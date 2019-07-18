 Украинцы соглашаются на работу за границей, несмотря на худшие условия, чем для местных, - Либанова

По словам директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Эллы Либановой, украинцы соглашаются на худшие условия и оплату труда за рубежом, чем местные, что приводит к недовольству локального населения, сообщает "5 канал".
"Они видят - приехали мигранты, а мы не можем найти себе работу, а они находят. Мигранты находят, потому что соглашаются на более низкую зарплату, на худшие условия труда и безусловно это влияет на конкурентоспособность рабочей силы", - заявила Либанова.
При этом, по словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойникова, высокий спрос на рабочую силу сейчас наблюдается в Чехии, где зарегистрирован рекорд - около 80% - нелегально работающих украинцев.
"Очень высокий спрос на рабочие руки в Чехии, поэтому работодатели идут на то, чтобы трудоустраивать украинцев даже нелегально. Уровень заработных плат в Чехии где-то процентов на 15-20 выше, чем в Польше, а украинцы хотят зарабатывать как можно больше денег за ограниченный период времени, когда они находятся за границей. И как говорится, спрос находит предложение", - заявил Воскобойник.
При этом, как указывает телеканал, недавний случай, когда нелегально работающего украинца владелица производства в Польше вывезла умирать, стал показательным в отношении работников-нелегалов. Кроме того, указывается, что за нарушение трудовых условий в Польше предусмотрен штраф в размере 30 000 злотых (около 1100 Евро, - Ред.) для работодателя и 5000 - для самого нелегального работника.
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+4
Ничего Великая Зелёная Сопля скоро сделает минималку в € 4 000! Или скажет, что пошутила.
+4
Конечно соглашаються.В какой реальности Либанова ты живёшь?Ты видела условиях на почти всех предпреятиях Украиныб,кладах и цехах?Это средневековье без условий ремонта и соц гарантий при зарплатах в регионах 6-6,5 тыс грн !Вопрос нахрена это людям особенно молодёже.За такие к примеру же условия они в Польше будут получать не 6,5 тыс грн 20-30 тыс грн !Смысел им здесь ложить здоровье за копейки если покрайней мере там можно заработать.
Не давно у себя был в городе более чем на 30 предприятиях складах и цехах !Лишь в 2 были нормальные условия и соц какие то гарантии.В остальных это просто трешь и дичь с антисанитарией плесенью и т.д.И это только малая часть что я видел !А что по стране?Трудовых инспекций нет всем на всё пох а от людей простых рабочих требуют чуть ли не гарвардских дипломов и квалификаций в той теме !Такими темпами отсюда свалят всё рабочее население !
Не давно у себя был в городе более чем на 30 предприятиях складах и цехах !Лишь в 2 были нормальные условия и соц какие то гарантии.В остальных это просто трешь и дичь с антисанитарией плесенью и т.д.И это только малая часть что я видел !А что по стране?Трудовых инспекций нет всем на всё пох а от людей простых рабочих требуют чуть ли не гарвардских дипломов и квалификаций в той теме !Такими темпами отсюда свалят всё рабочее население !
+2
В Украине полный крах с рабочими местами,условиями работы и оплатой,экономика в полной опе,идиот потрох и его верный дебил грося славно постарались,конечно украинец вынужден соглашаться с любыми условиями за границей.
поэтому там гастеров минимум
и кстати безвиз это детище как раз пети, а не зели..)))
зеля добивается отмены
Не давно у себя был в городе более чем на 30 предприятиях складах и цехах !Лишь в 2 были нормальные условия и соц какие то гарантии.В остальных это просто трешь и дичь с антисанитарией плесенью и т.д.И это только малая часть что я видел !А что по стране?Трудовых инспекций нет всем на всё пох а от людей простых рабочих требуют чуть ли не гарвардских дипломов и квалификаций в той теме !Такими темпами отсюда свалят всё рабочее население !
Брехня. Случай конечно дикий, но он как раз не показательный, а единичный и исключительный.