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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:обмен (705) Песков (943) Россия (73360) Вышинский (124)

 Освобождение Вышинского стало бы прекрасным первым шагом для нормализации отношений, - Песков

Освобождение и возвращение главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках переговоров с РФ всегда звучит фамилия Вышинского, - Пристайко

Песков также сказал, что о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не идет речи.

"Пока об этом речи не идет. Давайте согласимся, пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы, и без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал Песков.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующем заседании будем настаивать на содержании Вышинского под стражей без возможности залога, - прокурор Комаровский

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Подольский районный суд Киева 15 июля должен был продолжить рассмотрение дела Вышинского. Однако один из судей был в совещательной комнате по другому делу, поэтому рассмотрение перенесено на 19 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3138232
 
 
 Топ комментарии
 
Освобождение пленных моряков и кинорежиссера Сенцова стало бы прекрасным первым шагом
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хватает же цинизма и наглости для таких заяв . Отпустить Сенцова было прекрасным шагом в таком случае...
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Освободят. Ему еще информационной политикой рулить надо будет.

Был ньюсмейкером четыре года: всплыла скандальная связь между Вышинским и Разумковым.



https://www.obozrevatel.com/politics/byil-nyusmejkerom-chetyire-goda-vsplyila-skandalnaya-svyaz-mezhdu-vyishinskim-i-razumkovyim.htm



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Освобождение пленных моряков и кинорежиссера Сенцова стало бы прекрасным первым шагом
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Звільнення Вишинського стало б чудовим першим кроком для нормалізації відносин між РФ і Україною, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4414
Недокурок сейчас на Валааме охмуряет Рыгоровича.
Далек моль залетела!
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Вивод ваших військ з Донбасу,та повернення Криму,може стати шагом до нормалізації,а так йдіть на Пуйціна.
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хватает же цинизма и наглости для таких заяв . Отпустить Сенцова было прекрасным шагом в таком случае...
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моряков возвращайте передасты
будет вам вышинский
можно и вышинского им первым выдать, пусть сами эту крысу кормят
а если нам не отдадут наших моряков , сказать всем посмотрите на этих передастов, как можно с ними о чеи то договариваться

псы. чиста моё субъективное мнение, я бы прямо сегодня выдал им этого гандона
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Вишинський повинен бути обміненим на Сенцова і аж ніяк по іншому.
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Освободят. Ему еще информационной политикой рулить надо будет.

Был ньюсмейкером четыре года: всплыла скандальная связь между Вышинским и Разумковым.



https://www.obozrevatel.com/politics/byil-nyusmejkerom-chetyire-goda-vsplyila-skandalnaya-svyaz-mezhdu-vyishinskim-i-razumkovyim.htm



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"..Подольский районный суд Киева 15 июля должен был продолжить рассмотрение дела Вышинского. Однако один из судей был в совещательной комнате по другому делу, поэтому рассмотрение перенесено на 19 июля." Источник: https://censor.net.ua/n3138232
Может надо ставить приоритеты , при рассмотрении дел??
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а куда простите возвращать? он гражданин Украины сидит за предательство и заслужено сидит ему наркоту не подкидывали, надеюсь ума хватит лет 12 ему накинуть и посидит ровно столько сколько Сенцов сидит, кстати где его родственнички они должны публично отказаться от своего родича, ему уже должны срок намотать и отправить в лагерь к самым конченым представителям нашего народа к спидозно туберкулезным деградантам чтоб каждый день в аду был
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Вообще ухуел Писькофф??? Вы твари сначала отпустите нашего Сенцова, который уже 5-й год по вашим ГУЛАГам чалится! А там мы посмотрим, подумаем за вашу тварь сепарскую!!!
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А это может вам упырям нужно первый шаг делать? Например отпустить всех пленных и заложников, вернуть Крым, свалить с Донбасса. Заплатить за восстановление этого всего. А уж после гаагского суда что-то решать о отношениях. В лучшем случае украинцы просто забудут что вы существуете как страна. Вот это единственная нормализация отношений которая вообще возможна. Через сколько-то десятилетий возможно всё измениться но точно не в ближайшее время.
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Який повинен бути чудовий перший крок з боку Пердяшки?
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Не Крым, не Донбасс. Вышинский. Вот и вся их логика, которую обещают победить локальные победуны в виде Шифера и Разумкова. Эта логика проста, прозрачна, ей много столетий. И ее не перебить ничем, даже головой скомороха(а это, заметьте, твердая штука). Она не изменится ни при каких условиях: они всегда будут хотеть наложить лапу на Украину, и будут делать все для этого. В том числе вбивать в голову людей ложную надежду на обратное. Сейчас это работает: вот оно пришло и решило все "порешать". Не выйдет у него ничего решить. Страну "порешит" - это как пить дать. Но с уйлом ему не тягаться, только шнурки завязывать. Если разрешат...
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Какое свинячье дело этого пучеглазого преступника до суда за измену над ГРАЖДАНИНОМ Украины?
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зеля пойдет. ему пиар нужен к 21-ому. моряки....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвобождение Вышинского стало бы прекрасным первым шагом для нормализации отношений, - Песков
 
 
 
 
 
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