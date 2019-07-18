EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  821  37
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2200) коррупция (7452)

 Наш главный приоритет не борьба, а преодоление коррупции, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что обновленный Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики станет площадкой для реальной борьбы с коррупцией в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он заявил во время заседания Совета 18 июля в Киеве.

"Надеюсь, что он станет настоящей коммуникационной платформой для всех антикоррупционных органов, общественности, бизнеса, экспертов, аналитиков – всех", – сказал Глава государства.

Он отметил, что Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики фактически не работал три года и сегодня происходит его перезагрузка. Владимир Зеленский подчеркнул, что перезапуск этого органа является не только его политической волей, но и реальным ориентиром в работе его команды.

"Это наш главный приоритет – преодоление, не борьба, а именно преодоление коррупции", – подчеркнул он.

Президент проинформировал участников заседания о том, какие шаги были предприняты в течение последних почти двух месяцев для преодоления коррупции. По его словам, за это время в Верховную Раду было подано 16 законопроектов, в частности о наказании за незаконное обогащение, гражданской конфискации неправомерно нажитого имущества, отмене формулы "Роттердам +" и др. Также было разблокировано международное сотрудничество Национального антикоррупционного бюро с антикоррупционными органами иностранных государств, отменено электронное декларирование для антикоррупционных активистов, готовится к полноценному запуску Высший антикоррупционный суд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Верить никому нельзя, все врут, все воруют - ну, кроме нашего узкого круга. ВИДЕО

Кроме того, Президент констатировал положительную динамику в деятельности НАБУ и САП, отметил активную работу Государственного бюро расследований, поприветствовал успешную реализацию Службой безопасности Украины операции по выявлению и изъятию крупной партии контрабандных сигарет и упомянул изъятие Национальной полицией вместе с американскими партнерами крупнейшей за последние годы партии наркотиков.

"Но вы знаете, что впереди непочатый край работы, потому что коррупция у нас процветает действительно в очень больших масштабах", – подчеркнул Владимир Зеленский.

"У нас с вами непростая задача – восстановить доверие людей, создать эффективную систему предотвращения проявлений коррупции, утверждения принципов верховенства права, честности, неподкупности и по-настоящему действенного общественного контроля", – резюмировал Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3138257
 
 
 Топ комментарии
 
На війну взагалі начхали.
Не вважаю цю владу українською.
 показать весь комментарий
 
Воно і помітно...
Особливо по обличчях біля Зелі.
 показать весь комментарий
 
Правильно Зе! Если коррупцию нельзя победить, ее нужно возглавить!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Воры боятся посадок. Верещат как свиньи, которых режут.
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно, главное влезть, а тас схемы намутяться...
 показать весь комментарий
 
 
Проблема в тому, що Зєлєнскій висловлюється так, що при наявності фантазії можна придумати, що душа бажає. Хоча об'єктивна людина розуміє це, як:_Боротися з корупцією не будемо - переступимо через неї і підемо далі". А Зебенятка дофантазовують і потім змушені слухати: "Я вам нічого нє должєн. Я вам нього нє абєщал!"
 показать весь комментарий
 
Воно і помітно...
Особливо по обличчях біля Зелі.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто, олімпійський принцип - "Головне не перемога, а участь!"
 показать весь комментарий
 
 
а в цей час бєня пригрібає ласі шматки економіки...
 показать весь комментарий
 
 
На війну взагалі начхали.
Не вважаю цю владу українською.
 показать весь комментарий
 
 
Бегом за паспортиной рашистской !
😛
 показать весь комментарий
 
 
а що треба здати ще одне умовне Дебальцеве або пустити назад орків під Маріуполь? і парад, звичайно, провести. які там військові успіхи у попереднього головнокомандувача?
 показать весь комментарий
 
Парад станет провокацией и дальнейшей ескалацией конфликта.
 показать весь комментарий
 
Реву,реву ловите,самое коррумпированное ведомство - это у него.
 показать весь комментарий
 
