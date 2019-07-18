EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  811  12
Все про:Венгрия (829) Закарпатье (1611) СБУ (13616)

 СБУ открыла дело о сепаратизме против союза венгров Закарпатья

Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области открыло дело по факту размещения на титульной странице газеты "Карпаталия", издаваемой "Обществом венгерской культуры Закарпатья", изображения части территории Украины в границах Венгрии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом СБУ в Закарпатской области сообщила на своей сатрнице в Facebook.

"Изображение части Закарпатской области в границах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в нардепы от венгерского меньшинства (№ 68, 69 та 73), где находятся населенные пункты венгерского меньшинства (Притисянский район) раскрашены в цвета венгерского национального флага и тем самым условно отделены от другой территории области", - пишет СБУ.

По мнению СБУ, изображение части Закарпатья на фоне венгерского флага имеет признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения. Распространение газеты с этим изображением будет считаться публичным призывом к изменениям территории или границ Украины.

Напомним, что ранее замглавы МИД Егор Божок обратился в Генпрокуратуру и Службу безопасности с просьбой открыть дело по поводу иллюстрации в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья, карты с якобы принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит венгерской делегации на Закарпатье накануне выборов в Раду недопустим, - Пристайко

СБУ открыла дело о сепаратизме против союза венгров Закарпатья 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138220
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
СБУ, а как же восточный сепаратизм и предательстао?

СБУ открыла дело о сепаратизме против союза венгров Закарпатья - Цензор.НЕТ 4213
 показать весь комментарий
 
Нужно туда несколько бригад нашей армии отправить на постоянное базирование. Пусиь эти недоделки обосрутся немного там
 показать весь комментарий
 
 
+1))))
Одна бригада ВДВ навела бы там шороху за пол дня)))
 показать весь комментарий
 
Цыгане бы устроили вой на всю Мадярию)))
После проведения анти тер учений в прошлом году...Сарво обосрано обяснал в ЕвроПарламенте что делают войска Украины на границе ЕС))))
 показать весь комментарий
 
то есть на донбасее русский язык и федерализацию можна а венграм уже нет?
 показать весь комментарий
 
Союз союзников фашистов как то стремно.... что венгерских союзников Германии в Годы Второй Мировой Войны...не привлекали к отвественности.. непорядок.... СБУ открыла дело о сепаратизме против союза венгров Закарпатья - Цензор.НЕТ 9147
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ открыла дело о сепаратизме против союза венгров Закарпатья
 
 
 
 
 
 вверх