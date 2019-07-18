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 Политика Украины, Общество
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Все про:Безсмертный (290) Донбасс (18954) Трехсторонняя контактная группа (121)

 Политическая подгруппа ТКГ обсуждала "формулу Штайнмайера", - Безсмертный

Политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждала, в частности, "формулу Штайнмайера", которая предусматривает "специальный статус" Донбасса.

Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Вчера в группе пытались обсудить подходы по тому, как начать конструктивный диалог. Вчера в основном скрестили шаги на "формуле Штайнмайера"", - сказал он.

По его словам, украинская сторона не против обсуждения такой опции.

"Там идёт речь о том, что в момент выборов, когда вступает в действие закон об особенностях самоуправления временно или на длительный период, и т.д. Мы об этом дискутировали", - рассказал Безсмертный.

Отметим, так называемая "формула Штайнмайера" предусматривается порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам. Если выборы не соответствовали этому, принятые Верховной Радой законы (об особом статусе ОРДЛО) не вступят в силу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138231
 
 
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Особий статус резервація обнесена колючим дротом.
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Россійські іхтамнети будуть організовувати та проводити вибори?
Почалося?
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Ключевой вопрос - когда по этой формуле происходит восстановление контроля над границей. Потому что в Минских соглашениях прямо написано "на следующий день после местных выборов". Всем понятно, какие это будут выборы при открытой границе?
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уже сьодня мона считать шо обсэе признала всё законно, всё путём и удалилась в совещательную комнату считать бабло, закинутое им нукерами ***** за подобное признание.
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Такого еще не было. обсе будет решать, какие законы будут действовать в Украине,.Твари.
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Пздц. Даунбаситы проведут выборы в ОРДЛО а ОБСЕ которое гуляет на свадьбах боевиков те выборы проконтролируют и сделают выводы то выборы прошли честно и передадут результаты Киеву. В там совсем озверели от безнаказанности кондомы штопаные?
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Какие могут быть выборы если все украинцы выехали оттуда или сидят там в лагерях? Кто будет проводить выборы? Гиркин с Жириновским? Да нах. нам тогда вообще тот дамбас. Уроды.
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вот нынешняя власть - дебилы - только попробуйте и увидите и главное на себе попробуете шо будет
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Избиратели Зе команды! 50% из вас имеют патриотические взгляды! Обратите внимание новая власть собирается реанимировать: "специальный статус" Донбасса.!!! При том что в отличии от 2014-2015гг у нас армия 250 000 боеготовых обученных, до зубов вооруженных солдат+Нац гвардия+СБУ+Погран войска! Готовіх к бою более 1200 танков, около 3000 бтр/бмп, более 200 самолетов, бюолее 150 вертолетов!
Зачем нам при такой силе этот статус? Россия не решиться! Или будет война на уровне 2 мировой с миллионными жертвами с обоих сторон! На это ни кто не пойдет!!! Бояться не чего!!!
Команда Зе , при формально натовской риторике ведет нас опять в россию!
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Там и до 2014 года никогда не было нормальных выборов. Наивно полагать что они возможны при оккупации. Да и смысл особого статуса кода там всем рулят через марионеток боевиков. Чтобы там провести нормальные выборы нужно убрать угрозу для людей, то есть убрать всех боевиков.
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