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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2200) обмен (705) Песков (943) Путин (24923) пленные (454)

 У Москвы и Киева разное понимание по обмену "всех на всех", - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в ходе телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским шла речь об обмене российских и украинских граждан между двумя странами по формуле "всех на всех", но ее еще предстоит уточнить экспертам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех", говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли, как утверждает Зеленский, в ходе телефонных переговоров президентов двух стран Путин предложил обмен "всех на всех".

"Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить вот это понимание, и тогда реализация станет более возможной", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков уточнил, что речь идет "о различии в людях": "Кого считают всеми: в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот".

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Отвечая на уточняющий вопрос, говорит ли он в том числе о заключенном в РФ режиссере Олеге Сенцове, Песков сказал: "Я не буду говорить о персоналиях, я вам говорю о принципе".

Накануне Зеленский в интервью "Откровенно с президентом", выразил уверенность, что обмен пленными в формате "всех на всех" будет со временем реализован, но сначала нужно уточнить списки, а пока можно начать с тех, кто точно подтвержден, в том числе, с удерживаемых в России украинских моряков.

"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.

"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну", - подчеркнул президент Украины.

Первый разговор президентов Путина и Зеленского состоялся 11 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3138224
 
 
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Когда речь зайдёт об амнистии вообще понимать перестанете.
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17-летняя Элсемик. Пассажирка МН 17 Её отец написал письмо путину, по убийству им и его сепаратистами, его любимой и единственной дочери. - Надеюсь, что вы гордитесь, что вы убили молодую жизнь и что завтра вы можете снова смотреть в зеркало. Отец Элсемик, чья жизнь разрушена. - Selvestor Vivaт
У Москвы и Киева разное понимание по обмену "всех на всех", - Песков - Цензор.НЕТ 5605

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Когда речь зайдёт об амнистии вообще понимать перестанете.
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Вам мокшанским тугодумным рептилоидам вообще все туго доходит, ибо вместо мозгов у вас ВАТА!!!
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Людожерські "принципи" паРашки всім відомі...
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Признался, что воюет в Украине, козёл.
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17-летняя Элсемик. Пассажирка МН 17 Её отец написал письмо путину, по убийству им и его сепаратистами, его любимой и единственной дочери. - Надеюсь, что вы гордитесь, что вы убили молодую жизнь и что завтра вы можете снова смотреть в зеркало. Отец Элсемик, чья жизнь разрушена. - Selvestor Vivaт
У Москвы и Киева разное понимание по обмену "всех на всех", - Песков - Цензор.НЕТ 5605

Це важко сприймається.





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в одном письков прав: что речь идет "о различии в людях". люди - у вас в тюрьмах, у нас - ваши животные, да и то вряд-ли человекообразные.
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Понятие "всех" у раисии - "кого захотим" отдадим и "кого захотим" отдайте , да еще 3 к 1.
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Ну вы поняли. Как говорил *****, кремль говорит одно а подразумевает и делает другое.
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Шмаркля не послушала умных людей,которые советовали не звонить ***** и зелю в очередной раз макнули зеленой тупой мордой в говно.Ну ничего.Всем кварталом 95 его быстро оближут.А Богдан еще и отполирует.))
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В рф термін "усі" означає усі мінус українські моряки, мінус Сєнцов, мінус Балух. А так, в принципі, майже усі.
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я так понимаю что для дяди вовы вопрос стоит в том чтобы срочно выдернуть двух человечков - бевика обеспечивавшего перевозку бука и нач пво снежного причем до того как их допросят прокуроры межд след групы с нидерландов --все остальное просто дымовая завеса
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и самое печальное будет если зеленский решит что овчинка стоит выделки и отдаст этих двух-
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Москвы и Киева разное понимание по обмену "всех на всех", - Песков
 
 
 
 
 
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