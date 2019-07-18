 В Минске договорились провести процедуру правовой очистки лиц для обмена в формате 69 на 208, - Безсмертный

"Договорились провести процедуры правовой очистки... Эта процедура будет запущена - 208 на 69", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он уточнил, что по отдельным лицам на нее необходимо несколько дней, по другим - несколько месяцев, пишет lb.ua.
"Украинская сторона была готова вчера начать эту процедуру, это было поддержано даже представителями из ОРДО и ОРЛО, но выступил против Кремль, представитель России", - сказал он.
Накануне пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания в Минске сообщила на своей странице в Фейсбуке: "В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона".
По ее информации, достигнуты договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.
13:25, 2 июля 2018 ... //24tv.ua/ru/gerashhenko_nazvala_imena_23_rossijan_kotoryh_gotovy_obmenjat_na_ukrainskih_plennikov_spisok_n992460 .