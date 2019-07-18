 На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению живой силы, - Безсмертный

Об этом сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Роман Безсмертный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Также достигнута договоренность о том, что и в других местах, решение по которым было принято еще осенью 2016 года, будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать", - сказал он на брифинге в четверг.

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Напомним, 21 сентября в 2016 году в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ совершает "на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения". Разведение сторон должно пройти на трех пилотных участках: Станица Луганская и Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области. Документ предусматривает создание трех зон безопасности на линии столкновения на Донбассе площадью не менее 4 кв. км каждый.