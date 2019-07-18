 Советник и.о. главы СБУ Дубилет анонсировал борьбу с рейдерством и просит сообщать о случаях "отжима" собственности

Об этом он сообщил в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Рейдерство - огромная проблема для Украины. Просто поразительно, регистраторы (а их около 10000) могут в нашей стране запросто переписать недвижимость, землю или бизнес на нового владельца. Причем бизнес-процесс построен так, что предыдущий владелец может ничего об этом не знать.

Из-за этого Украина теряет миллиарды. Ведь в том числе из-за этой проблемы на наш рынок не заходят иностранные банки (дешевые кредиты) и вообще иностранный бизнес", - пояснил Дубилет.

По его словам, рабочая группа, в которой он участвует, наметила ряд мер, "чтобы побороть это зло как можно скорее".

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Советник исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины обратился с просьбой сообщать ему о случаях мошенничества, когда недвижимость, земля или бизнес незаконно поменяли своего владельца из-за незаконных действий регистраторов.

"Если вы знаете кого-то, кто бы мог рассказать о таком случае, напишите, пожалуйста, на reiderstvo.study@gmail.com. В этом письме опишите очень коротко, какая собственность и при каких обстоятельствах была украдена, а также контактный телефон того, кому мы могли бы позвонить и расспросить детали", - добавил он.