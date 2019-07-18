 Освобождение Вышинского стало бы прекрасным первым шагом для нормализации отношений, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - добавил он.
Песков также сказал, что о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не идет речи.
"Пока об этом речи не идет. Давайте согласимся, пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы, и без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал Песков.
Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.
Подольский районный суд Киева 15 июля должен был продолжить рассмотрение дела Вышинского. Однако один из судей был в совещательной комнате по другому делу, поэтому рассмотрение перенесено на 19 июля.
Недокурок сейчас на Валааме охмуряет Рыгоровича.
Далек моль залетела!
будет вам вышинский
можно и вышинского им первым выдать, пусть сами эту крысу кормят
а если нам не отдадут наших моряков , сказать всем посмотрите на этих передастов, как можно с ними о чеи то договариваться
псы. чиста моё субъективное мнение, я бы прямо сегодня выдал им этого гандона
Был ньюсмейкером четыре года: всплыла скандальная связь между Вышинским и Разумковым.
https://www.obozrevatel.com/politics/byil-nyusmejkerom-chetyire-goda-vsplyila-skandalnaya-svyaz-mezhdu-vyishinskim-i-razumkovyim.htm
Может надо ставить приоритеты , при рассмотрении дел??