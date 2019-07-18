 Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон, - Безсмертный

"Была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Безсмертный отметил, что впервые в таком документе запрещается "любое ведение огня".
"В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - подчеркнул он.
По его словам, стороны, по сути, "публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение не обозначенного периода".
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не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!