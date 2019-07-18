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 Политика Украины
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 В Минске договорились провести процедуру правовой очистки лиц для обмена в формате 69 на 208, - Безсмертный

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный сообщил, что по итогам заседания в Минске начнется процедура правовой очистки лиц для обмена.

"Договорились провести процедуры правовой очистки... Эта процедура будет запущена - 208 на 69", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что по отдельным лицам на нее необходимо несколько дней, по другим - несколько месяцев, пишет lb.ua.

"Украинская сторона была готова вчера начать эту процедуру, это было поддержано даже представителями из ОРДО и ОРЛО, но выступил против Кремль, представитель России", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договорились готовить к взаимному освобождению подтвержденных лиц в формате 69 на 208, - Олифер о переговорах ТКГ в Минске

Накануне пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания в Минске сообщила на своей странице в Фейсбуке: "В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона".

По ее информации, достигнуты договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3138222
 
   
 Топ комментарии
 
Невже у полоні тільки 69 Українців?
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А сколько из этих 208 россияне? А то скажешь *гражданский конфликт* - все обижаются.. а что не обмен пленными то граждане Украины на граждан Украины на обмен идут.
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Там нет моряков.. меняют других людей пока.
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После выборов ваш минстец разгонят. А Оцерклевич был киборгом в Донецком аэропорту. Но ты об этом не напишешь.
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Известно также, что из-за судимостей в 2015 году СБУ отказала Алексею Оцерклевичу в доступе к государственной тайне - видимо, офицер уже тогда пытался подняться по службе (на тот момент он был одним из "киборгов" Донецкого аэропорта). Однако теперь Оцерклевич, имея судимости стал начальником Управления госохраны.
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Тепер "чертей" та розбойников" в охорону Президента беруть? Чи підніме Гарант гирю? В Минске договорились провести процедуру правовой очистки лиц для обмена в формате 69 на 208, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 2894
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А сколько из этих 208 россияне? А то скажешь *гражданский конфликт* - все обижаются.. а что не обмен пленными то граждане Украины на граждан Украины на обмен идут.
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Так я и не дебил.. я гуглом пользоваться умею. их 23 человека но я не знаю сколько из них боевики а скольких задержали по другим причинам.. Геращенко назвала имена 23 россиян, которых готовы обменять на украинских пленников: список
13:25, 2 июля 2018 ... //24tv.ua/ru/gerashhenko_nazvala_imena_23_rossijan_kotoryh_gotovy_obmenjat_na_ukrainskih_plennikov_spisok_n992460 .
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міняти потрібно громадян раші на громадян України. Решта від лукавого В Минске договорились провести процедуру правовой очистки лиц для обмена в формате 69 на 208, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9626
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Думаю, тепер зрозуміло, що таке "всіх на всіх" за Зєлєнскім. Це коли 69 українців , з яких 34 моряки обмінюють на більше ніж 200 сепаратистів. А як же ті військові, які попали у полон ще у 2015,16 роках? Лише їх буде більше 50 .
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зе- формула "208 на 69" - означає відпустити 208 сепарів і состать # y №
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И что же это за "правовая очистка" такая? Я, что-то, о таком, изучая право, не слышал... Ни при изучении уголовного, ни уголовно-процессуального, ни гражданского, ни административного права... Это называется "тянуть кота за яйца", пока кацапы не навешают на пацанов обвинений, а потом заявят: "Так они же преступники, и мы их осудить должны!"... (Как они фабриковать дела умеют, всем прекрасно известно...).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Минске договорились провести процедуру правовой очистки лиц для обмена в формате 69 на 208, - Безсмертный
 
 
 
 
 
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