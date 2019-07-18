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 Украина должна придерживаться своей стратегии в Минске, несмотря на указы Путина о выдаче паспортов РФ, - Безсмертный

Представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный считает, что Украина должна придерживаться своей стратегии, обозначенной президентом Владимиром Зеленским в Минском процессе, несмотря на указы президента РФ о выдаче российских паспортов гражданам Украины на Донбассе и презентации "одним лицом" своих планов в Страсбурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Безсмертный на брифинге в четверг в Киеве.

"Обратите внимание, указ (Путина о паспортах РФ на Донбассе. - Ред.) появляется тогда, когда в Минске заканчивают редактировать документ, и когда в Страсбурге одно лицо представляет свой план. Это всё синхронизованные вещи. Если вы думаете, что этот процесс никто не будет торпедировать, вы ошибаетесь. Наша задача, несмотря на все эти вещи, выдержать тот курс, который был обозначен президентом", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138236
 
   
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