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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2200) Ярош (281)

 Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите"

Нардеп, один из лидеров украинских националистов Дмитрий Ярош раскритиковал поведение советников президента Владимира Зеленского и его самого во время поездок главы государства по областям.

Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Смотрю на поездки Президента по областям .... и "Шляк трафляє", как говорят в украинской Галиции. Так позорно себя вести и так унижать государство - это надо уметь ... Хотя, пожалуй, хочет же что-то хорошее сделать Владимир. Особенно поражают его подгавкиватели, то есть советники. Какие "полупокерные" дебилы, которые перебивают людей, "тыкают" всем без разбора (как и Президент, кстати). Превращают общение о проблемах на дешевый пиар своего шефа. Безобразно ...", - написал Ярош.

Ярош отметил, что сейчас "наблюдает дешевое реалити-шоу об украинской власти.

Также смотрите: Зеленский: Верить никому нельзя, все врут, все воруют - ну, кроме нашего узкого круга. ВИДЕО

"Господин Президент, пеняйте на свое поведение и на поступки своих подчиненных. Потому что должность Президента Украины - это не сцена, а ответственность ...Я бы очень хотел иметь Верховного Главнокомандующего гораздо лучшего Порошенко. Но, пока, наблюдаю какое-то дешевое реалити-шоу об украинской власти", - отметил Ярош.

Также Ярош посоветовал Зеленскому не набирать "мажорно-прислуживающее быдло в свой офис".

"Что-то не знаете, не знаете — спрашивайте у тех, кто знает, кто встал на защиту Украины с оружием в руках, когда Вы и Ваше окружение обслуживали" культурные "интересы олигархов, проводили корпоративы, концерты в Греции и в других местах. Советую: не набирайте мажорно -прислужницьке быдло в своей офис, не перебирайте на себя функций, которые не свойственны Президенту Украину, не играйте роль "отца нации" — у Вас эта роль не значит, Вы очень сильно фальшивите. Сделайте ставку не на "клоунов", (при всей уважении к профессии), а на Настоящих. Не делайте так называемых люстраций, потому люстраторко "у Вас не не выросло", - подчеркнул Ярош.

Смотрите также: "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленский обратится в СБУ по поводу секретаря горсовета Борисполя Годунка. ВИДЕО

"Если так не сделаете, господин Президент, будет Беда. Хотя и она пройдет, потому что украинцы - непобедимая многотысячелетняя нация. А значит, все будет хорошо и Все Будет Украина! Имею право так писать, потому что кресла в Верховной Раде не протирал, ничего не воровал, защищал свою Родину", - резюмировал Ярош.

Ярош - Зеленскому: Не играйте роль отца нации - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138228
 
