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 Политика Украины
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 Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары отсутствует: идет затяжная борьба в кулуарах, есть лоббисты с разных сторон, - Нефьодов

Финальный текст правительственного постановления, которое предусматривает введение спецпошлин на российские товары с 1 августа, отсутствует, сообщил экс-первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на пост главы Государственной таможенной службы.

"Идет затяжная борьба в кулуарах. Есть лоббисты с разных сторон, которые растаскивают этот текст на куски и пытаются что-то в него вписать или вычеркнуть. Финального текста, насколько мне известно, не существует", - сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Нефьодов отказался более детально прокомментировать ситуацию. "Все вопросы - к премьеру", - добавил он.

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Как сообщалось, Кабинет министров в мае принял постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа, однако документ до сих пор не обнародован.

Источник: https://censor.net.ua/n3138241
 
 
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Имена и фамилии росийских лоббистов в студию Народ хочет знать *героев*Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары отсутствует: идет затяжная борьба в кулуарах, есть лоббисты с разных сторон, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2500
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Лобковыя гниды рашистов, пля!
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Как сообщалось, Кабинет министров в мае принял постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа, однако документ до сих пор не обнародован. Источник: https://censor.net.ua/n3138241

Обнародуйте перед выборами, что вы там уже напринимали
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Имена и фамилии росийских лоббистов в студию Народ хочет знать *героев*Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары отсутствует: идет затяжная борьба в кулуарах, есть лоббисты с разных сторон, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2500
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"а фамилии их давно слишком известны, чтобы их тут называть!" (С)
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нет, нет, пусть озвучат. Я всех не знаю. Таких, как я - много!
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Не завадило б спочатку цього "діяча" побрити.
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Как сообщалось, Кабинет министров в мае принял постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа, однако документ до сих пор не обнародован. Источник: https://censor.net.ua/n3138241

Обнародуйте перед выборами, что вы там уже напринимали
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Этот продавец трусов ещё что то продолжает решать гнида?
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Смягчение пошлин Украиной ещё один повод задуматься для ЕС о смягчении своих санкций. А почему нет? Если Украина сама готова смягчить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары отсутствует: идет затяжная борьба в кулуарах, есть лоббисты с разных сторон, - Нефьодов
 
 
 
 
 
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