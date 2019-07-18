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 Политика Украины
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 На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению живой силы, - Безсмертный

В Минске 17 июля достигнута договоренность об осуществлении работ по разведению сил на тех трех участках линии разграничения на Донбассе, по которым была достигнута договоренность осенью 2016 года.

Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Роман Безсмертный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Также достигнута договоренность о том, что и в других местах, решение по которым было принято еще осенью 2016 года, будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать", - сказал он на брифинге в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон, - Безсмертный

Напомним, 21 сентября в 2016 году в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ совершает "на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения". Разведение сторон должно пройти на трех пилотных участках: Станица Луганская и Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области. Документ предусматривает создание трех зон безопасности на линии столкновения на Донбассе площадью не менее 4 кв. км каждый.

Источник: https://censor.net.ua/n3138253
 
 
 Топ комментарии
 
В донецко-горловской "подкове" что ли заканчивается? Какой конец войны, если ВСУ сидят на коммуникациях оккупантов, а до районов Донецка и Луганска можно работать из ротных минометов.
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Война должна закончится или ПОБЕДОЙ ..или капитуляцией..
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Что-то мне подсказывает, что Петро в своё время забраковал идеи этого кащея. И, думаю, не зря... На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению живой силы, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 6534
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возникает только один вопрос - НАКУЯ !? вы ушлепки все это исполняете...ЗАЧЕМ !?
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В донецко-горловской "подкове" что ли заканчивается? Какой конец войны, если ВСУ сидят на коммуникациях оккупантов, а до районов Донецка и Луганска можно работать из ротных минометов.
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Там сидят воины, которые с кровью выбили оттуда оккупантов и держат Донецк под прицелом. И они оттуда не уйдут. Просто оперативная обстановка и интенсивность боевых действий не позволит.
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там сидят алкаши и ждут пэцькиных бабок нормальных там нет
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30-40 жмуров оккупационных сил на месяц стабильно выдают. Жгут "Жители" и ржавые САУ с хранения РФ. Им неважно, кадровых ли спецов по РЭБ отправлять домой в холодильнике или пополнять местные кладбища даунбасским отребьем и пятнадцатитысячниками. Все из одного материала слеплены. Запомни, сепар, эти люди умеют убивать.
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Война должна закончится или ПОБЕДОЙ ..или капитуляцией..
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В Станице Луганской всю нейтральную полосу заняли кацапские военные в штатском.
Никакого подтверждения отвода крупной техники от Станицы Луганской нет.
Напряженность на фронте нарастает, количество обстрелов увеличивается.
...
А лохи, продолжают радостно веровать и самообманываться.

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Порохоботам не нравиться, мало крови.
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Что, нравится родиной торговать, зебил?
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прикольно это слышать от липецкого порохобота.
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То есть сам факт торговли ты не отрицаешь, зелёное отродье?
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Зе-тыпилу не знать ли это лучше всех.
Он же и сейчас Родиной во всю торгует за бенины деньги.
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Ахвигенная новина) Разведут "живую силу", чтобы "будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать"Источник: https://censor.net.ua/n3138253
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
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Ахвигенная новина) Разведут "живую силу", чтобы "будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать"Источник: https://censor.net.ua/n3138253
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
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Ахвигенная новина) Разведут "живую силу", чтобы "будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать"Источник: https://censor.net.ua/n3138253
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
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Ахвигенная новина) Разведут "живую силу", чтобы "будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать"Источник: https://censor.net.ua/n3138253
Я, просто, мягко говоря, в "диком" восторге((((((((( Т.е. мы- "живая (пока) сила", а "ЛЮДИ" - будут коммуницировать...................
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Ну а дальше какой план? Развели, дальше что? Признание новоявленных республик?
Как думаете, зебилы?
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Читайте Минское соглашние имени Порошено.
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Порошенко канул в лету. Сегодня новая власть. Я вас, зебилов спрашиваю - что дальше?
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Сбывается мечта Порошенко, но порохоботам почему то грутсно.
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И что дальше, зебил? Порошенко всё правильно делал? Вы его продолжаете его начинания?
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Ну і яка вигода для України відводити армійців з відвойованих територій, а потім вони рватимуть жили - будувати нові укріплення, облаштовуватись тощо? Хіба що оце..

"..чтобы дать возможность людям коммуницировать."

З ким "комуніцирувать"? Навіщо?
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Разведение войск это частичное признание ЛДНР как независимых республик.
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Це дуже добре.
Давно пора вже припинити цю безглузду кроваву бійню.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению живой силы, - Безсмертный
 
 
 
 
 
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