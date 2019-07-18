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 Впервые за 23 года на полигоне "Повурск" проведены испытания авиационного ракетного вооружения, - Минобороны

На авиационном полигоне "Повурск" на Волыни, впервые за 23 года летный экипаж осуществил поражения наземных целей авиационными управляемыми ракетами Х-29Л и Х-29Т. Работал фронтовой бомбардировщик Су-24М.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Полеты выполнял летный экипаж Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в составе летчика-испытателя полковника Сергея Чижа и штурмана-испытателя подполковника Виталия Шуляка.

Перед представителями института стоит задача выполнить ряд испытаний для дальнейшей модернизации упомянутого вооружения.

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"За годы вооруженного конфликта с российскими наемниками на востоке Украины, остро встали вопросы повышения эффективности средств поражения высокозащищенных объектов противника. Возникла необходимость модернизации авиационной управляемой ракеты Х-29 класса "воздух-земля", - рассказали представители института.

Источник: https://censor.net.ua/n3138246
 
   
 Топ комментарии
 
во как порох армию разокрал, а зеля за 2 недели сделал!
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Ничего...преЗЕбоба справится с этим НАДЛИШКОВЫМ МАЙНОМ))))
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А ну рошеносрань "колени-торчок-рояль" ЗАПЕВАЙ !!!
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к чему , контрацептив?))) к тому что рошеномаскали уже запели "надишкове манооо" , вруны сранные ((((
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во как порох армию разокрал, а зеля за 2 недели сделал!
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Ничего...преЗЕбоба справится с этим НАДЛИШКОВЫМ МАЙНОМ))))
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при ющенко и овоще пилоты летали и готовились, при порохе перестали, а при зеле опять стали летать, и это еще 100 дней не прошло!
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Vadym Tsyrkalyuk Так літали,що літаки не були в справному стані.
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Какая разница где, лишь бы результат был. Вообще лучше всего испытывать прямо на орках ЛДНР.
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(с) Петро Порошенко, 2014-2019 рр. (всього 14 разів)
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и что? есть вариант возвращения Крыма? да, только один. если не работать в этом направлении, его не будет. показывать что ты хороший, а он плохой, часть этого плана. не понятно?
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Разницу между "новейшее ракетное" и "авиационное ракетное" улавливаем?
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Цей день увійде в історію. Встановити бюсти на батьківщині героїв.
30 років назад на полігоні, в кільканадцятьох кілометрах від якого я живу, бомбардування і стрілянина не припинялися ні вдень, ні в ночі. Літали поодинці, парами і групами. На городі треба було деколи пригинатися, щоб голову не зачепили. Було й таке, що бомби падали й на село, про три штуки точно памятаю. Падали й літуни, на полігоні були захоронення.
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Ці польоти досить сильно давили на психіку. На протязі дня вони на невеликій висоті десятки разів на день долали звуковий барєр, що супроводжувалося гучним звуком схожим на звук від вибуху. Зробивши розворот над селом, вони заходили на ціль і скидали бомби, стріляли чергами або випускали ракети по цілях на полігоні. Забравшись на невисоке дерево за цим можна було спостерігати від початку до кінця.
Вже тридцять років тут панує абсолютна тиша.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииВпервые за 23 года на полигоне "Повурск" проведены испытания авиационного ракетного вооружения, - Минобороны
 
 
 
 
 
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