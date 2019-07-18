 Наш главный приоритет не борьба, а преодоление коррупции, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он заявил во время заседания Совета 18 июля в Киеве.
"Надеюсь, что он станет настоящей коммуникационной платформой для всех антикоррупционных органов, общественности, бизнеса, экспертов, аналитиков – всех", – сказал Глава государства.
Он отметил, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики фактически не работал три года и сегодня происходит его перезагрузка. Владимир Зеленский подчеркнул, что перезапуск этого органа является не только его политической волей, но и реальным ориентиром в работе его команды.
"Это наш главный приоритет – преодоление, не борьба, а именно преодоление коррупции", – подчеркнул он.
Президент проинформировал участников заседания о том, какие шаги были предприняты в течение последних почти двух месяцев для преодоления коррупции. По его словам, за это время в Верховную Раду было подано 16 законопроектов, в частности о наказании за незаконное обогащение, гражданской конфискации неправомерно нажитого имущества, отмене формулы "Роттердам +" и др. Также было разблокировано международное сотрудничество Национального антикоррупционного бюро с антикоррупционными органами иностранных государств, отменено электронное декларирование для антикоррупционных активистов, готовится к полноценному запуску Высший антикоррупционный суд.
Кроме того, Президент констатировал положительную динамику в деятельности НАБУ и САП, отметил активную работу Государственного бюро расследований, поприветствовал успешную реализацию Службой безопасности Украины операции по выявлению и изъятию крупной партии контрабандных сигарет и упомянул изъятие Национальной полицией вместе с американскими партнерами крупнейшей за последние годы партии наркотиков.
"Но вы знаете, что впереди непочатый край работы, потому что коррупция у нас процветает действительно в очень больших масштабах", – подчеркнул Владимир Зеленский.
"У нас с вами непростая задача – восстановить доверие людей, создать эффективную систему предотвращения проявлений коррупции, утверждения принципов верховенства права, честности, неподкупности и по-настоящему действенного общественного контроля", – резюмировал Президент.
Особливо по обличчях біля Зелі.
Например?
Не вважаю цю владу українською.
😛
Є ще один варіант...
эта жвачка только для зебилов
Не, ну вы и тупое племя!
этого нет в должностных обязанностях президента...
а зеля просто предвыборный клоун..
Ничосе, а куратор не заругает за такие вольности
пока наблюдается таежный союз, типа лукаша и пукина.... тоже саморучно боролись в коррупцией
)))))))))))))))))))
После первого тура у него было 30%!!! 73% получилось, что все кто за партии против Пороха проголосовали за Зе! Откуда ещё 19%?
Почему Гриценко не проходит? У него стабильные 8%, всегда были! Почему у ювт с 13% снизился рейтинг почти до 5%? У нее электорат как секта! У пороха должно быть как минимум 20% кто против Зе???
ОЧЕВИДНО, ЧТО НЕ ХОТЯТ ПРОПУСКАТЬ ПАРТИИ У КОТОРЫХ ЕСТЬ ХОТЬ КАКИЕ-ТО МОРАЛЬНЫЕ РАМКИ.
Неужели люди не понимают, что Зе команда второй НФ!!! НЕУЖЕЛИ ЭТОМУ НФ2 ХОТЯТ ДАТЬ БОЛЬШИНСТВО, И ПОЛНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛАТЬ, ЧТО ЕМУ ЗАХОЧЕТСЯ????
При этом большинство людей против продажи земли в этом БЕЗЗАКОНИИ!!! Мы же останемся без всего. Он ограбит всех!!!!
Я не пойму, реальный ли у него рейтинг 49% неужели столько откровенных идиотов.
Раньше можно было хоть что-то понять общаясь с людьми в интернете, а теперь кругом комментарии ботов, война ботов.
ПС меня охватывает ужас при мысли, что мы добровольно, чего никогда не было в истории, отдаем БОЛЬШИНСТВО саранче, которая готова отдать землю, за что воевали, за что все смерти????
Он только лишь хочет ободрать население, как в его слуге народа, когда долг МВФ отдавался за счёт людей, а не чиновников.
Олигархи свои деньги в Украину не вернут!!!
Кто покупается на этого О Бэндэра и его Нью васюки?