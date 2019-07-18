 Удалось выйти на максимально амбициозный текст в защиту украинских политзаключённых в России, - Порошенко о резолюции Европарламента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Глубоко благодарен за четкий призыв со стороны европейских депутатов к российским властям безотлагательно и безусловно освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории России и временно оккупированных ею территорий Украины, включая 24 украинских моряков. Особое внимание Европарламента к свободе украинцев подчеркивает тот факт, что в тексте резолюции закреплен поименный список 130 украинских политических заключенных", - сказал Порошенко.
Он поддержал требование к российским властям обнародовать полный список украинских граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, а также предоставить беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям Украины для представителей международных неправительственных организаций, занимающихся правами человека.
"Поддерживаю инициативу о запуске Европейским Союзом механизма постоянного мониторинга за политически мотивированными судебными процессами в России и временно оккупированном Крыму, а также направлении независимых врачей к украинским политзаключенным, чтобы получить объективную картину состояния их здоровья", - добавил Порошенко.
Он также высоко оценил консолидированную позицию Европарламента по необходимости не только сохранять существующий режим санкций в отношении Российской Федерации за нарушение территориальной целостности и агрессию против Украины до полного выполнения Минских договоренностей, но и дальше усиливать ограничительные меры против России и лиц, ответственных за задержание, осуждение и нарушения прав политических заключенных.
"Благодарен за четкое осуждение Европарламентом акта агрессии России против Украины 25 ноября 2018 года у Керченского пролива и требование полностью выполнить приказ международного трибунала по морскому праву и безотлагательно и безусловно освободить 24 украинских моряков и 3 корабля. Примечательно, что Европарламент отдельно признал условия освобождения украинских моряков, изложенные в российских дипломатических нотах 25 июня 2019, противоречащими Приказу международного трибунала и направленными на ухудшение ситуации", - отметил политик.
🤔
😁
🤣🤣🤣
от допроса сачконуть?!
🤔
только рядом со зданием европарламента постоял
я представляю какие пойдут подвижки когда свинарчуков в раду пропустят
псы. предайте петру алексеичу шоп поехал возле здания нато в брюсселе постоял))
https://tabletki.ua/uk/category/144/
Про хорошее
1. Примкнуть формально к чему угодно
2. Любой результат объявить сокрушительной перемогой
Про плохое
1. Осудить формально что угодно
2. Объявить любой результат сокрушительной перемогой
Если сокрушительная перемога не проканала, обвинить других в зраде и реванше
эксПрезидент - делает работу Президента.
эксСкоморох - делает работу Скомороха.