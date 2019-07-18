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 Политика Украины
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 Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон, - Безсмертный

Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение, отмечает представлять Украину в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный.

"Была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Безсмертный отметил, что впервые в таком документе запрещается "любое ведение огня".

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"В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня", - подчеркнул он.

По его словам, стороны, по сути, "публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение не обозначенного периода".

Источник: https://censor.net.ua/n3138226
 
   
 Топ комментарии
 
запрет на обстрелы, ответственность за открытие огня - вы серьёзно?!
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Вы че там еб*нулись окончательно? Кто будет нести ответственость? Моторола?
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бред, после подбитых скорых такое принять
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Вы че там ***нулись окончательно? Кто будет нести ответственость? Моторола?
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запрет на обстрелы, ответственность за открытие огня - вы серьёзно?!
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дебіли блдт...з тієї сторони срали на ваші заборони і відповідальність...
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Вони там добазаряться що нашим не можна буде і з рогатки стрельнути у відповідь.
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вообще у зеленой сопли крыша поехала как можно кацапам доверять суки продажные
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бред, после подбитых скорых такое принять
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Больше кина не будет? в смысле видео с беспилотников обстрела позиций сеперов
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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и какая ответственность? как отследить наказали ли? или стрелявших выдаем противоположной стороне для наказания? )))
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Интересно а гаранты подписания етого договора с боевиками будут сидеть в окопах на передовой контролировать мир? Ато что то мне кажется у нас опять будут десятки убитых а Кучма с Мертвечуком разведут руками и скажут ну не шмагла я.
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если по нашим пальнут а они ответят - будут нести ответственность, а коцап или сепар посмеиваться в ролике на ютубе...
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Урааааа!!! 21-го война окончится, ждём, а до этого надо отстрелять все боеприпасы, потому что они, уже не будут никому нужны)
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а починається 21 щоб лохи вибрали зека-манду?
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Відповідальність має бути одна - "Точка-У" на місце такої стрілянини.
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Ответственность? Розгами? Или раком? Придурки...
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Все вписується в план розвалу української армії зсередини. Спитайтеся дебіли бойових атошників, чи хтось з них після цього продовжить контракт або підпише новий.
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