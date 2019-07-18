 Штрафплощадки в Киеве переполнены эвакуированными за нарушение парковки машинами: планируют строить еще одну

Как сообщаерт Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевтранспарксервис", она появится в Деснянском районе.
По информации ведомства, две старые штрафплощадки, расположенные на улице Хоткевича и улице Пуховской, уже переполнены из-за эвакуированных за нарушение правил парковки автомобилей.
Новая площадка будет рассчитана на 100 дополнительных мест.
В "Киевтранспарксервисе" отметили, что такое быстрое заполнение штрафплощадок произошло из-за того, что с прошлой недели инспекция по парковкам начала выписывать штрафы сразу на месте и вызывать эвакуаторы для удаления машин-нарушителей.
2.Быстро выкопать яму
3.Опустить дом
4.?????????
5.Profit!
2. Построить паркинг.
Что даст парковка?
похкак всегда.
На эвако-штрафплощадке нет свободных мест...
Задрали эти стоянки на тротуарах!!!!!
Позавчера здоровенный джип пикап так стал поперек - что я обходил его по дороге!
Ему похеру .
У нас уродов , в прочем как и везде, хватает!