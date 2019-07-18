 Советник и.о. главы СБУ Дубилет анонсировал борьбу с рейдерством и просит сообщать о случаях "отжима" собственности

Об этом он сообщил в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Рейдерство - огромная проблема для Украины. Просто поразительно, регистраторы (а их около 10000) могут в нашей стране запросто переписать недвижимость, землю или бизнес на нового владельца. Причем бизнес-процесс построен так, что предыдущий владелец может ничего об этом не знать.
Из-за этого Украина теряет миллиарды. Ведь в том числе из-за этой проблемы на наш рынок не заходят иностранные банки (дешевые кредиты) и вообще иностранный бизнес", - пояснил Дубилет.
По его словам, рабочая группа, в которой он участвует, наметила ряд мер, "чтобы побороть это зло как можно скорее".
Советник исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины обратился с просьбой сообщать ему о случаях мошенничества, когда недвижимость, земля или бизнес незаконно поменяли своего владельца из-за незаконных действий регистраторов.
"Если вы знаете кого-то, кто бы мог рассказать о таком случае, напишите, пожалуйста, на reiderstvo.study@gmail.com. В этом письме опишите очень коротко, какая собственность и при каких обстоятельствах была украдена, а также контактный телефон того, кому мы могли бы позвонить и расспросить детали", - добавил он.
Дмитрий - конечно очень крутой "специалист" в своей сфере и пишет интересные посты про «Монобанк», но вот пустить такого клиента в борьбу с коррупцией - это совсем другое. Это все равно, что поставить козла стеречь огород или Азарова преподавать украинский язык.
У меня есть одно дельце, в котором регистратор из Овидиополя на площадь шести квартир в жилом доме в Одессе, принадлежащих одному лицу, зарегистрировал нежилое помещение на имя некоего Глушакова, фигуранта по многим уголовным производствам, связанным с использованием поддельных документов и предоставлении их нотариусам. В банду Глушакова входят, как минимум, и.о.председателя Овидиопольской РГА Одесской области Ильченко (жена и мать которого - нотариусы), госрегистратор этой же РГА Марущак, глава Приморской РА Одесского горсовета Королёв... А я жду не Дубилета, а смены состава антирейдерской комиссии Мин'юста, чтобы подать туда соответствующие материалы.
СООБЩАЮ:
Барышевский суд производит рейдерское уничтожение Авиакомпании SkyUp.
...
И ШО? Как ты прореагировал?