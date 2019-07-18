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 Политика Украины
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Все про:Нацсовет_ТРВ (428) телемост (51) Newsone (51)

 NewsOne отказывается получать уведомление о проверке, - Нацсовет по ТРВ

Представители телеканала NewsOne отказываются получать сообщения от Нацсовета о проведении внеплановой проверки, которая должна состояться в течение 22-23 июля.

Об этом заявила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук во время заседания регулятора в четверг, 18 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На внеочередном заседании была назначена внеплановая проверка телеканала NewsOne. И происходит то, что когда-то происходило на телеканале 112: телерадиокомпания не получает уведомление о получении проверки, письма на почте она не получает. Мы пытались курьерской доставкой вручить непосредственно телерадиокомпании сообщение о проведении проверки - также отказываются получать эти приглашения. Мы сделали публикацию на сайте. Будем стараться еще раз доставить это сообщение", - отметила Фещук.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3138247
 
 
 Топ комментарии
 
так заберите лицензию и закройте нах!
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Ашо, так мона?!
🤔
При ПетрРылло такого НЕ БЫЛО!!
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так торчка туда пригласите. Прийдёт, грозно топнет ногой и скажет "Пишите заявление об увольнении!"
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там уж точно его пошлют, и "звонок другу" не спасет. а когда дядя Витя заедет в Раду, шмаркля будет в этой студии подметать и развлекать.
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Ашо, так мона?!
🤔
При ПетрРылло такого НЕ БЫЛО!!
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ну ? ты о них все знаешь, "предупрежден, значит вооружен". а что ты знаешь про агента "вафля", за которого тут топишь 24 часа в сутки? кино, шоу, пианино. все!
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Взгляд у них как у Железного Феликса NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРВ - Цензор.НЕТ 3261 Интересно у них есть пропуска на Лубянку или им не надо?
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Уведомление вручается при понятых, процесс фиксируется на камеру. После этого юридически вручение считается состоявшимся, даже если получатель не будет брать его в руки или порвет, сожжет, подотрет опу. Тем хуже для него.
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Вылючайте их накуй из эфира, вместе с интером, зиком и 112-м, никто особо не расстроится, кроме ватноголовых рептилоидов))))
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когда синяк на дороге отказывает "продуться" он автоматически признается виновным. тут аналогичная ситуация. нех перед свиньями бусером сыпать
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Таки уверены, что выборы они выиграют с разгромным счетом... Ну, поглядим.
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Так они и тянут время, чтобы до выборов трубадурить про мышебратья и одиннарот. А потом проверяйте.
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А зачинніть його... повітря в країні набагато чистішим буде...
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Встаньте на колени перед входом, если мозгов не хватает зафиксировать факт умышленного отказа.
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Отказываются? - Значит рыло в пуху...
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Главное желание- не хотят- в суд на право вещания, и запрет работы на время рассмотрения дела в суде
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Ну, так закройте эту помойку! И не хрен играться в "демократию" с теми, кто плюет вам в лицо!
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хто закриє? Беня? Так Медведчук його партнер.
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Нужно отослать им конверт с порохом,сейчас война и они поймут .что находятся на противоположенной стороне фронта NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРВ - Цензор.НЕТ 6420
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Ты че, 🐷 спалить на прах хатишь?!
😁
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Не это всего конвертик,а вот если тысячу конвертом то это будет бомба на линии фронта. NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРВ - Цензор.НЕТ 4882
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А какой толк от такой "внеплановой проверки", которая состоится 22-23 июля? Это как генпрокурор Юра, объявляющий об открытии уголовного дела на нардепа за 2 недели. NewsOne відмовляється отримувати повідомлення про перевірку, - Нацрада з ТРВ - Цензор.НЕТ 8440
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все идет к тому,что все эти помойки кацапские будут уничтожены и спалены.дело времени
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Дайте пацанам з Правого сектору або С14 - вони їм вручать з повідомленням.
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відправте рекомендованим з повідомленням про вручення
й продублюйте з описом

вони в суді потім з...ться доказувати що не отримали...

як малі діти чесслово
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Каждому из говнюков засуноть сообщение прямо в хайло, включая Подщипкова (который , ****, сбежал на запад. Рабиновича и Мэдвэдчукуц отдать голодным крокодилам
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Така от вона - нинішня "свобода слова".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныNewsOne отказывается получать уведомление о проверке, - Нацсовет по ТРВ
 
 
 
 
 
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