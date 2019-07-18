 Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали судье Вовку, - "Европейская Солидарность"

Об этом говорится в заявлении политсилы "Европейская Солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Дело передано на рассмотрение Окружного административного суда города Киева. Иск шит белыми нитками, и нам очевидно, что он не имеет никаких правовых перспектив. Его можно было бы рассматривать как курьез в ряду препятствий, которые создают "Европейской Солидарности" на протяжении всей избирательной кампании правоохранительные органы и "кремлевские агенты" за абсурдные заявления и необоснованные претензии. Но в то же время мы очень хорошо знаем скандальную репутацию Окружного административного суда города Киева и его председателя – Павла Вовка. Избежав в незаконный способ оценивания и аттестации, этот орган превратился в конвейер, который штампует одно одиозное решение за другим. Очевидно, что новая власть, вместо того, чтобы завершить реформирование, решила законсервировать этот суд и поставить его себе на службу", - говорится в заявлении.

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"Именно этот суд "прославился" позорными решениями, которые вызвали резонанс в обществе. Он признавал, в частности, незаконной национализацию "Приватбанка", приостановил процесс переименования УПЦ Московского патриархата и восстановил в должностях беркутовцев, которые разгоняли Евромайдан. Учитывая такой "бэкграунд" суда, партия "Европейская Солидарность" расценивает намерение снятия с выборов лидера партии Петра Порошенко как элемент давления на нашу политическую силу, которая ведет активную кампанию и последовательно противостоит российскому реванша. Решение Шестого апелляционного административного суда Киева будет обжаловано в Верховном Суде. Никто и ничто не остановит "Европейскую Солидарность" и ее лидера от противодействия российскому реванша и защиты курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО", - подчеркнули в партии.