собссно за пару месяцев так сплотил нацию, как за 300 лет до него не получалось ни у кого.
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А это свои "новые" лица для "новой" власти

Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 8590
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А кто проводил єти "исследования" и за чьи денежки?
На каких полудурков тут рассчитано показівая, что фигляр Зе что то сделал для Украины? Порошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 8329
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Написали длинную статью. И ни слова в каких нарушениях обвиняют. Значит есть за что.
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Какой-то долбень - депутат сельсовета во Львовский области СМСки рассылал против "Голоса".
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Красива картинка. Аж на сльозу пробило...
Ще такі є?
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Чомусь результати на виборах кажуть зовсім інше.
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И это при всей демонизации Порошенко такой результат...
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томосоносец - главный кандидат на посадку за грати! за ним как раз кучманоид! тут рейтинг вероятности посадки!!!
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Лишнехромосомный, как же тебя от Томоса крючит.
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Скорее "пучит". С горшка не слезает, с него же и "вещает".
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Дякуємо за підтвердження діяльності Зеленського, за 1,5 місяців 6,9%.
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Діяльність "нової" команди Зеленського

Порошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2777
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Беда то какая.... бедный зайчик-выбегайчик....
Чего бояться честному человеку в лично отреформированном суде? Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 2494
Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 2048
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Лишнехромосомный, обрати внимание на выражение лица Мкртчана после твоего заявления, т.к. суды уровня Вовка ещё не реформировались и их реформа планировалась на 2020 год.
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именно этот суд и не отреформирован, про что и написано в статье, но ты ж не читатель...
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Тююю, та нари!
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вот это поворот. Классссссс. Снимайте
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сразу видно - к власти пришли юмористы...
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я за то что бы порошенко сняли и посадили.....
Из за его договорняков со всеми и его коллаборационизма, и пришли все эти Зе-реваншисты и тупые клоуны...
Он должен страдать и мучится....
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У порохобота истерика. Это третья стадия. Дальше будет депрессия.
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таки да, если их хозяина посадят, то придётся на завод идти или дворы мести.
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Оце так! потужно "реформовані" суди дивись ще й "посодють" свого "потужного рехворматора".
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Невже баригу нарешті арештують?! Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность" - Цензор.НЕТ 2431
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Соєвого баригу дипутатом в Лукянівське СІЗО.
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Хоть одна радостная новость за сегодня.....
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Так и нужно,как он с Саакашвили,так теперь нужно с этим главарем воров и коррупционеров.
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може побижить за кордон? Будет с Шарием блог на пару вести) Та лан Петя не такой, он выстоит преследования и получит свои 8% на парламентских.
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пэцька враг народа
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Порошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6694
хез шо у него в голове
походу пеця решил пропиариться накануне выборов
страдальца из себя изобразить
а если Вовк реально признает шо Пеця шарлатан?)
ДУМАЙ!)))
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Пусть жрет то что приготовил- " законные решения" "рехфомированного" им суда
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а фабула - за що знімати? Що за звинувачення?
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Снять, мудака!
Камеру ему на южной стороне с Медведчуком и Рабиновицем!
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его не снимать с выборов нужно, а на зону садить.
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Ой,про Петра Алексеевича написано и понеслось зелёное гмно по всем трубам,полезла вата со всех щелей. Ну, шо,голос ! Тяф-тяф,тяф -тяф, тяф-тяф! 🤮🤮🤮🤮🤮
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Антиколорадос наверное с ума сойдет. И так удар по нему был шо Петко просрал Зеленскому - а так кричал что победит, так кричал.... И вроде бы живет в Киеве, ездит в общ. тр-те и вот так обосраться
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Мне чего то кажется что петя уже и так политический труп.
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North Viking‏ @Ingvar___VGУвага-увагаПорошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2806Надзвичайна подіяПорошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2806
ПРОПАЛИ АККАУНТИ ТОП-ПОРОХОБОТІВ Порошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2028
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ЗЕ-НАРИК РОЛИКИ ДЕСЯТКАМИ ВЫПУСКАЕТ.
В ЭТОМ СУД НЕ ВИДИТ НАРУШЕНИЙ, ДА?

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Але ж Порошенкові нема чого боятись, бо цей суддя пройшов жорсткий відбір під час потужної судової реформи, тому він - кристально чесна людина, і прийме справедливе рішення. Порошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 4469
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знАчит зеЛеная сопля ссыт!рейтинг в жопе у него!


все за ЕС голосовать!
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Заробив не тільки на зняття з виборів, що тут казати. Це так потрібно всіх дістати, щоб всі хотіли його бачити за гратами.
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Самый луший выход для Порошенко. Не будет такого позора как на последних выборах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность"
 
 
 
 
 
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