 Суд - это не карательный орган, но общество хочет приговоров, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на заседании Национального антикоррупционного совета в четверг, реагируя на слова адвоката и правозащитницы Ларисы Денисенко о том, что суды не должны быть карательным органом, выносить как обвинительные, так и оправдательные приговоры.

"Я согласен, что никто не имеет права влиять на суд, и это не карательный орган. Но понимаете, это не только площадка для адвокатов. Потому что общество хочет приговоров. Это не карательный орган, но мы можем с вами еще 30 лет жить в Украине, и очень хорошо об этом говорить, но будем жить уже в другой стране", - сказал Зеленский.

Зеленский убежден, что сейчас нужны решительные действия.

"При это я с вами согласен, что суд - это не карательный орган, но все-таки нужны приговоры", - указал он.

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Зеленский привел в пример слова самой Денисенко о том, что граждане видят огромные доходы и различные ценности у тех, кто подает электронные декларации, но не видят реального механизма привлечения этих людей к ответственности за незаконное обогащение.

"И при этом вы говорите, что приговоры - не главное. Мне кажется, что те люди, которые являются мошенниками, бандитами, и всё общество не только знает их фамилии, они уже звезды: все знают, где они живут, - ничего не боятся сегодня, кроме приговоров", - считает президент.