   
 Топ комментарии
 
Ярош долго запрягает,но быстро решает.
Не буди ЗеБенятко лихо,пока оно тихо Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите" - Цензор.НЕТ 3831
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я так понял, кроме "сам дурак!" зелеботам ответить ярошу и нечего?
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РАССКАЖИ ШО ОН ПОРЕШАЛ ЗА 5 ЛЕТ. НЕ СЛЫШНО, НЕ ВИДНО.
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Это не тот клоун, который клялся в июле 2015 отомстить за побратымив?
Все оружие чистит?
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Ярош долго запрягает,но быстро решает.
Не буди ЗеБенятко лихо,пока оно тихо Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите" - Цензор.НЕТ 3831
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РАССКАЖИ ШО ОН ПОРЕШАЛ ЗА 5 ЛЕТ. НЕ СЛЫШНО, НЕ ВИДНО.
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Нае...л 40 миллионов, мало сделал? Старается еще раз повторить.
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НЕ ПОНИМАЮ О ЧЕМ ТЫ. ПРОСТО КАКОЙ-ТО НАБОР СЛОВ
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Ехай к нему в АТО по спрашивай Или кишка тонка Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите" - Цензор.НЕТ 9907
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А ОН В АТО? КАК СЕМЕНЧЕНКО? Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите" - Цензор.НЕТ 6714
ДАЖЕ ЕСЛИ В АТО, ТО КАКОГО ХЕРА? ОН ИЗБРАН ДЕПУТАТОМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ - ДОЛЖЕН БЫТЬ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ. НА КАЖДОМ ЗАСЕДАНИИ!
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Где ему быть,каждый решает сам!
Половина Опоблока забила на все сессии рады.
Чо не кричишь?
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ПОТОМУ ЧТО ОППОБЛОК НЕ КОСИТ ПОД ПАТРИОТОВ МОЕЙ СТРАНЫ И С НИМИ ВСЁ ДАВНО ПОНЯТНО.
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Еще раз говорю! Не кричи,и тебя услышат.Не дави на совесть,если её нет!
НЕ ДАВИ НА Caps Lock! Иначе забанят.
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А кончит, скорее всего, как Сашко Билый, земля ему пухом.
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Ярош ни дня нигде не работал. Только создавал видимость. Теперь придется работать.
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Ярош скурвился, где он был когда Петя грабил армию и всю страну. Получил от него бабла и ничего не замечал.
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Оно самое, правда, в основном чистит языком шоколадное очко...
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Так он и мстил. А ты что делал всё это время? Небось по пивнухам, да клубам просиживался...
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Ага, я помню, как они над гробом Сашка Билого клялись...
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Ярош реальный участник АТО, причем не тыловик а именно воин который был на передовой.Имеет орден Богдана Хмельницкого за мужество в защите государственного суверенитета. Не секте ссыкливого дважды Уклониста тявкать на защитника Украины.
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А СКОЛЬКО ЗАСЕДАНИЙ РАДЫ ПОСЕТИЛ (НАВЕРНОЕ, ПРОЩЕ ПОСЧИТАТЬ СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ) ДМИТРИЙ ЯРОШ?
НА ЕГО МЕСТЕ Я БЫ МОЛЧАЛ.
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я так понял, кроме "сам дурак!" зелеботам ответить ярошу и нечего?
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для этого желательно фотку зелебота с передовой...а нету!
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БРЕХЛИВОЕ ТЫ УБЛЮДОЧНОЕ СУЩЕСТВО. ПОСМОТРИ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО ОКРУГАМ: ПЕТЬКА ПОБЕДИЛ ТОЛЬКО ВО ЛЬВОВЕ. Т.Е. ВЕЗДЕ И ЗА ПЕТЬКУ И ЗА ЗЕЛЮ ГОЛОСОВАЛИ. И ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ, ЧТО НЕ БЫЛО НИКОГО НА ПЕРЕДОВОЙ , КТО ОТДАЛИ ГОЛОСА ЗА ЗЕ?
**** ТЫ, ТРОЛЛЬ ПОГАНЫЙ!
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Капс выключи и вытри шмаркли
Всегда умиляет "интеллигентность" подобных личностей
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И, да, наверное вы сейчас прямо из окопа
Я писала о тех зелеботах, которые гадят здесь на ветке
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СВИСТНИ В ***, ЛЖИВАЯ МРАЗИНА. И НЕ ЗАБЫВАЙ ДО ПЕТЬКИНОЙ СРАКИ ЯЗЫКОМ РЕГУЛЯРНО ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ.
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Йому більш підходить роль клоуна нації...
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Хто б балакав сам все просрав а головне репутацію а може продався короче ярош йди на три букви......
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Ну не домкрата це,власне, собаче діло..."Волны перекатывались мол и падали домкратом"...(с)
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Типа "оставь Петю в покое" сколько там отец нации Петя отслюнявил ему за "пердуперждение"?
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Типичное хамство, брехня и подзаборный жаргон порохобота. Ярош своим фальшивым патриотизмом развел всю страну и еще что то из себя изображает. Фу.
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У Нас толька адин ЕЛБАСЫ(отец нации)- ПетрРылло,не?!
🤣🤣
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Скинули Януковича скинем і Зєлю, якщо заграється.
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Це якщо знову "хтось" проплатить це скидання.
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.... раздался голос из схрона с почищенными пулемётами....
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это как раз то шо скромный индеец писал - а вот Защитнику Украины нужно писать и очень,очень советую зели к нему прислушаться
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Спасибо Зеленскому, без него мы бы не вспомнили что где то пан Ярош зброю чистит.
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Герои стали прислужниками Порошенко. Прикормили, видно, наших героев. Я без иронии.
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как партизан могу сказать одно: нефик ему было светить всех своих родственников с оружием в руках, красующихся на фото.
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Так я и сам выше так же ответил одному порохнявому, но с иронией
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Так шо ж ты, Ярош, не бунтовал против Порошенко? Он же 5 лет мародерил Украину, которую ты так беззаветно любишь. Или нет?
Сиди, теперь, и не пести.
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Построить ПВО Киева за свой счёт теперь называется "мародёрить" ?
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Я это Пво не видел, а Свинарчуков и оффшоры, с Липецкой фабрикой, видел.
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Сынок, проверь по словарю: что такое "мародёрство". У тебя пробел в знаниях, достойный двоечника, отчисленного из ПТУ.
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ИДИ ОТСЮДА, АБОРИГЕН АВСТРАЛИЙСКИЙ
Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите" - Цензор.НЕТ 2343
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Сынок твой у тебя еще в твоих яйцах квакает, ждет покакакая-то дура письки даст.
На тебя еще хер дрочили, сопля, а на меня уже шинель шили.
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Хамское отродье, иди отсюда. Здесь русской вотки нет.
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Я ЛИЧНО ПОСТРОИЛ КИЕВ ЗА СВОИ СРЕДСТВА. ПОЙДИ ПРОВЕРЬ
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Лукреция..Построил...Зебилятко с полом все определиться не может?
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А что, Киев кто-то бомбил? И где это ПВО? Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите" - Цензор.НЕТ 4262
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У тебя талоны на гугл закончились? Адрес МО засекречен ?
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А, понятно, о чем ты. А как тебе такой вопрос из комментариев: "Полторак подтвердит шо хочешь за деньги корпорации "Рошен"! Мне вот интересно как корпорация могла что-то "переоборудовать" находясь в подчинении "слепого траста"!?" (автор вопроса не я)
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У ЗеБенят короткая память!

