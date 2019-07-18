 Полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии, - Фацевич. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сегодня, 18 июля, сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений.

По словам заместителя главы Нацполиции, полицейские уже взяли под круглосуточную охрану все 199 окружных избирательных комиссий. Избирательная документация завезена на 69 окружных избирательных участков.

"Мы продолжаем обеспечивать правопорядок и сохранение избирательной документации во время ее перевозки на избирательные участки. Поэтому работаем в чрезвычайном режиме", - отметил он.

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Фацевич добавил, что в настоящее время Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 1602 официальных наблюдателя от международных организаций и 117 официальных наблюдателей от иностранных государств.

Он также отметил, что полиция продолжает обеспечивать безопасность и правопорядок во время избирательного процесса.

"За сутки зарегистрировано 465 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом. По 20 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Также составлены 80 протоколов, из них более 90 процентов уже направлены в суд для принятия соответствующих решений", - сказал Фацевич.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 5308 заявлений и сообщений, связанных с выборами. В основном, эти факты связаны с незаконной агитацией (3135) или подкупом избирателей (605). Кроме того, зафиксировано по 148 сообщений о совершении хулиганства или повреждение имущества.

"Следственными подразделениями начато 273 уголовных производства. В частности, 54 уголовных производства, которые касаются нарушений избирательного законодательства, еще 70 уголовных производств, связанных с проведением избирательной кампании", - сообщил Фацевич.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что основной акцент во время выборов следует сделать на взаимодействии с обществом и правоохранительными органами на местах.