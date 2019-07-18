 Европарламент принял резолюцию с призывом к РФ освободить украинских политзаключенных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Депутаты выступили с осуждением грубого нарушения Россией прав человека и норм международного законодательства, а также с требованием немедленно освободить украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и в оккупированному Крыму.

Депутаты ЕП обратились к России с требованием немедленно и без дополнительных условий освободить украинских моряков и корабли, захваченные во время вооруженной провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

По предложению депутатов, в резолюцию была внесена поправка, которая напоминает о трагедии рейса МН-17 и вывод международной следственной группы в отношении виновных в этом преступлении. Депутаты еще раз призвали Россию признать свою ответственность за трагедию и в полной мере сотрудничать со следствием.

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