Саме хлопці Яроша змусили Януовоча бігти з України!
Покайтесь ватоголовые Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите" - Цензор.НЕТ 1212
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Ну да,Ярош агент путина провёл переговоры с янеком и стал холуем порошеко
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Приведи пример где Ярош был подхолуйником Пороха?
Нет!Значит = бла..бла.
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И что дальше, привели к власти чертей, которые всё просрали.
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ярош! иди лучше чисть "оружие", а не давай дебильные "советы" всенародно избранному президенту! p.s. и еще, обязательно ознакомься с последними данными поддержки президента - почти 60% эту деятельность ПОДДЕРЖИВАЮТ!
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шаурму жрут и по фонтанам бегают? Ок*еть, деятельность
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важко мені вірити людині, для якої режим внутрішньої окупації як-би розсмоктався.
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Назидание кловуну от агента КГБ(ФСБ)пойдёт Вовсе на пользу
Но Вова не дурак будет гнуть свою линию
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А, то це його зе-свита ще й людей перебиває і =тикає= ? Бо я ж ці ідіотські зе-відосики не дивлюся (організм не сприймає), тільки читаю текст ...
Бидло - воно і є бидло, криворізькі гопники ... і решта, де воно їх ще повизбирувало ...
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По моему Ярош фальшивит,а Зеленский искренний
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ярошу - "Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"...
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Не стреляйте в музыканта, он играет как умеет. Ярош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите" - Цензор.НЕТ 7980
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Так он вообще ничего не умеет.Кадаться дерьмом в Пороха разве что.
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ЗЕ загалі тільки і виходило тільки довбойобів нації грати. Про, що мова, можна просто перефразувати ЗЕ - "ми всі довбойоби". Ви зробили це разом.
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Ваша партия 0,0000001%, так что лучше помолчать, сойдёшь за умного.
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"полупокерные" дебилы" - )))) - надо взять на заметку по отношению к этой зеленой шушаре)))
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Порохоботских лизал, кем бы они ни были и кем бы себя ни мнили, можно не слушать.
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Не ну народу постсоветскому нравится когда отец башмаком по трибуне, простят, что он при этом *******.
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выползло порохоскотское чмо)))
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О, таки разворошилось кубло коррупции, браво, Господин Президент! Ишь как закукарекали, мародёры и их лизуны, уже угрозы пошли в ход. Только не забывайте, что угрожая ему, вы рискуете поиметь ответу от 74% населения страны, мало не покажется, вас уже вычеркнули из власти, вычеркнут и из страны.
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На хер нам твоё мнение РАГУЛЬ , **** тупои Ярош что-то там гавкает, у тебя **** реитинг нулевои иди дрочи у себя в хате в селе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯрош - Зеленскому: "Не играйте роль "отца нации" - у вас эта роль не получается, вы очень сильно фальшивите"
 
 
 
 
 
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