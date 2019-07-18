 Впервые за 23 года на полигоне "Повурск" проведены испытания авиационного ракетного вооружения, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Полеты выполнял летный экипаж Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в составе летчика-испытателя полковника Сергея Чижа и штурмана-испытателя подполковника Виталия Шуляка.
Перед представителями института стоит задача выполнить ряд испытаний для дальнейшей модернизации упомянутого вооружения.
"За годы вооруженного конфликта с российскими наемниками на востоке Украины, остро встали вопросы повышения эффективности средств поражения высокозащищенных объектов противника. Возникла необходимость модернизации авиационной управляемой ракеты Х-29 класса "воздух-земля", - рассказали представители института.
А они прошли на Волыни
30 років назад на полігоні, в кільканадцятьох кілометрах від якого я живу, бомбардування і стрілянина не припинялися ні вдень, ні в ночі. Літали поодинці, парами і групами. На городі треба було деколи пригинатися, щоб голову не зачепили. Було й таке, що бомби падали й на село, про три штуки точно памятаю. Падали й літуни, на полігоні були захоронення.
Вже тридцять років тут панує абсолютна тиша.