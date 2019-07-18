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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2200) Кремль (510) Песков (943) двойное гражданство (56)

 Россияне, получившие украинский паспорт, все равно будут оставаться гражданами России, - Песков об инициативе Зеленского по второму гражданству

В Кремле в связи с намерением Украины выдавать свои паспорта этническим украинцам заявили, что Россия не признает двойное гражданство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что даже если россияне получат второе гражданство, "они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями".

При этом Песков не знает, сколько граждан РФ захотят получить украинские паспорта после указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства.

"Этого я вам не могу сказать. Я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание у Кремля, какое количество людей в РФ воспользуются возможностью получить паспорт Украины.

"Ну, это внутреннее дело Украины, собственно, как и внутреннее дело России - принимать решения, которые были формализованы президентом, с подписанием соответствующего указа. Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик, и эта тема поднималась в ходе последней прямой линии. Вот, собственно, она давно зрела, поэтому реакция вполне обоснована. Повторяю, это внутреннее дело Украины", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского об упрощении выдачи паспортов этническим украинцам.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм двойного гражданства. Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, гражданство Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138230
 
   
 Топ комментарии
 
А даунбасята,які отримали громаданство кацапії, так і залишаться даунбасятами...дебілами,коротко кажучи...
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А даунбасята,які отримали громаданство кацапії, так і залишаться даунбасятами...дебілами,коротко кажучи...
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после разрешении двойного гражданства украинцы в киеве только останутся и то не факт)
весь восток будет с паспортами РФ весь запад с польскими венгерскими и румынскими паспортами)
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щас они под это дело натыкают в Украину своих консервированных засранцев не меньше чем в прошлые пару десятилетий в европу.
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Вова, на кого ты работаешь ? Зачем тебе в стране сотни тысяч новых иностранных агентов ? Старых не хватает что ли ?
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Гражданство России за год получили 83 тысячи украинцев
Корреспондент.net, 15 февраля 2019, 13:04.
Напомним, в 2017 году гражданство России получили 85 тысяч 119 украинцев. А в 2016 году российский паспорт получили более 100 тысяч украинцев. Этот показатель был рекордным..
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Чим більше ватників зроблять "чємодан-вокзал-рассєя" тим менше виборців у жопоблоку і тим краще для України і решти українців. Так що це гарна статистика. Нормальна людина би не отримувала громадянства кацапстану. Якщо вже так не подобається в Україні, то отримували б громадянство нормальних країн. А це - біологічне сміття. І туди йому і дорога
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Идейных людей мало .. основная масса людей живет по принципу *рыба ищет где глубже а человек где лучше* Не совсем правильно сказать что *ватники* едут в РФ.. *патриоты* в Европу.. правильно сказать - в Украине большой отток населения.
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Про ватники в РФ - правильно. Нормальна людина при здоровому глузді, наявності мізків і якихось моральних якостей туди би не поїхала. А про "патріоти" в Європу - не правильно. І я так не казав. В Європу, на жаль, їдуть нормальні та розумні люди (я про еміграцію), які могли би багато зробити для України. З патріотизмом тут ніякої кореляції. Швидше навпаки. Так от, відтоку в Європу - шкода. А відтоку в РФ - ні.
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Это очень хорошо. Идёт размежевание:Украину покидают люди, которые не имели ничего общего с её культурой и историей.
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Та чего там русские
Присягу
Отречение от всех гражданств
автомат в зубы и в окоп
и пусть там будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссияне, получившие украинский паспорт, все равно будут оставаться гражданами России, - Песков об инициативе Зеленского по второму гражданству
 
 
 
 
 
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