 В Минске договорились провести процедуру правовой очистки лиц для обмена в формате 69 на 208, - Безсмертный

"Договорились провести процедуры правовой очистки... Эта процедура будет запущена - 208 на 69", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что по отдельным лицам на нее необходимо несколько дней, по другим - несколько месяцев, пишет lb.ua.

"Украинская сторона была готова вчера начать эту процедуру, это было поддержано даже представителями из ОРДО и ОРЛО, но выступил против Кремль, представитель России", - сказал он.

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Накануне пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания в Минске сообщила на своей странице в Фейсбуке: "В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона".

По ее информации, достигнуты договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.