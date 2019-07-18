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Все про:Киев (17695) парковка (230) ПДД (330) эвакуатор (46) Киевтранспарксервис (5)

 Штрафплощадки в Киеве переполнены эвакуированными за нарушение парковки машинами: планируют строить еще одну

В Киеве собираются построить новую штрафплощадку для эвакуированных автомобилей.

Как сообщаерт Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевтранспарксервис", она появится в Деснянском районе.

По информации ведомства, две старые штрафплощадки, расположенные на улице Хоткевича и улице Пуховской, уже переполнены из-за эвакуированных за нарушение правил парковки автомобилей.

Новая площадка будет рассчитана на 100 дополнительных мест.

В "Киевтранспарксервисе" отметили, что такое быстрое заполнение штрафплощадок произошло из-за того, что с прошлой недели инспекция по парковкам начала выписывать штрафы сразу на месте и вызывать эвакуаторы для удаления машин-нарушителей.

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Штрафплощадки в Киеве переполнены эвакуированными за нарушение парковки машинами: планируют строить еще одну 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138242
 
   
 Топ комментарии
 
можно ездить на Теслапеде, она на дороге много места не занимает, на втором ярусе идет.
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А вы считаете "парковкой" - площадка перед подъездом? Имелось ввиду нормальные подземные или надземные, которые не мешают ни кому.
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Мало, надо 100, что бы сразу там и парковались.
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и так пройти невозможно сплошные парковки - куда еще ?
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А вы считаете "парковкой" - площадка перед подъездом? Имелось ввиду нормальные подземные или надземные, которые не мешают ни кому.
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Надземные парковки по определению мешают. Допустим у киевской громады есть земля, а ты предлагаешь на ней вместо парка строить парковку, которая "никому мешать не будет"? Штрафплощадки в Киеве переполнены эвакуированными за нарушение парковки машинами: планируют строить еще одну - Цензор.НЕТ 8399
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Надо не вместо парков, а вместо торговых и развлекательных центров их строить.
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Ну подожди. Я не фанат ТЦ, но все же они нужны обществу. А от парковки какой профит обществу (кроме запарковавшихся там)?. Расскажу про случай при Черновецком: в борьбе с МАФами снесли киоск (возле Театральной). Да, стоял он на газоне, вроде и правильно сделали. НО. со следующего дня ровно на том же месте стал джип парковаться, занимая столько же места, как и тот киоск. Я не хочу вместо Дрим Тауна парковку. И таких как я большинство.
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1.Поднять дом краном
2.Быстро выкопать яму
3.Опустить дом
4.?????????
5.Profit!
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ТРЦ дает сотни рабочих мест, и миллионы гривен городу.
Что даст парковка?
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В Универмаге "Украина" парковка практически пуста, просто водителям или лень заезжать, или жлобы...жалко денег заплатить..
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По сегодняшним строительным нормам каждый новострой (ТРЦ, супермаркет, жилой) должен иметь парковку. Но застройщику зачастую пох как всегда.
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парковку можно построить там, где есть для нее место. где строить парковки в центре? а штрафплощадки где-то на окраине, на пустыре
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можно по центру Днепра поставить 20-тиэтажный многоскреб-парковку в виде корабля...
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Зачем их еще строить, если существующие полупустые? Вот представь, что ты бизнесмен - хочешь вкладывать деньги в строительство паркингов? Ну вот то то и оно.
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Конечно, нужны паркхаусы в центре и на периферии, вместительные и многоярусные, и довольно много. Странно, что Кличко не знает, как это работает у нормальных мэров, вроде в Германии долго околачивался.
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Так пидалик казнокрад, зачем ему как в Германии?
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Можно примеры многоярусных парковок в Германии, построенных за государственный счет?
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Вы правы. Практически нет. Но почему нет приватных в Ураине? Недорос капитал?
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негде((. занято ТРК, заправками и массивами "лотерейных" игральных домиков и т.п. а строить многоэтажные парковки никому не выгодно, маржа маленькая. наш бизнес не любит долго ждать прибыль - сразу всё и побольше. властям, и подавно.
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наведение порядка должно быть комплексным.Всегда будут те кто привык обссыкать угол общественного туалета .
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ага вместо парковок штрафплощадки! Идиоты!
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вот пусть под твоим домом и строят парковку мест так на 200)
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можно ездить на Теслапеде, она на дороге много места не занимает, на втором ярусе идет.
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В городском саду играет духовой оркестр.
На эвако-штрафплощадке нет свободных мест...
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А не проще вначале парковки построить, а потом уже штрафплощадки?
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За чей счет парковки предлагаешь строить?
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Штрафплощадки строят на окраине города + они прибыль приносят, в отличии от полупустых парковок по 10-20 грн. в час.
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А у нас в Херсоне когда?
Задрали эти стоянки на тротуарах!!!!!
Позавчера здоровенный джип пикап так стал поперек - что я обходил его по дороге!
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Так это ж джипяра одного из "Слуг народа".
Ему похеру .
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Ты уверен? Или просто высрался?
У нас уродов , в прочем как и везде, хватает!
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А кому принадлежит "Киевтранспарксервис"? И кому принадлежит земля под новую парковку? Кто в курсе?
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Да все киевской громаде принадлежит. Якобы. Но в любом случае я , как киевлянин, против того что бы на шару выделять землю для парковки всяких AH, ВВ, АI и т.д. Пусть государство выкупает у Киева землю (по коммерческой цене) и строит за счет бюджета Украины (а не Киева!) там парковки.
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Подивіться "ЗупиниЛося": парковок в місті достатньо, тільки більшість водіїв не мають бажання сплачувати за парковку чи пройтись 100-200 метрів до запаркованого авто, а хочуть поставити авто тут і відразу. Тому питання евакуації назріло вже давно.
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Да, дело не в 100 метрах или плате за парковку. Просто люди не хотят жить по правилам, считают себя выше других, поэтому и паркуются где хотят.
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В Харькове ночные парковки пустуют, зато мест и возможности проехать спецтранспорту просто нет. Цена парковки 650 грв.в месяц или 30 грв за ночь.
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Блатных тоже эвакуируют или только лохов без связей,денег и понта?
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У нас менталитет такой, если кому-то куда-то надо, то он подъедет к этому месту вплотную, заедет на клумбу/детскую площадку/автобусную остановку/пешеходный переход или вообще тупо перегородит пол дороги, потому что ему видите ли надо, но он такой занятый, что пройтись больше 5 метров он не сможет. В штатах и Европе пройти 2-3 квартала до нужного места считается нормальной практикой, никто не прется прям под двери. Я лично никогда не прусь в то место, где негде остановиться, ведь не доехав 100 метров, можно спокойно припарковаться и никому не мешать и не нарушать правила, а прогулка только оздоровляет.
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Да у всех такой менталитет, поверьте) Драконовские штрафы всем нарушителям и все уважают закон автоматически! (хорошо что живу в частном доме) Штрафмайданчики в Києві переповнені евакуйованими за порушення паркування машинами: планують будувати ще один - Цензор.НЕТ 2446
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиШтрафплощадки в Киеве переполнены эвакуированными за нарушение парковки машинами: планируют строить еще одну
 
 
 
 
 
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