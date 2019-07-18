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Все про:Либанова (16) нелегалы (255) трудовая миграция (194)

 Украинцы соглашаются на работу за границей, несмотря на худшие условия, чем для местных, - Либанова

Недавний случай, когда нелегально работающего украинца владелица производства в Польше вывезла умирать, стал показательным в отношении работников-нелегалов.


По словам директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Эллы Либановой, украинцы соглашаются на худшие условия и оплату труда за рубежом, чем местные, что приводит к недовольству локального населения, сообщает "5 канал".

"Они видят - приехали мигранты, а мы не можем найти себе работу, а они находят. Мигранты находят, потому что соглашаются на более низкую зарплату, на худшие условия труда и безусловно это влияет на конкурентоспособность рабочей силы", - заявила Либанова.

При этом, по словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойникова, высокий спрос на рабочую силу сейчас наблюдается в Чехии, где зарегистрирован рекорд - около 80% - нелегально работающих украинцев.

"Очень высокий спрос на рабочие руки в Чехии, поэтому работодатели идут на то, чтобы трудоустраивать украинцев даже нелегально. Уровень заработных плат в Чехии где-то процентов на 15-20 выше, чем в Польше, а украинцы хотят зарабатывать как можно больше денег за ограниченный период времени, когда они находятся за границей. И как говорится, спрос находит предложение", - заявил Воскобойник.

При этом, как указывает телеканал, недавний случай, когда нелегально работающего украинца владелица производства в Польше вывезла умирать, стал показательным в отношении работников-нелегалов. Кроме того, указывается, что за нарушение трудовых условий в Польше предусмотрен штраф в размере 30 000 злотых (около 1100 Евро, - Ред.) для работодателя и 5000 - для самого нелегального работника.

Источник: https://censor.net.ua/n3138255
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего Великая Зелёная Сопля скоро сделает минималку в € 4 000! Украинцы соглашаются на работу за границей, несмотря на худшие условия, чем для местных, - Либанова - Цензор.НЕТ 8327 Или скажет, что пошутила.
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Конечно соглашаються.В какой реальности Либанова ты живёшь?Ты видела условиях на почти всех предпреятиях Украиныб,кладах и цехах?Это средневековье без условий ремонта и соц гарантий при зарплатах в регионах 6-6,5 тыс грн !Вопрос нахрена это людям особенно молодёже.За такие к примеру же условия они в Польше будут получать не 6,5 тыс грн 20-30 тыс грн !Смысел им здесь ложить здоровье за копейки если покрайней мере там можно заработать.
Не давно у себя был в городе более чем на 30 предприятиях складах и цехах !Лишь в 2 были нормальные условия и соц какие то гарантии.В остальных это просто трешь и дичь с антисанитарией плесенью и т.д.И это только малая часть что я видел !А что по стране?Трудовых инспекций нет всем на всё пох а от людей простых рабочих требуют чуть ли не гарвардских дипломов и квалификаций в той теме !Такими темпами отсюда свалят всё рабочее население !
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В Украине полный крах с рабочими местами,условиями работы и оплатой,экономика в полной опе,идиот потрох и его верный дебил грося славно постарались,конечно украинец вынужден соглашаться с любыми условиями за границей.
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Ничего Великая Зелёная Сопля скоро сделает минималку в € 4 000! Или скажет, что пошутила.
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В Украине полный крах с рабочими местами,условиями работы и оплатой,экономика в полной опе,идиот потрох и его верный дебил грося славно постарались,конечно украинец вынужден соглашаться с любыми условиями за границей.
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Ты зайди на завод Пороха, потом зайди на завод Фирташа у которого ты регулярно отсасываешь леденца. И сделай вывод. Українці погоджуються на роботу за кордоном попри гірші умови, ніж для місцевих, - Лібанова - Цензор.НЕТ 8386
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А у меня точно такая же з/плата, как и у моего сменщика-поляка. У него, правда- в евро выражается, но по курсу- точняк. Я даже удивился, ожидая, что у него таки будет поболее.
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а "локальное недовольное население" типа ни разу не пыталось найти себе работу у более богатых соседей вроде Германии?)))
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Просто в Украине помимо скотского отношения к сотрудникам еще и зп нищенские
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в японии для гастеров условия не хуже чем для местных

поэтому там гастеров минимум
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Честно говоря, я их там и не видел. Только проститутки- филиппинки.
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да не переживайте. безвиз отменят, все закончится. и украинцам не придется соглашаться...)))))))
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Не отменят, Зеленский уже подал в Раду законопроект о возвращении ответственности за незаконное обогащение, отмененной при Петре.
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по другой причине отменят... там длинный список условий...
и кстати безвиз это детище как раз пети, а не зели..)))
зеля добивается отмены
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А может и стоило бы. Сейчас необходимо пусть даже за копейки отстраивать уничтоженную бандой Порошенка страну, что бы в дальнейшем дома зарабатывать достойные деньги.
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Ты то точно за копейки отстраивать страну станешь пролетарий умственного труда
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Ну этот закон при петре и приняли, но как это связано с безвизом?
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это типично и временно. те, скорее всего большинство, которые решат в будущем больше не возвращаться, будут совершенствовать язык, поосвоются, адаптируются и совсем скоро сами начнуть искать себе работу с такой же почасовой оплатой, как и местные. временщики - всегда и всюду проблема. и канешно за демпинг местечковые готовы бить им морды. шо в принципе и правильно. да, эти вернутся, но по возврату они не нужны уже сегодня, а завтра тем более.
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Конечно соглашаються.В какой реальности Либанова ты живёшь?Ты видела условиях на почти всех предпреятиях Украиныб,кладах и цехах?Это средневековье без условий ремонта и соц гарантий при зарплатах в регионах 6-6,5 тыс грн !Вопрос нахрена это людям особенно молодёже.За такие к примеру же условия они в Польше будут получать не 6,5 тыс грн 20-30 тыс грн !Смысел им здесь ложить здоровье за копейки если покрайней мере там можно заработать.
Не давно у себя был в городе более чем на 30 предприятиях складах и цехах !Лишь в 2 были нормальные условия и соц какие то гарантии.В остальных это просто трешь и дичь с антисанитарией плесенью и т.д.И это только малая часть что я видел !А что по стране?Трудовых инспекций нет всем на всё пох а от людей простых рабочих требуют чуть ли не гарвардских дипломов и квалификаций в той теме !Такими темпами отсюда свалят всё рабочее население !
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Адже за кордоном гірших умов праці, аніж на Україні - немає.
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При этом, как указывает телеканал, недавний случай, когда нелегально работающего украинца владелица производства в Польше вывезла умирать, стал показательным в отношении работников-нелегалов. Источник: https://censor.net.ua/n3138255

Брехня. Случай конечно дикий, но он как раз не показательный, а единичный и исключительный.
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На самом деле украинцы соглашаются на работу в Польше, потому что там условия лучше, чем дома. А хуже эти условия чем для самих поляков, это уже роли не играет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинцы соглашаются на работу за границей, несмотря на худшие условия, чем для местных, - Либанова
 
 
 
 
 
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