 
не, Зеля, без борьбы не выйдет. система будет рвать тебя зубами на части. хотя почему будет, уже!
 показать весь комментарий
 
 
Правильно Зе! Если коррупцию нельзя победить, ее нужно возглавить!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Red_Sky_OnПравильно Зе! Если коррупцию нельзя победить, ее нужно возглавить!
Є ще один варіант...
Наш главный приоритет не борьба, а преодоление коррупции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5202
 показать весь комментарий
 
 
Народ должен знать что основная цель - борьба с корупцией и прекращение войны.
 показать весь комментарий
 
 
"Какие умные мы ведём разговоры". Можна я собі в зошит запишу?
 показать весь комментарий
 
 
соевых и тут все не устратвает. Шо за племя такое
 показать весь комментарий
 
 
а как ахинея может устраивать рационально мыслящих людей?
эта жвачка только для зебилов
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. пятилетняя пэтина "борьбаскарупцией" тебе нравилась.
Не, ну вы и тупое племя!
 показать весь комментарий
 
 
петя не боролся с коррупцией.
этого нет в должностных обязанностях президента...
а зеля просто предвыборный клоун..
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. ты ставишь под сомнение слова пэтюнчика о том, что его главная цель, это борьба с коррупцией?
Ничосе, а куратор не заругает за такие вольности
 показать весь комментарий
 
 
Ответ просто подчеркивает тупизм петекантропов.
 показать весь комментарий
 
Их мнение никого уже не интересует. Народ выбрал новую власть и новый курс.
 показать весь комментарий
 
 
После выборов будет крупное расследование. Скажу так- все порохоботы ответят за уничтожение страны.
 показать весь комментарий
 
курс куда?
пока наблюдается таежный союз, типа лукаша и пукина.... тоже саморучно боролись в коррупцией
)))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Я не пойму откуда у Зе рейтинг 49%????

После первого тура у него было 30%!!! 73% получилось, что все кто за партии против Пороха проголосовали за Зе! Откуда ещё 19%?

Почему Гриценко не проходит? У него стабильные 8%, всегда были! Почему у ювт с 13% снизился рейтинг почти до 5%? У нее электорат как секта! У пороха должно быть как минимум 20% кто против Зе???

ОЧЕВИДНО, ЧТО НЕ ХОТЯТ ПРОПУСКАТЬ ПАРТИИ У КОТОРЫХ ЕСТЬ ХОТЬ КАКИЕ-ТО МОРАЛЬНЫЕ РАМКИ.

Неужели люди не понимают, что Зе команда второй НФ!!! НЕУЖЕЛИ ЭТОМУ НФ2 ХОТЯТ ДАТЬ БОЛЬШИНСТВО, И ПОЛНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛАТЬ, ЧТО ЕМУ ЗАХОЧЕТСЯ????

При этом большинство людей против продажи земли в этом БЕЗЗАКОНИИ!!! Мы же останемся без всего. Он ограбит всех!!!!
Я не пойму, реальный ли у него рейтинг 49% неужели столько откровенных идиотов.

Раньше можно было хоть что-то понять общаясь с людьми в интернете, а теперь кругом комментарии ботов, война ботов.

ПС меня охватывает ужас при мысли, что мы добровольно, чего никогда не было в истории, отдаем БОЛЬШИНСТВО саранче, которая готова отдать землю, за что воевали, за что все смерти????
 показать весь комментарий
 
 
Ни с какой коррупцией этот оффшорник2 бороться не будет, он вывел свои деньги, для того чтобы это сделать он имел связи. Он сам не платил налоги.
Он только лишь хочет ободрать население, как в его слуге народа, когда долг МВФ отдавался за счёт людей, а не чиновников.
Олигархи свои деньги в Украину не вернут!!!
Кто покупается на этого О Бэндэра и его Нью васюки?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаш главный приоритет не борьба, а преодоление коррупции, - Зеленский
 
 
 
 
 
 вверх