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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1410) Порошенко (17672) резолюция (258) политзаключенные (1229)

 Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поприветствовал одобрение новоизбранным составом Европейского парламента резолюции относительно украинских политических заключенных в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Глубоко благодарен за четкий призыв со стороны европейских депутатов к российским властям безотлагательно и безусловно освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории России и временно оккупированных ею территорий Украины, включая 24 украинских моряков. Особое внимание Европарламента к свободе украинцев подчеркивает тот факт, что в тексте резолюции закреплен поименный список 130 украинских политических заключенных", - сказал Порошенко.

Он поддержал требование к российским властям обнародовать полный список украинских граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, а также предоставить беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям Украины для представителей международных неправительственных организаций, занимающихся правами человека.

"Поддерживаю инициативу о запуске Европейским Союзом механизма постоянного мониторинга за политически мотивированными судебными процессами в России и временно оккупированном Крыму, а также направлении независимых врачей к украинским политзаключенным, чтобы получить объективную картину состояния их здоровья", - добавил Порошенко.

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Он также высоко оценил консолидированную позицию Европарламента по необходимости не только сохранять существующий режим санкций в отношении Российской Федерации за нарушение территориальной целостности и агрессию против Украины до полного выполнения Минских договоренностей, но и дальше усиливать ограничительные меры против России и лиц, ответственных за задержание, осуждение и нарушения прав политических заключенных.

"Благодарен за четкое осуждение Европарламентом акта агрессии России против Украины 25 ноября 2018 года у Керченского пролива и требование полностью выполнить приказ международного трибунала по морскому праву и безотлагательно и безусловно освободить 24 украинских моряков и 3 корабля. Примечательно, что Европарламент отдельно признал условия освобождения украинских моряков, изложенные в российских дипломатических нотах 25 июня 2019, противоречащими Приказу международного трибунала и направленными на ухудшение ситуации", - отметил политик.

Источник: https://censor.net.ua/n3138233
 
   
 Топ комментарии
 
куясе так это еще его во внутрь не пустили
только рядом со зданием европарламента постоял
я представляю какие пойдут подвижки когда свинарчуков в раду пропустят
псы. предайте петру алексеичу шоп поехал возле здания нато в брюсселе постоял))
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Климкин по команде Порошенко слил освобождение моряков. Чтобы Порошенко мог пиариться, составляю амбициозные тексты для Европы об их освобождении.
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Шотакое, волшебный пендель на выборах таки пааамагает??!
🤔
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Шотакое, волшебный пендель на выборах таки пааамагает??!
🤔
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Климкин по команде Порошенко слил освобождение моряков. Чтобы Порошенко мог пиариться, составляю амбициозные тексты для Европы об их освобождении.
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Причем предварительно отправив моряков в плен.
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Ага . Що донпєдро падло брехливе і злодійкувате , то це так . Але те що дупоголві зазєлі не мають в голові сектору що робить можливим критичний аналіз поточного моменту , то це ЖАХ !!!
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А ты, Я вижу, малый, не дурак, но и дурак не малый!
😁
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Порошенко як танк -нічого його не зупинить.Мета буде досягнута.
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да не танк, а скорее подранок (утка, получившая ранение от народа), пытающаяся хоть как-то , но доплыть до берега...
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Порошенко відстояв інтереси України .
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Зе должен был бы находится там в Европарламенте по президентским обязанностям, а не выполнять обязанности премьера и не ездить в этот момент исключительно по рыговским областям с предвыборным пиаром...
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Порошенко - уже месяца 2 как обычный человек. ну еще и кандидат в депутаты Рады. Но внимания в СМИ ему уделяется гораздо больше чем другим лидерам партий-кандидатов (те же Смешко, Гриценко, Садовый, Тимошенко, Тягнибок и т. д.)
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Не хохотайте Меня!!
🤣🤣🤣
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Внимание уделяют тому, кто его стОит. Ну, и еще Зеленскому - просто ради поржать.
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Такишо, поперся туди шоб их инициативы выслушать или
от допроса сачконуть?!
🤔
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куясе так это еще его во внутрь не пустили
только рядом со зданием европарламента постоял
я представляю какие пойдут подвижки когда свинарчуков в раду пропустят
псы. предайте петру алексеичу шоп поехал возле здания нато в брюсселе постоял))
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Петя- а сколько сейчас стоит селфи (из публикаций фото в СМИ) с представителями Европарламента?
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Невже цей виродок лише в мене викликає огиду і блювотні позиви?!
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План действий Пети:
Про хорошее
1. Примкнуть формально к чему угодно
2. Любой результат объявить сокрушительной перемогой

Про плохое
1. Осудить формально что угодно
2. Объявить любой результат сокрушительной перемогой

Если сокрушительная перемога не проканала, обвинить других в зраде и реванше
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главПЕС все старается побольше надуть щеки))))))))))))))))))))))))
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Ну и шо? Посцы на свой текст. Люди где, падаль пропойная...
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А, х.йлу раньше было на.рать на подобные резолюции, а вот теперь, благодаря "незаменимому", эта "мощная и амбициозная" (прямо пчеловодом повеяло) резолюция все вопросы решит.
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Старые привычки не умирают:
эксПрезидент - делает работу Президента.
эксСкоморох - делает работу Скомороха.

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То есть мародерит и ворует? Тот, кто "делает работу Президента".
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Кого интересует, что он там сказал? Он теперь НИКТО.
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И толку от их призыва и осуждения, Поросенко в очередной раз из дерьма пытается слепить конфету.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУдалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента
 
 
 
 
 
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