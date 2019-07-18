 СБУ открыла дело о сепаратизме против союза венгров Закарпатья

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом СБУ в Закарпатской области сообщила на своей сатрнице в Facebook.

"Изображение части Закарпатской области в границах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в нардепы от венгерского меньшинства (№ 68, 69 та 73), где находятся населенные пункты венгерского меньшинства (Притисянский район) раскрашены в цвета венгерского национального флага и тем самым условно отделены от другой территории области", - пишет СБУ.

По мнению СБУ, изображение части Закарпатья на фоне венгерского флага имеет признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения. Распространение газеты с этим изображением будет считаться публичным призывом к изменениям территории или границ Украины.

Напомним, что ранее замглавы МИД Егор Божок обратился в Генпрокуратуру и Службу безопасности с просьбой открыть дело по поводу иллюстрации в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья, карты с якобы принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины.

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