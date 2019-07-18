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 Политика Украины, Общество
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Все про:рейдерство (814) Дмитрий Дубилет (1)

 Советник и.о. главы СБУ Дубилет анонсировал борьбу с рейдерством и просит сообщать о случаях "отжима" собственности

Экс-директор по информационным технологиям "Приватбанка" Дмитрий Дубилет, назначенный недавно советником и.о. главы СБУ Ивана Баканова, анонсировал ряд мер по борьбе с рейдерством.

Об этом он сообщил в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Рейдерство - огромная проблема для Украины. Просто поразительно, регистраторы (а их около 10000) могут в нашей стране запросто переписать недвижимость, землю или бизнес на нового владельца. Причем бизнес-процесс построен так, что предыдущий владелец может ничего об этом не знать.

Из-за этого Украина теряет миллиарды. Ведь в том числе из-за этой проблемы на наш рынок не заходят иностранные банки (дешевые кредиты) и вообще иностранный бизнес", - пояснил Дубилет.

По его словам, рабочая группа, в которой он участвует, наметила ряд мер, "чтобы побороть это зло как можно скорее".

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Советник исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины обратился с просьбой сообщать ему о случаях мошенничества, когда недвижимость, земля или бизнес незаконно поменяли своего владельца из-за незаконных действий регистраторов.

"Если вы знаете кого-то, кто бы мог рассказать о таком случае, напишите, пожалуйста, на reiderstvo.study@gmail.com. В этом письме опишите очень коротко, какая собственность и при каких обстоятельствах была украдена, а также контактный телефон того, кому мы могли бы позвонить и расспросить детали", - добавил он.

Советник и.о. главы СБУ Дубилет анонсировал борьбу с рейдерством и просит сообщать о случаях отжима собственности 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138227
 
 
 Топ комментарии
 
корбан знатний рейдер.але ж він свій
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"Сообщать ему" - опять "телефонное право"?!
СООБЩАЮ:
Барышевский суд производит рейдерское уничтожение Авиакомпании SkyUp.
...
И ШО? Как ты прореагировал?
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Команда Зеленского для борьбы с коррупцией привлекает бывшего IT-директора «Приватбанка» Дмитрия Дубилета. Дмитрий работал в банке именно в момент крупнейшей аферы всех времен в Украине - выводе 5 миллиардов на оффшорные счета и помогал Коломойскому создавать и проводить хитрые схемы. А его отец в это время был третьим по величине акционером банка. Талантливый сынок, правда зебилы?

Дмитрий - конечно очень крутой "специалист" в своей сфере и пишет интересные посты про «Монобанк», но вот пустить такого клиента в борьбу с коррупцией - это совсем другое. Это все равно, что поставить козла стеречь огород или Азарова преподавать украинский язык.
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reiderstvo.study@gmail.gov.ua - это переводится как "учимся рейдерству с помощью гугл-почты"?

У меня есть одно дельце, в котором регистратор из Овидиополя на площадь шести квартир в жилом доме в Одессе, принадлежащих одному лицу, зарегистрировал нежилое помещение на имя некоего Глушакова, фигуранта по многим уголовным производствам, связанным с использованием поддельных документов и предоставлении их нотариусам. В банду Глушакова входят, как минимум, и.о.председателя Овидиопольской РГА Одесской области Ильченко (жена и мать которого - нотариусы), госрегистратор этой же РГА Марущак, глава Приморской РА Одесского горсовета Королёв... А я жду не Дубилета, а смены состава антирейдерской комиссии Мин'юста, чтобы подать туда соответствующие материалы.
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Дубилет - крутой IT-руководитель. Если организуют прозрачную электронную систему, у коррупции не будет шансов.
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Украина - после выборов - зеля и К - тел.на почту отправлю - индеец))))
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"Сообщать ему" - опять "телефонное право"?!
СООБЩАЮ:
Барышевский суд производит рейдерское уничтожение Авиакомпании SkyUp.
...
И ШО? Как ты прореагировал?
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Незаконный отжим территории воинской части строительной компанией. КИЕВ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоветник и.о. главы СБУ Дубилет анонсировал борьбу с рейдерством и просит сообщать о случаях "отжима" собственности
 
 
 
 
 
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