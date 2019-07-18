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 Политика Украины, За рубежом
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 Европарламент принял резолюцию с призывом к РФ освободить украинских политзаключенных

Европейский парламент 18 июля принял резолюцию, где призвал освободить украинских политзаключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Депутаты выступили с осуждением грубого нарушения Россией прав человека и норм международного законодательства, а также с требованием немедленно освободить украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и в оккупированному Крыму.

Депутаты ЕП обратились к России с требованием немедленно и без дополнительных условий освободить украинских моряков и корабли, захваченные во время вооруженной провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

По предложению депутатов, в резолюцию была внесена поправка, которая напоминает о трагедии рейса МН-17 и вывод международной следственной группы в отношении виновных в этом преступлении. Депутаты еще раз призвали Россию признать свою ответственность за трагедию и в полной мере сотрудничать со следствием.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138221
 
   
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До суда РФ никого не выпустит.. обменяют только после суда.
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там медведчук вместо него феерит про гражданскую войну и адиннарот.
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ЗЕлепут сейчас расскажет как он успешно постарался ещё и в международном поле.
А ведь если бы резолюцию не приняли - он бы их всех распустил, досрочно. Чертей этих...
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