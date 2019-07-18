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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11038) Гройсман (4824)

 В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, - Гройсман

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман считает, что в Кабинете министров должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров.

"Я считаю, что не более 12 министерств - это действительно оптимальная структура. Более того, я считаю, что и в парламенте должно быть не более 12 комитетов. 24 члена правительства - это очень громоздкая структура, которой трудно руководить. Поэтому, опираясь на опыт, я могу сказать, что в новом правительстве должно быть не более 12, а, возможно, даже 11 министерств, которые будут распределены по компетенции и сферам. Во многих вещах их можно оптимизировать", - сказал Гройсман в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Как пример, он отметил, что три министерства, которые занимаются социальными вопросами, - это достаточно много, и в этой сфере можно проводить оптимизацию.

По его словам, Министерства информационной политики нет среди предполагаемых 12-ти, о которых идет речь.

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"Я считаю, что Мининформполитики как министерство, возможно, и нужно ликвидировать… Я думаю, что для выполнения этой функции есть другие механизмы, другие министерства, или Совет национальной безопасности и обороны, который может выполнять функции в сфере информбезопасности", - заявил премьер.

Гройсман также добавил, что шесть вице-премьеров - это много, поэтому в предлагаемой структуре правительства всего должно быть не более 12 членов Кабмина, включая вице-премьеров.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что согласно его видению, в правительстве не будет вице-премьеров без портфелей, Гройсман ответил, что не будет, "разве что, возможно, один".

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По мнению премьера, новая структура позволит избежать размытия функций и ответственности, а также будет более экономной для бюджета страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3138215
 
 
 Топ комментарии
 
Он 5 лет держал кучу министров, еще и новых заводил, а теперь командует сколько должно быть. Гнося, ты пенсионерам вернешь недоплаченные пенсии за 5 лет со своего кармана?Ты же многим платил пенсии ниже прожиточного уровня, нарушая Конституцию и законы Украины. Тебя Гнося нужно судить и посадить, а ты в Раду лезешь, бандит.
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Грося,на Вінницькому ринку будеш міністерства створювати))
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Неплохая идея, нужно отпраить Гройсмана обкатать эту схему оптимизации на Винницком рынке.
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Грося,на Вінницькому ринку будеш міністерства створювати))
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Он 5 лет держал кучу министров, еще и новых заводил, а теперь командует сколько должно быть. Гнося, ты пенсионерам вернешь недоплаченные пенсии за 5 лет со своего кармана?Ты же многим платил пенсии ниже прожиточного уровня, нарушая Конституцию и законы Украины. Тебя Гнося нужно судить и посадить, а ты в Раду лезешь, бандит.
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Неплохая идея, нужно отпраить Гройсмана обкатать эту схему оптимизации на Винницком рынке.
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Грося, не хватает "тринадцатого апостола" В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3037
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впрочем, извини. я забыл, что Иудой (в отношении Пороха) ты работаешь по совместительству В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2076
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А меееене залиште-Я харрроший!(Грося)
🤣
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даже одного. без ансамбля. самого пля! савсэм одного пля! ))
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В одной Шведской транспортной компании босс имеет 6 фур, и он за диспетчера и механика и карщика и бухгалтера он ОДИН! И все крутитца!,каких двенадцать ртов!
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классика жанра )))) 12 апостолов ))) и в белом венчике из роз, премьер - тринадцатый апостол )))) ну дуют вашего брата не хуже чем ***** крепостных со своими случайными рыбаками путешествующими с ним на постоянной основе )))))
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Лучше сообразить на троих: Гройсманн и еще парочка "квартальных"!
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Головне щоб звідти витурили всіх підбарижників!
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Хамелеоны ,грустно плача от зависти, курят бамбук в сторонке..
🤣
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Зрозуміло,членів дванадцять.Ну а цих..,ну котрі не члени,скільки?
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Пять лет у власти, а тут их всех осенило, что нужно улучшить. Даже ГБР с остальными начали работать. В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9430
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12 членов а остальные пелотки? Это не честно, 6 членов -6 пелоток или 12 членов -12 пелоток. Гендерное равенство - важное условие современного общества.
Вообще гройсман сегодня феерит.... У Кабміні має бути не більше 12 членів уряду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8578
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Всем домом написали коллективное письмо на имя Гройсмана об афере с коммунальными платежками, просили принять меры самому Кабмину, не пересылать тому кто выставляет левые счета, подписались 80% жителей дома. Сегодня пришла бумажка что Кабмин просто переслал письмо тому кто штампует левак. Вывод - Гройсман даже не собирается ничего менять, только писит по телеку, как воровали так и будут воровать у народа. Найух всех. От всех жителей нашего дома, это я уже гарантирую.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, - Гройсман
 
 
 
 
 
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